高速オフセット、KAMIKEN活動における「サステナブル紙」取り扱いの基本方針を公開

株式会社 高速オフセット

株式会社高速オフセット（本社：大阪市西区、代表：島田 智、以下高速オフセット）が運営するサステナブル紙啓発プロジェクト「KAMIKEN」では、この度プロジェクトで使用する用紙の基本方針を定め、公開しました。

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-guideline/

基本方針公開の背景

KAMIKENでは、サステナブル紙を通して環境や社会にポジティブな影響をもたらすことを目指しています。

プロジェクトで使用する用紙の認知を広げていくためには、サプライヤーのみなさまのアイデアとご協力が欠かせません。

紙の持つ価値と背景を正しく伝え、価値ある紙を必要とする人に届けるために、KAMIKENではサステナブル紙を取り扱う上での基本方針を制定しました。

基本方針の内容

1. 認知度が高い、もしくは広報活動に力を入れている用紙

KAMIKENでは「サステナブル紙を使ってもらう」ことで、紙への関心を高め、選んで使うという未来を育てたいと考えています。そのため、ある程度認知度がある／または認知度を広げる取り組みをしている用紙を積極的に活用しています。

具体的には、1-1もしくは1-2のいずれかを満たす用紙を取り扱います。

1-1.

環境負荷低減につながっていると広く認められている用紙（例：古紙、FSC(R)認証紙など）

1-2 下記a.b.cすべてを満たすもの

a. サプライヤー自身が積極的に広報活動を行っている用紙（例：ホームページやSNSでの発信など）

b. 用紙の活用方法を発信している、もしくは定期的にご提案いただける用紙

2.使うことで「何に（どこに）貢献するか」が明確に発表されている用紙

サステナブル紙の価値は、その背景にあります。私たちKAMIKENでは、取り扱う用紙について「誰が、どこで、どのように作っているのか」を重視しています。また、その紙を使うことで「社会・環境にどのように貢献しているのか」が明確に示されていることを重視します。

具体的には、次のいずれかを満たす用紙を取り扱います。

a. 用紙の使用による貢献度を数値で報告している

b. その用紙が何に貢献しているか（したか）を定期的に発信している

c. 用紙の生産場所や生産者をホームページ等で公開している

KAMIKENでは引き続き、サステナブルな社会実現のために、サプライヤーのみなさまとともに活動を推進してまいります。

※2026年1月時点の方針です。基本方針は情勢によって都度見直しいたします。

KAMIKENとは

「ワクワクする紙製品で、持続可能な世界をつくる」を目指し、サステナブル紙の普及に取り組む高速オフセットのプロジェクトチームです。企業のサステナブルな活動と消費者の日常生活を結びつけるパイプ役として、紙製品の製造やサステナブル紙をテーマとした啓発活動を実施しています。

■KAMIKENの活動

・1986年 毎日新聞社とその関連会社の出資により株式会社高速オフセット設立

・2008年 FSC(R)-COC認証(FSC-C020167)取得

・2020年 バナナペーパー取り扱いスタート

・2023年 ワンプラネット・ペーパー(R)協議会入会。「エコプロ2023」にて紙研究所を初出展。KAMIKENプロジェクトを本格始動

・2024年 バナナペーパーの原料となる茎繊維をつくるザンビアを現地視察。大阪初開催のワンプラネット・ペーパー(R)フェスに初出展。子ども環境教育情報紙「エコチル」オフィシャルパートナープログラム2024に参画。小学生向けに工場見学を実施。「877人から始めるバナナ名刺プロジェクト」を開始。「エコプロ2024」にてサステナブル紙展を展示

・2025年 「エコチルSDGs探検隊！親子で学ぶジュニアSDGsキャンプ in 万博」に参画。株式会社類設計室が運営する学習塾「類塾プラス」と共創活動を実施。「エコプロ2025」に出展

KAMIKEN公式サイト

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/

Instagram

https://www.instagram.com/kami_labo_team/

※サステナブル紙啓発チーム「KAMIKEN」の活動履歴は、KAMIKEN公式サイト内「お知らせ・メディア掲載」ページをご参照ください。

https://www.kousoku-offset.co.jp/kamiken/kamiken-news/

会社概要

社名：株式会社高速オフセット

本社所在地：大阪市西区北堀江2-5-24 KOUSOKU堀江ビル

コーポレートサイト：https://www.kousoku-offset.co.jp/

※PR Timesを見ての営業メール、電話は固くお断りいたします。