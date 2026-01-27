株式会社パートナープロップと株式会社セレブリックスが戦略的アライアンスを締結

株式会社パートナープロップ

「パートナーマーケティング」を実現する国内のリーディングカンパニーとしてPRM(パートナー関係管理システム) を提供する株式会社パートナープロップ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 井上 拓海、以下パートナープロップ）は、このたび株式会社セレブリックス（本社：東京都江東区／代表取締役社長：北川和毅、以下「セレブリックス」）と、企業の持続的な成長を支える新たな営業モデルの確立を目的とした戦略的アライアンスを締結したことをお知らせします。

本提携により、営業活動の属人化や人材不足といった構造課題に対応すべく、「仕組み（ツール）」「戦略（データ）」「実行（人）」を一体化したパートナーセールスの新たなメソッドを共同で開発・提供します。これにより、企業のチャネル戦略の再構築を支援します。

提携の背景

近年、労働人口の減少により営業人材の確保は年々難易度を増しており、加えてアウトバウンド営業に対する社会的・技術的な制約も強まっています。その結果、人的リソースの「量」に依存した従来型の営業モデルは、持続可能性の面で大きな転換点を迎えています。

こうした環境変化の中で、営業成果を左右する要因は、個々の営業担当者の活動量ではなく、独自の販路やパートナーネットワーク、さらにはそれらを支えるデータ基盤へと移行しつつあります。

一方、海外では一般的な手法として定着しているパートナーセールスも、国内においては成功ノウハウが十分に体系化されておらず、多くの企業が代理店戦略を模索しながらも、属人的な運用に留まっているのが実情です。市場からの関心は高いものの、「再現性のある仕組み」として確立されていない点が、普及の障壁となっていました。

このような背景を踏まえ、パートナーセールスを戦略的に機能させるための実践的かつ再現性のあるメソッドを確立すべく、本アライアンスに至りました。

提携の概要

- 「データ」×「実行力」によるパートナーセールスメソッドの構築

本提携において、それぞれが強みとする領域を融合し、パートナーセールスを戦略立案から実行・定着まで一貫して支援する新たなビジネスモデルを共同で展開します。

- パートナープロップの役割｜仕組み・データ基盤の構築

パートナープロップは、ITreview最高位「Leader」を取得した国内トップクラスのPRM（パートナーリレーションシップマネジメント）ツール「PartnerProp」を中核に、パートナーセールスを“管理・支援できる状態”へと転換する基盤を提供します。

パートナーとの契約情報、育成プロセス、案件進捗、活動履歴を一元管理することで、ブラックボックス化しやすいパートナーの稼働状況を可視化。蓄積されたデータをもとに、KPI設計や優先施策の判断を行い、属人性に依存しないパートナー戦略の立案を可能にします。

これにより、感覚的・場当たり的になりがちだった代理店運用を、データに基づく継続的な改善プロセスへと進化させます。

※ ITreview Grid Award 2025 Springより4期連続「Leader」評価：ユーザーレビューおよび評価項目に基づき最高位にランクイン（カテゴリ：PRM）

- セレブリックスの役割｜戦略を成果に変える実行支援

セレブリックスは、27年以上にわたり培ってきた営業組織設計の知見と、BPOによる実行支援力を通じて、設計された戦略を現場で機能させる役割を担います。

パートナー立ち上げ期における営業支援や育成、オペレーション設計を担いながら、徐々にパートナーが自走できる状態へと移行を支援します。クライアントの人的リソースを補完し、ミッションである「勝たせるために、すべてを尽くす。」の言葉通り、戦略の完遂と売上創出まで徹底して伴走します。

- 提供価値｜分断されていたパートナー戦略を一つの仕組みに

両社の協業により、以下の3要素を一体化した支援モデルを実現します。

・「ツールによる仕組み化」

・「データに基づく戦略設計」

・「人による実行支援」

これにより、個人のスキルに左右されにくい、再現性の高いチャネル型収益モデルの構築を可能とし、パートナーセールスによる売上拡大を通してクライアントの事業成長を支援します。

今後の展望

本アライアンスを通じて、パートナーセールスを一部企業の成功事例に留めるのではなく、日本市場において広く活用可能な営業モデルとして定着させることを目指します。

本メソッドの提供および改善を重ねることで、パートナーセールス領域における実践的な指針を提示するとともに、同分野におけるプレゼンスの確立を図ってまいります。

また、効率的な営業チャネルの普及を通じて、労働人口減少という社会課題に直面する日本企業の持続的な成長に貢献していく考えです。

両社コメント

株式会社セレブリックス 代表取締役社長 北川和毅

株式会社パートナープロップ様との戦略的提携を心より嬉しく思います。

深刻な労働力不足に直面する日本において、従来の「人」に依存した営業モデルは大きな転換点を迎えています。この課題に対し、当社の強みである「プロセス設計力」と「実行力」、そしてパートナープロップ様の「データ基盤」を融合させることで、再現性の高い新たなパートナーセールスの形を創出できると確信しております。

