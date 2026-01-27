ジョンソンコントロールズ、アジア太平洋地域担当社長にスーザン・ヒューズを任命

ジョンソンコントロールズ株式会社

【2026年1月26日、アイルランド・コーク発プレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/01/26/johnson-controls-appoints-susan-hughes-to-lead-asia-pacific-region)翻訳版】 スマートで健康的、そして持続可能なビルソリューションのグローバルリーダー、ジョンソンコントロールズ(https://www.johnsoncontrols.com/)（NYSE:JCI）は1月26日、スーザン・ヒューズをバイスプレジデント兼アジア太平洋地域担当社長に任命したことを発表しました。ヒューズは2月末をもって退任予定のアヌー・ラスニンデの後任として就任し、CEOのヨアキム・ワイデマニスの直属として、エグゼクティブコミッティーの一員となります。

スーザン・ヒューズ

ジョンソンコントロールズCEOのヨアキム・ワイデマニスは「当社が企業戦略の実行を進める中、アジア太平洋地域は大きな成長機会を秘めています。ヒューズ氏には同地域での豊富な経験と、チーム、オペレーション、顧客対応における強力なリーダーシップの実績があり、当社の事業推進力を強化し、お客様へのさらなる価値提供、そして従業員の成長をリードしてくれるものと確信しています。そして、こうした取り組みを通じてアジア太平洋地域における成長のさらなる加速にも大いに貢献してくれることを期待しています。また、ラスニンデ氏がこれまでジョンソンコントロールズへ捧げてくださったご尽力に感謝し、今後のご活躍をお祈りいたします」と述べています。

ヒューズは、営業、マーケティング、サービス、エンジニアリング、製造分野での長年の実務経験を有しています。エマソン社における20年のキャリアでは、アジア太平洋の複数の事業部門でリーダーを歴任。直近ではエマソン・オートメーションソリューションズAPACプレジデントとして、高いビジネス遂行力とライフサイクルサービスを通じ、同地域の多様な市場で継続的な成長を実現しました。

ヒューズは、ワシントン大学オーリン・ビジネススクールにてMBAを、グリネル大学では数学と中国語の学士号を取得。英語と中国語の両方に堪能です。

※本プレスリリースは、現地時間2026年1月26日にアイルランド、コーク市で発表されたプレスリリース(https://www.johnsoncontrols.com/media-center/news/press-releases/2026/01/26/johnson-controls-appoints-susan-hughes-to-lead-asia-pacific-region)の抄訳版です。

