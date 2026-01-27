アパレルCADシステム CREACOMPO(R)II Ver. 9 をリリース

東レACS株式会社

当社は、アパレル企業向けに設計工程において幅広くご活用いただけるアパレルCADシステム CREACOMPO(R)II (クレアコンポ(R)2)をご提供しています。

3Dバーチャルフィッティングソフト PATTERN MAGIC(R)II3D は、CREACOMPO(R)II のラインナップの1つで、2Dで作成したパターンを簡単に素早く3Dボディに着せ付けてトワルチェックができ、アパレルの設計工程の圧倒的な時間短縮とコスト削減を支援します。

今回は、PATTERN MAGIC(R)II3D のバージョンアップ機能を一部ご紹介します。

アパレルCADシステム CREACOMPO(R)II (Ver. 8.4)

3Dバーチャルフィッティングソフト PATTERN MAGIC(R)II3D

■PMプリフォーム

影の表示を追加しました。

■配置

重ね順や配置エリアの調整を直観的に操作できるよう、UIを整理・改善しました。

例：重ね順設定のボタンに着色し3D画面上で重ね順を確認しやすくしました。

■配置

腕の角度が調整できるようになりドルマンスリーブの着装が簡単になりました。

製品ラインナップ

●アパレルCADシステム CREACOMPO(R)II

●アパレル向けデータ管理システム XIFORM(R)