本取り組みにより、単なる成果の創出にとどまらず、企業の将来キャッシュを生み出す「資産」としての営業基盤を構築し、日本企業の持続的成長と社会課題の解決に貢献してまいります。

株式会社パートナープロップ 代表取締役 CEO 井上拓海

この度、株式会社セレブリックス様との戦略的アライアンスを発表できることを大変光栄に思います。

セレブリックス様の営業組織設計・BPOにおける実行力と、弊社のPRMを基盤としたパートナー戦略のデータ化・仕組み化の知見を融合し、「パートナーセールスメソッド」を共同で確立してまいります。

「PartnerProp」を通じて蓄積されるパートナーデータと現場実装力を掛け合わせ、「仕組み・戦略・実行」を一体化した新しいパートナーセールスの標準モデルを構築します。

本取り組みを通じて、同領域のデファクトスタンダードを確立し、企業の持続的な成長と社会価値の創出に貢献してまいります。

共催イベントの開催

本アライアンスの取り組みの一環として、共催オンラインイベント「2026年、新規開拓営業は過去最高難易度へ ～『数で押す営業』が通用しない新時代を切り拓くELG戦略～」を開催いたします。



本イベントでは、獲得コスト（CAC）の高騰やプライバシー規制の強化などにより、従来型の新規開拓営業が限界を迎えつつある現状を踏まえ、次世代の営業成長モデルとして注目される「Ecosystem Led Growth（ELG）」の考え方と、その実現におけるパートナーセールスの可能性について議論します。

当日は、株式会社セレブリックス 取締役 CMOの今井晶也と、株式会社パートナープロップ 代表取締役 CEOの井上拓海が登壇し、2026年を見据えた営業環境の変化や、これからの営業組織に求められる視点について対談形式でお届けします。

【イベント概要】

参加申込URL：https://www.eigyoh.com/seminar/260217?utm_source=partner&utm_medium=ev260217&utm_campaign=seminar(https://www.eigyoh.com/seminar/260217?utm_source=partner&utm_medium=ev260217&utm_campaign=seminar)

配信日時：2026年2月17日（火）12:00～

配信形式：Zoomウェビナー（オンライン配信）

登壇者：

株式会社セレブリックス 取締役 執行役員 CMO 市場開本部 本部長 兼 セレブリックス営業総合研究所 所長 今井晶也

株式会社パートナープロップ 代表取締役 CEO 井上 拓海

イベント詳細はこちら :https://www.eigyoh.com/seminar/260217?utm_source=partner&utm_medium=ev260217&utm_campaign=seminar■株式会社パートナープロップについて

株式会社パートナープロップは「共創を、社会のエンジンに。」というミッションを掲げ、「パートナーチャネル」のアップデートを可能にするスタートアップ企業です。世界市場規模38兆円と巨大市場となっているPRM（パートナー・リレーションシップ・マネジメント）領域を牽引し、日本を代表とするリーディングカンパニーとして企業間の共創を促進する社会の実現を目指します。

パートナーマーケティングを実現するPRM「PartnerProp」とは

あらゆる企業がパートナーマーケティングを実現するために、当社では PRM （パートナー関係管理システム）である「PartnerProp（パートナープロップ）」を開発・提供しております。これまでのパートナーチャネルは、企業間を跨ぐため、パートナーの活動状況の”見える化”や、パートナーと共に販売促進していくための”仕組み作り”が困難な状態でした。

当社が提供するPRMツール「PartnerProp（パートナープロップ）」を活用することで、それらの課題を解決して、パートナーチャネルの成果拡大、ひいては企業成長を実現します。すでにエンタープライズ企業からスタートアップまでさまざまな企業で幅広く活用され、国内最大級のレビューサイト「IT review」にて、PRMカテゴリでリーダー評価を獲得しています。

■『PartnerProp』サービスページ：https://partner-prop.com/

■「パートナーマーケティングとは？」：https://partner-prop.com/partner-marketing/

社名：株式会社パートナープロップ

事業内容：PRM ツール「PartnerProp」の企画・開発・販売 設立：2023年5月

代表者：代表取締役 CEO 井上 拓海 所在地：東京都千代田区平河町2丁目5-3 MIDORI.so 3F

公式HP：https://partner-prop.com/






