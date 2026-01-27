都築電気、PHONE APPLIとの協業で「TCloud for Voice」の価値を向上

都築電気株式会社

都築電気株式会社（代表取締役社長：吉田 克之、本社：東京都港区、以下当社）は2026年1月から、株式会社PHONE APPLI（代表取締役社長：大林 春彦、本社：東京都港区、以下PHONE APPLI）と協業し、当社のクラウドPBXサービス「TCloud for Voice」の価値向上に資するサービス連携を開始しました。

具体的には、PHONE APPLIが提供するクラウド電話帳・社内コミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」を「TCloud for Voice」の標準機能としてバンドル*することで「非音声領域も含めた包括的なコミュニケーション基盤」としてのサービス提供を開始しました。

＊バンドルとは、サービスを組み合わせ、セットで提供することを指します

■背景

現在、働き方やコミュニケーションの多様化が進んでおり、企業では音声通話／メール／チャット／Web 会議などの様々な連絡手段を、相手の状況に応じて使い分けることが求められています。また、拠点分散やフリーアドレス、テレワークの普及により、社内コミュニケーションの前提となる各種情報（社員情報や、取引先情報など）についても把握・管理の難しさが日々増しています。

創業より企業のコミュニケーション基盤の構築に強みを持つ当社は、クラウドPBXサービス「TCloud for Voice」でお客様のロケーションフリーな働き方を支援してきました。かねてより協業パートナーであり、同じくコミュニケーションを事業の軸とするPHONE APPLIと「複雑化する環境下で、さらに円滑なコミュニケーションを支援するサービス」について協議を重ね、両社サービスの統合的提供に至っています。

■連携の概要

「TCloud for Voice」の強みである柔軟性の高い音声コミュニケーション基盤と、「PHONE APPLI PEOPLE」の強みである非音声領域（人材データベース・名刺管理・居場所表示・サンクスカード等）のコミュニケーションポータルを掛け合わせ、標準機能として提供することで、コミュニケーション全体を包括する基盤としてサービス活用が可能となります。

＜メリット＞

- 社内共通のWeb電話帳を固定電話、スマートフォン、PCソフトフォンの各デバイスで利用可能- 顧客/社内連絡先情報と音声通話機能をスムーズに接続、円滑なコミュニケーションを実現- 組織変更時などにおける、連絡網の迅速な整備が可能- 社員スキル／強み／つながりの可視化により、社内コミュニケーションを育む環境醸成に寄与- 運用・保守の統合、連絡先の一本化- 将来的な分析・活用のため、データの一元的な収集と管理が可能

＜TCloud for Voiceについて＞

従来型のPBXを踏襲しつつ、新たな働き方を支援するクラウドコミュニケーションサービスです。電話番号も使い勝手もそのまま、スマートフォン活用でロケーションフリーに利用可能です。拠点ごとのPBX設置も不要で管理負荷や開設期間を短縮し、多拠点／大規模（数千ID以上）の展開にも対応、運用や障害対応も全面サポートします。

URL：https://tsuzuki.jp/jigyo/t-voice/

＜PHONE APPLI PEOPLEについて＞

名刺管理・社内外の連絡先管理・社員プロフィール・スキルや強みの可視化・居場所情報・サンクスカード・安否確認など、非音声領域におけるコミュニケーション基盤を包括的に提供するクラウドサービスです。音声通話先の社員や取引先の情報を PEOPLE で一元管理することで、「誰に・どう連絡するか」が直感的に把握できます。

URL：https://phoneappli.net/papeople/

■都築電気株式会社について

パーパス「人と知と技術で、可能性に満ちた“余白”を、ともに。」を掲げ、ICT を通してお客様の企業価値向上・社会課題解決を行う企業です。デジタルトランスフォーメーションの推進や、サステナブルな社会構築への貢献を通して、グループ一丸となり社会への価値提供を行っています。

2023年、私たちは創業100 周年となる2032 年に向けた「長期ビジョン」を策定しました。

「Growth Navigator（成長をナビゲートし、ともに創りあげる集団）」への変革に努め、豊かな社会の実現と、持続的な企業価値向上への挑戦を続けていきます。

URL：https://www.tsuzuki.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

報道関係

都築電気株式会社 経営企画室 春名・西田

TEL：050-3684-7780 E-mail：pr@tsuzuki.co.jp

サービスに関するお問い合わせ

都築電気株式会社 ボイスクラウドビジネス統括部

E-mail：webinfo@tsuzuki.co.jp

＊記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

＊プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後、予告なしに変更されることがございますのでご了承ください。