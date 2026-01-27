ニュウマン新宿にてパリやロンドンのライフスタイルを発信するセレクトショップ「Declic（デクリック）」POP-UPを開催！春の装いに寄り添うアイテムをラインナップ。

アッシュ・ペー・フランス株式会社

アッシュ・ペー・フランス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：富高健一郎）は、セレクトショップ「Declic（デクリック）」の期間限定ポップアップショップを、2026年2月3日（火）～2月12日（木）まで、ニュウマン新宿 1F・ニュウマンスクエアにて開催いたします。

パリやロンドンのライフスタイルを発信するセレクトショップ「デクリック」は、“毎日にキッカケを。”をコンセプトに、ヨーロッパ各地から厳選したファッションとライフスタイルアイテムを提案しています。今回のポップアップショップでは、大切な人へのギフトとして選びやすいアイテムや、パートナーと気分を共有できるユニセックスデザインなど、ライフスタイルに寄り添う提案も充実。

日常に自然に溶け込みながら、身に着けたときに少し気分が上向く--そんな“ちょうどいい個性”を感じていただけるセレクションです。

展開ブランド一例

ニュウマン新宿初出店となる、オーガニック素材やサステナブルな製法にこだわるフランス発「emoi emoi（エモワ エモワ）」、リサイクル素材を用いた機能的で洗練されたウェア・バッグを展開するロンドン発「ARCS（アークス）」など、春の新作から長く愛用できるベーシックアイテムを、アパレル・バッグ・アクセサリーと幅広くご紹介します。

シャツ 29,700円、デニムパンツ 29,700円

emoi emoi（エモワ エモワ）／ウェア

日本初上陸のフランス発ウェアブランド。“愛を届ける服”をテーマに、家族や日常に寄り添うコレクションを提案しています。オーガニック素材やサステナブルな製法にこだわり、刺繍やメッセージなど心のこもったディテールが魅力。世代を問わず、自分らしく楽しめる一着を届けます。

リング（左・上から） 12,100円、11,000円、（右）各9,900円

ALT（アルト）／ジュエリー

家族のジュエリーにまつわる物語から生まれた、パリ発のユニセックスジュエリーブランド。持続可能な素材を使用し、フランスで丁寧につくられるミニマルなデザインが特徴。世代を超えて身に着けられる、タイムレスなジュエリーを提案します。

コート 57,200円

ARCS（アークス）／ウェア＆バッグ

ロンドン発のサステナブルファッションブランド。クラフツマンシップと最新技術を融合し、リサイクル素材を用いた機能的で洗練されたウェアを展開しています。ストリートとテーラリングを掛け合わせた都会的なデザインは、日常からアクティブなシーンまで幅広く活躍します。

バッグ 74,800円

domestique（ドメスティック）／バッグ

「エルメス」の「プティ アッシュ」チームでキャリアを積んだデザイナー、バスチャン・ベニーが2016年に立ち上げたパリ発バッグブランド。パリの日常から着想を得たデザインを、職人のハンドメイドと、デジタル技術を駆使したレーザーカット等で表現。 “在庫ゼロ” “廃棄物ゼロ” を目指した生産体制で、環境に配慮したものづくりを行っています。

バッグ 31,900円

NOTHING WRITTEN（ナッシング リトゥン）／バッグ

ソウル発、洗練された日常着を提案するブランド。クリーンなシルエットと実用性を重視したデザインで、仕事から日常まで幅広く活躍します。トレンドに左右されず、長く心地よくバッグが揃います。

アーティストビジュアルを採用したオリジナルトートバッグをプレゼント

期間中、税込33,000円以上お買い上げのお客様へ、国内外で活躍するペインター AICON（アイコン） が手がけた、H.P.FRANCE 40周年オフィシャルビジュアルを使用したオリジナルトートバッグを、先着でプレゼントいたします。

40周年のテーマ「H.P.LOVE」に合わせてAICONが描くのは、内側から外へと広がっていく“自己愛”のエネルギー。やわらかなピンクの光が放つポジティブなムードは、見る人の心にそっと寄り添い、前向きな気持ちを呼び起こします。



※数量限定・なくなり次第終了となります。

開催概要

■開催期間：2026年2月3日（火）～2月12日（木）

■開催場所：ニュウマン新宿 1F ニュウマンスクエア（東京都新宿区新宿4-1-6）

■営業時間：月～土：11:00-20:30 / 日・祝：11:00-20:00

※最新情報は公式インスタグラム @hpfrance_official(https://www.instagram.com/hpfrance_official/) にて随時更新いたします。

https://www.instagram.com/hpfrance_official/

2024年8月にオープンしたアッシュ・ペー・フランスの新業態セレクトショップ。“Declic（デクリック）”とは、フランス語で “キッカケ/スイッチ” を意味する言葉。「何かが見つかる」、「思わず買ってしまう」。そんな、新たな発見が見つかるスペシャリティストアです。パリやロンドンの “今” を感じられる現地のファッションやカルチャーをベースに、世界各国から厳選したジュエリーやファッション小物をはじめ、メイド・イン・フランスのインテリア雑貨など幅広いアイテムを展開。毎日をもっと特別に。「デクリック」があなたの暮らしに彩りをもたらし、もっと輝かせるキッカケを提案します。

公式インスタグラム @declic_coucou(https://www.instagram.com/declic_coucou/)

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト：https://www.hpfrance.com/

公式インスタグラム：@hpfrance_official(https://www.instagram.com/hpfrance_official/)