【西表島ホテル】春に可憐な花を咲かせる月桃の香りに包まれ、心安らぐリゾートステイを楽しむ「心ほどける月桃滞在プラン」販売

星野リゾート月桃を収穫する様子

世界自然遺産に登録された西表島（いりおもてじま）で、日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指す「西表島ホテル by 星野リゾート」では、2026年4月1日～6月15日までの期間、春に可憐な花を咲かせる月桃の香りに包まれ、心安らぐリゾートステイを楽しむ「心ほどける月桃滞在プラン」を販売します。プランでは、西表島の自然の恵みである月桃の葉や花を地元農園で収穫し、ボタニカルウォーターづくりを体験できます。さらに、月桃の香り豊かなディナーや月桃茶で、心安らぐひとときを過ごします。豊かな自然が育んだ月桃の香りに包まれ、心身ともに癒されるリゾートステイを楽しむ宿泊プランです。

背景

亜熱帯の自然が広がる西表島では、古くから人々の暮らしに寄り添う植物が数多く存在します。「月桃」もその一つで、春には美しい花を咲かせ、人々に季節の訪れを告げます。その香り高い葉は、昔から虫よけや料理、茶葉など、沖縄の生活に密接に関わってきました。（＊1）沖縄の中でも米栽培が盛んな西表島では、防虫の効果を稲作にも応用するなど、現在も生活の中で活用されています。（＊2）月桃に触れ、その効果や香りを様々な形で楽しむ滞在を通じて、西表島の自然の豊かさと、そこに暮らす人々の知恵を感じてもらいたいと考え、本プランを企画しました。

＊1 村山盛一・大屋睦子 (1990) 「月桃の有効利用と栽培作物としての可能性(http://hdl.handle.net/20.500.12000/0002016542)」『南方資源利用技術研究会誌』

＊2 東京農業大学の活動報告（2020年に実施されたボランティアの体験記）(https://www.nodai.ac.jp/application/files/3815/9702/4655/c9b84299f59de145929b115a7b808169.pdf)に西表島の農家さんの知恵に関する記載あり

「心ほどける月桃滞在」特徴

1 収穫した月桃でボタニカルウォーターづくり

月桃は、虫よけとして家に植えられたり、防虫剤代わりにタンスに入れたりと、昔から西表島の暮らしの中で活用されてきました。本プランでは月桃農園へ訪れ、葉や花の収穫を行い、摘みたての月桃を使ってボタニカルウォーターを作ります。完成したボタニカルウォーターは、虫よけやお部屋のアロマミストとして滞在中に使用でき、いつでも月桃の香りを楽しめます。

ボタニカルウォーターを作る様子

2 月桃の香りに包まれる心安らぐディナー

清涼感あふれる香りをもつ月桃は、古くから料理の香りづけにも使用されてきました。プラン限定のディナーでは、その香りを生かした「月桃の香り広がる、彩り海鮮鍋」を提供します。ヒラマチやアカマチ、ハンダマや島ニンジンなど、島で親しまれている魚介や野菜を使用した、心安らぐ香りに包まれる一品です。西表島の豊かな恵みを感じ、月桃の香りに心満たされる至福のひとときです。

月桃の香り広がる、彩り海鮮鍋

3 月桃茶の香りで彩る、心整うひととき

客室には、月桃の葉・花・種の3種類からなる月桃茶を用意します。さわやかでスパイシーな香りの葉は、心身をすっきりと目覚めさせたい朝に、華やかでフローラルな香りの花は、優雅に過ごす午後のひとときに、そして、香ばしく力強い香りの種は、内側から体を整え、深く寛ぎたい夜に。それぞれ異なる特徴を持つお茶を、一日の流れや気分に合わせて楽しめます。月桃の豊かな香りに包まれ、心地よいひとときを過ごせます。

月桃茶の香りに包まれる就寝前のひととき滞在スケジュール例

＜1日目＞

15:00 チェックイン

17:30 月桃香るディナー

19:00 月ヶ浜サンセットタイム

20:00 星降る夜のラウンジ

＜2日目＞

7:00 朝食ビュッフェ

10:00 月桃収穫＋ボタニカルウォーターづくり体験

13:30 イリオモテガイドウォークなどアクティビティ（別途要予約）

18:00 ディナービュッフェ（別途要予約・有料）

22:00 月桃茶で就寝前のひととき

＜3日目＞

6:30 おめざめマングローブストレッチ

8:00 朝食ビュッフェ

11:00 チェックアウト

「心ほどける月桃滞在」 概要

期間 ：2026年4月1日～6月1日

対象日 ：期間中土曜日チェックインから2泊3日

料金 ：1名あたり59,250円～（税・サービス料込）

含まれるもの ：2泊分の宿泊、2泊分の朝食、月桃ディナー（1泊目の夕食）、

月桃収穫＋ボタニカルウォーターづくり体験、月桃茶セット

定員 ：1日1組限定 ※1組2名まで

予約 ：公式サイト（https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/）にて1ヵ月前18時までに予約

備考 ：当日の天候状況により行程変更の可能性があります。

西表島ホテル by 星野リゾート

西表島ホテルは日本初の「エコツーリズムリゾート」を目指し、マイボトルの貸し出しやロードキル防止活動など環境に配慮しながら世界遺産に選ばれた島の魅力と価値を感じるネイチャーツアーを1年を

通して提案します。

西表島ホテル外観

所在地 ：〒907‐1541 沖縄県八重山郡竹富町上原2-2

電話 ：050-3134-8094（星野リゾート予約センター）

客室数 ：139室・チェックイン:15:00／チェックアウト:11:00

料金 ：2泊 24,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込、食事別）

アクセス ：石垣港離島ターミナルより西表島上原港行きフェリーにて約45分、上原港から車で10分

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/iriomote/