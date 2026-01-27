全体真空の保冷・保温力！660ml大サイズやボトル缶にも対応！『真空「温・冷」ペットボトルシリンダー』新色3カラー 新発売

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、全体真空構造で高い保温・保冷力を実現したボトルホルダー『真空「温・冷」ペットボトルシリンダー』の新色3カラーを、2026年1月29日(木)より新発売いたしました。

【 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11472

本アイテムは、ペットボトル飲料やボトル缶飲料の「冷たい」「温かい」を長時間キープできる、LOGOS独自の真空断熱構造を採用したボトルホルダーです。本体下部だけでなく、本体上部にも真空断熱構造を採用したことにより、ほぼ全方位からの熱を遮断でき、高い保温・保冷力を実現しました。太陽光などの「上からの熱」にも強く、アウトドアシーンでも冷たさをより長く保つことができます。昨年の発売以降大好評をいただき、グリーン・ピンク・ベージュの3カラーを新たに展開いたします。

全体真空でありながら約370～670mlの幅広いサイズのボトルに対応するほか、飲み口の広いボトル缶にも使用できます。様々なサイズや形状のボトル缶に対応するため、季節を問わずに活躍します。

持ち運びに便利なハンドル部分はシリコン製で、柔らかく指にフィットします。可動式ハンドルのため、飲むときにも邪魔になりません。また、真空構造のためほぼ結露がないため、テーブルの上やカバンの中でも結露により濡れる心配がなく、使い勝手も抜群です。

さらに、別売りの強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」を使用することで、冷たいボトル飲料をさらに長時間保冷できるほか、常温の飲料を冷却することも可能です。「氷点下パック・コンパクト」を底上げとして使用することで、約300mlのショートボトルにも対応します。

なお、本アイテムは1月16日(金)から2月15日(月)までの期間中、クリエイターの創造的な活動を応援することに特化した購入型クラウドファンディングサービス「Creema SPRINGS」でも販売しております。「Creema SPRINGS」では、氷点下パック・コンパクトやLOGOS40周年限定タンブラーがセットになった、お得なセットも数量限定でご用意しております。

LOGOS独自の全体真空構造を採用し、高い保温・保冷力を実現した『真空「温・冷」ペットボトルシリンダー』3種をアウトドアシーンはもちろん、季節を問わず日常のあらゆるシーンでぜひご活用ください。

・製品概要

ペットボトル飲料やボトル缶飲料の温度を長時間キープできる、LOGOS独自の全体真空断熱構造を採用したボトルホルダー。昨年の発売以降、大好評のシルバーに加え、グリーン・ピンク・ベージュの3カラーを新たに展開。

本体下部だけでなく上部も真空のため、ほぼ全方位からの熱を遮断。太陽光などの「上からの熱」にも強く、夏場の炎天下などのアウトドアシーンでも冷たさをより長く保つことができる。

最大直径7.2cm、高さ17.5cm～20.5cmと幅広いサイズに対応。ボトル容量は約300ml～670mlが目安。氷点下パック・コンパクト（別売）と組み合わせて使用する場合、高さ14.5cm、約300mlのショートボトルにも対応。飲み口の広いボトル缶にも対応しているため、寒い季節のホットドリンクの保温にも最適。

水温2℃のペットボトルを外気温21℃の直射日光が当たる場所で60分設置した保冷力実験では、本アイテムを使用しなかったペットボトルは34.8℃まで上昇したのに対し、本アイテムを使用したペットボトルは8.2℃で冷たさをキープ。温度上昇スピードを1/5以下に抑えた結果となった。

別売りの強力保冷剤「氷点下パック・コンパクト」を使用することで、冷たいボトル飲料をさらに長時間保冷できるほか、常温の飲料を冷却することも可能。また、「氷点下パック・コンパクト」を底上げとして使用することで、約300mlのショートボトルにも対応。

可動式のハンドルは、シリコン製で柔らかい指にフィット。飲む時も邪魔にならず、持ち運びに便利。また、真空構造のためほぼ結露がないため、テーブルの上やカバンの中でも結露により濡れる心配がなく、使い勝手も抜群。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1024_1_04254ddcc59ce17a79626230395b3e76.jpg?v=202601271151 ]

【 関連製品 】

・氷点下パックGT-16℃・コンパクト（2pcs）

https://www.logos.ne.jp/products/info/2583

・倍速凍結・氷点下パック コンパクト（2pcs）

https://www.logos.ne.jp/products/info/4956

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/1559

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

クラウドファンディング実施中

クリエイターの創造的な活動を応援することに特化した購入型クラウドファンディングサービス「Creema SPRINGS」でも期間限定で販売中。氷点下パック・コンパクトや、LOGOS40周年限定タンブラーがセットになった、Creema SPRINGSだけのお得なセットも数量限定でご用意しております。

・実施期間：2026年1月16日(金)～2026年2月15日(月)

・URL：https://www.creema-springs.jp/projects/logos-1

・目標金額：300,000円

詳しくはこちら :https://www.creema-springs.jp/projects/logos-1

『真空「温・冷」ペットボトルシリンダー』は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売しております。

■製品詳細は以下のURLよりご覧ください。

【 真空「温・冷」ペットボトルシリンダー 】https://www.logos.ne.jp/products/info/11472

