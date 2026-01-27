名古屋と大阪で、テスラ蓄電池 Powerwall の認定販売施工会社の募集説明会を開催
テスラでは、テスラのミッション「Build a world of amazing abundance」をともに目指し、テスラ家庭用蓄電池Powerwallの販売・施工を担っていただける認定販売施工会社を新たに募集しております。
名古屋市、大阪市、およびオンラインにて、募集説明会を下記日程にて開催いたします。ご興味のある企業さまはテスラウェブサイト（https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000013254(https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000013254?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=seminar_k&c&utm_term=26q1_en_ci_nd_jp_glm_zzz_nt)）より、参加登録のうえご参加ください。
2月17日（火） 11:00-12:00, 16:00-17:00 テスラ名古屋
2月18日（水） 10:00-11:00 オンライン
3月 6日（金） 11:00-12:00, 16:00-17:00 テスラ心斎橋
3月 9日（月） 10:00-11:00 オンライン
その他の日程は、適宜追加いたします。テスラ ウェブサイト(https://www.tesla.com/ja_jp/event/1000013254?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=seminar_k&c&utm_term=26q1_en_ci_nd_jp_glm_zzz_nt)にてご確認ください。
テスラ家庭用蓄電池Powerwallの認定販売施工会社にご興味のある企業さまは、テスラ ウェブサイト(https://www.tesla.com/ja_jp/partner-with-tesla?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=seminar_k&c&utm_term=26q1_en_ci_nd_jp_glm_zzz_nt)よりいつでもお申込みいただけます。
◆ テスラPowerwallとは
パワーウォールはテスラの家庭用蓄電システムです。13.5kWhの蓄電容量と5kW（ピーク時7kW）の出力を備え、4人家族の標準的な１日で必要な電力需要をほぼ満たす電力を蓄えられます*。
太陽光発電と最適に連携し、太陽光で発電した電気を昼にPowerwallにため、夜間にその電気を利用することで、一日中太陽光で発電した電気で暮らすことができます。停電時には、Powerwallが家全体へ電気を供給。さらに、太陽光発電の発電量を落とすことなく、継続可能です。
重塩害対応で、設置可能温度域も広く、過酷な環境にも耐える設計です。コンパクト設計で狭いスペースにも美しくフィット。1システムとして10台まで拡張できるため、戸建住宅のほか、集合住宅、宿泊施設、商業施設、公共施設など幅広い分野にご活用いただけます。さらに、無料のソフトウェア更新により、常に最新機能を利用できます。詳細はこちら(https://www.tesla.com/ja_jp/powerwall?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=seminar_k&c&utm_term=26q1_en_ci_nd_jp_glm_zzz_nt)。
◆ 認定販売施工会社になるメリットは？
テスラ認定販売施工会社として、Powerwallの販売・設置が許可されます。また、関連マーケティング資料には認定ロゴを表示でき（左図）、テスラ エナジー部門からの販売・マーケティングサポートを受けることができます。詳細はこちら(https://www.tesla.com/ja_jp/partner-with-tesla?utm_source=partner-website&utm_medium=press&utm_campaign=seminar_k&c&utm_term=26q1_en_ci_nd_jp_glm_zzz_nt)。
◆ 日本での施工事例
戸建住宅（東京）
戸建住宅（栃木）
集合住宅（北海道）
宿泊施設（群馬県）
商業施設（千葉）
公共施設（静岡）
*1か月の世帯電力使用量を400kWhと仮定した場合。実際の使用量は各家庭によって異なる可能性があります。