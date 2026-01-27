接客の質とブランド価値を高める「デジタルサイネージ」設置からコンテンツ運用まで一括対応のサイネージ導入パッケージ開始！

株式会社グッドラフ

Webマーケティング支援を手掛ける株式会社グッドラフ（本社：兵庫県神戸市東灘区、代表取締役：小巻 正継）は、製品ショールーム、ブランド物販店、商業施設を対象に、顧客体験（CX）の向上と接客DXを目的とした「デジタルサイネージ導入支援パッケージ」の提供を開始いたします。

本パッケージは、単に機器を設置するだけでなく、店舗やショールームの空間デザインとブランドコンセプトを深く理解した上で、コンテンツ企画・制作、そして運用支援までをワンストップで提供します。これにより、従来の紙媒体や固定的な展示では難しかった、動的で魅力的なブランド体験を創出し、顧客の製品への関心度と理解度を飛躍的に高めることを目指します。

◆ サービス提供の背景：非接触時代における「店舗体験」の課題

ショールームや物販店において、顧客に製品やブランドの価値を伝える「接客の質」は非常に重要です。しかし、デジタル化に遅れをとる企業では以下の課題に直面しています。

課題1：スタッフ依存型の接客による質のバラつき

製品の特徴や利用シーンなど、複雑な情報をスタッフの口頭説明に頼ることで、接客の質にバラつきが生じ、一部の顧客は十分な情報を得られないまま帰ってしまう可能性があります。また、スタッフの人数やスキルに限りがあるため、混雑時に丁寧な対応ができないという問題も発生しています。

課題2：店舗の雰囲気と情報伝達手段のミスマッチ

モダンで洗練された空間デザインであるにもかかわらず、急なセール情報や詳細な製品仕様の掲示に紙のポスターを使用することで、店舗全体のブランドイメージを損なうことがあります。デジタルを活用した、空間に溶け込む情報提供が求められています。

課題3：コンテンツ制作と運用管理の煩雑さ

デジタルサイネージの導入後も、魅力的な動画コンテンツの企画・制作には専門的な知識が必要であり、多店舗展開の場合、一斉に情報を更新するための管理体制構築に大きな負担がかかります。

弊社は、これらの課題に対し、デジタルサイネージを「無人の優秀なセールスパーソン」と位置づけ、空間演出と情報伝達を融合させるソリューションとして、本パッケージを開発しました。

◆ デジタルサイネージ導入支援が実現する3つの効果

本パッケージの導入は、店舗やショールームの運営に、以下の革新的な変化をもたらします。

◆ パッケージに含まれる主な支援内容

1. 空間価値を高める「ブランド体験」の最大化- 高精細なディスプレイとプロジェクション技術を活用し、店舗のコンセプトに合わせた動的な空間演出を実現します。- 製品の魅力を物語的に伝える動画や、季節・時間帯に合わせた演出を施すことで、顧客の滞在時間を延ばし、製品への没入感とブランドへの好感度を深めます。これにより、単なる「購入場所」から「体験の場」へと店舗の価値を高めます。2. 接客のDXとスタッフの業務負荷軽減- 製品の主要な特徴、使用方法、Q&A、プロモーション情報などをサイネージで視覚的に、かつ分かりやすく表示します。これにより、顧客はスタッフに尋ねることなく情報を得ることができ、スタッフは定型的な説明から解放されます。- スタッフの役割は、情報提供者から「顧客の感情に寄り添うハイレベルな相談役」へとシフトし、接客の質そのものが向上します。- 多店舗展開の場合、クラウド経由での情報の一括更新が可能となり、掲示物管理の業務負荷を大幅に削減します。

支援は、単なる設置に留まらず、企画から運用まで多岐にわたります。

企画・設計支援- 店舗・ショールームのコンセプトと導線を分析し、最適なサイネージの設置場所、サイズ、機器を選定します。空間演出としての視覚効果を最大化するための設計を提案します。コンテンツ制作・配信支援- デジタルサイネージ専用の動画、静止画、インタラクティブコンテンツの企画・制作を一括で請け負います。ブランドイメージを損なわない、高品質なコンテンツを供給します。運用・保守支援- 多店舗間でのコンテンツの一括配信・スケジュール管理システムを提供します。機器の設置後のトラブル対応や、コンテンツの定期更新に関するコンサルティングまで継続的にサポートします。【無料個別相談 受付中】

「店舗の雰囲気を壊さずに情報を伝えたい」「接客の質をデジタルで底上げしたい」「サイネージ導入後のコンテンツ運用に不安がある」といった課題をお持ちの企業様向けに、「貴社ブランドに合わせた空間演出とコンテンツ戦略」をテーマとした無料個別相談を随時受け付けております。

カレンダーで簡単にご予約できます :https://timerex.net/s/komaki.masatsugu_7c1a/9936d0e3/

◆会社概要

会社名：株式会社グッドラフ

設立：2022年4月1日

代表取締役：小巻 正継

所在地：〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2丁目1-6 ジェイルミナ神戸三宮706

事業内容：戦略策定／マーケティング／SEO対策／ホームページ制作／広告運用／DX支援

URL：https://goodlaugh.co.jp

◆本件に関するお問い合わせ

株式会社グッドラフ

TEL：078-451-5966

MAIL：info@goodlaugh.co.jp