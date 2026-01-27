バレンタインや春の新生活へ。思い出に残る香りのギフト。「SPRING HAND GIFT」
自然あふれる南仏オート・プロヴァンスのライフスタイルを提案するロクシタンから、感謝の気持ちを届ける春のギフトにぴったりな2種類のハンドクリームキットが明日から数量限定で登場します。バレンタインやホワイトデー、卒業や入学など春の多彩なギフトシーンに華を添えるアイテムです。現在は、全国のロクシタン店舗および公式通販サイトにて予約を受け付けています。
ロクシタン公式通販サイトURL：https://jp.loccitane.com/springgift
春の香りを、手のひらに。センスが光るハンドクリームギフト
出会いと別れが訪れる春。
これまでの感謝や、これからのエールを込めたギフトには、春の花々がやさしく香り立つアイテムを。
ロクシタンから登場するのは、自然豊かな南仏オート・プロヴァンスの春を思わせる、花々やハーブの香りのミニサイズのハンドクリームがブーケのように詰まった、ハンドクリームキット2種です。
ミニサイズのハンドクリームが4本入った「カドー アン フルール 4本」は、特徴的な三角形のボックスに、この春限定のローズ柄をあしらった、心ときめくプチギフト。
セットには、春にぴったりのピュアな桜とフレッシュなチェリーの香り「フルールドスリジエサクラ」、洗い立てのリネンを思わせる清潔感のある白いラベンダーの香り「ラヴァンドブランシュ」、
ロクシタンのアイコン、パウダリーなやさしいシアの香り「カリテコンフォート シア」、気分をリフレッシュしてくれるレモンを思わせる柑橘系のフレッシュな香り「ヴァーベナ」の4種のハンドクリームが入っています。毎日の気分に合わせて香りを楽しめるキットは、春の気分をより一層高めてくれます。また10mLのミニサイズは、通常店頭で販売されてない特別サイズ。持ち運びにも便利で特別感のあるギフトです。
もう一種は、ミニサイズのハンドクリーム9本を詰め込んだ「カドー アン フルール 9本」。
アートフルなローズ柄のポーチに、「フルールドスリジエサクラ」「ラヴァンドブランシュ」「カリテコンフォート シア」の3種を、それぞれ3本ずつセットしました。
1本ずつ小箱に入っているため、シェアしたり、プチギフトとして贈ったりするのにもおすすめです。
バレンタインやホワイトデーのギフトをはじめ、合格祝いや送別の贈りものにも。お世話になった方や新生活を迎える方へ、記憶に残る香りのギフトを贈りませんか。
【PRODUCT LINEUP】
2026年１月28日（水）限定発売
カドー アン フルール 4本 税込3,300円
◆フルールドスリジエサクラ パフュームド ハンドクリーム 10mL
◆ラヴァンドブランシュ パフュームド ハンドクリーム 10mL
◆カリテコンフォート シア ハンドクリーム 10mL
◆ヴァ-ベナ アイスハンドクリーム 10mL
カドー アン フルール 9本 税込6,600円
◆フルールドスリジエサクラ パフュームド ハンドクリーム 10mL×3
◆ラヴァンドブランシュ パフュームド ハンドクリーム 10mL×3
◆カリテコンフォート シア ハンドクリーム 10mL×3
●ポーチ サイズ（約）：縦13.5×横19×マチ6cm
環境に配慮した再生コットンを使用しています。
（表生地100％再生コットン）
ロクシタンジャポン株式会社
光と色彩に満ちた南仏オート・プロヴァンスで誕生したメゾン ロクシタンは、2026年に創設50周年を迎えます。豊かな自然、ゆるやかな時の流れ、芸術、サヴォアフェール（職人の手仕事）。私たちのルーツを大切に守りながら、より力強く、より洗練された新しい美しさと贅沢をお届けします。