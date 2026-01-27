“外で食べるごちそう”だった馬刺しが、冷凍庫に入る時代へ｜大衆馬肉酒場 馬王 十三店

株式会社N・I

大阪・十三の大衆馬肉酒場 馬王 十三店では、2026年1月27日より、店頭にて冷凍馬刺しの販売を開始します。これまで馬刺しといえば、専門店や居酒屋で味わう“外食グルメ”の代表格でしたが、近年は家飲み・家食の定着により、外食で楽しんでいた味を家庭でも楽しみたいというニーズが広がっています。こうした生活スタイルの変化を背景に、同店では馬刺しを家庭でも扱いやすい形で提供することを目的に、冷凍での店頭販売を開始します。

冷凍だから安心安全、食べたい時にすぐ食べられる

冷凍馬刺しは自宅で解凍し、好みの厚さにカットして楽しめる

今回販売を開始する馬刺しは、冷凍状態で提供され、自宅の冷凍庫で保存が可能です。必要なタイミングで解凍し、好みの厚さにカットすることで、晩酌や食事の一品として楽しむことができます。

家庭向けの馬刺しに求められるのは、希少性よりも品質の安定性と続けやすさ。外国産馬肉を使用することで、品質管理を行いながら、日常の食卓にも取り入れやすい形を実現しています。

馬肉専門店だからこそできる店頭販売

販売は店頭のみで行います。来店時に解凍方法や食べ方についてスタッフに相談できる点は、馬肉専門店ならではの特徴です。店内で味わう馬刺しに加え、家庭でも楽しめる選択肢として展開することで、より多様なシーンで馬刺しを楽しめる機会を提供します。

販売概要

家庭向けとして、あえて未カットで販売している冷凍馬刺し

販売開始日：2026年1月27日～

販売方法：店頭販売のみ

販売場所：大衆馬肉酒場 馬王 十三店

販売時間：店舗営業時間内

販売商品：冷凍馬刺し（未カット）

備考：解凍方法や食べ方については、来店時にスタッフへ相談可能

※EC販売・配送対応は行っていません。

店舗紹介

大衆馬肉酒場 馬王 十三店は、馬刺しや馬肉料理を中心に提供する馬肉専門の大衆酒場です。店内では、仕事帰りの一杯から食事利用まで、幅広いシーンで馬肉料理を楽しめます。今回の冷凍馬刺しの小売販売は、店内での飲食に加え、自宅でも馬刺しを楽しめる新たな選択肢として展開しています。

店内では馬刺しや馬肉料理を中心に提供している

■店舗情報

店名：大衆馬肉酒場 馬王 十三店

所在地：大阪府大阪市淀川区十三本町1-9-21 2F

営業時間：17:00～24:00（L.O.23:30）

定休日：不定休

〈株式会社N・I 会社概要〉

■会社名：株式会社N・I

■所在地：大阪府大阪市淀川区木川東2-4-3 甲東ビル1階

■代表者：代表取締役 河村 則夫

■設立：平成21年9月

■URL：http://ni-290.co.jp/company/

〈お問い合わせ〉

株式会社N・I

担当：濱田

MAIL：ni.hharuka0323@gmail.com

TEL：070-3868-0928