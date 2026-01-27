クラウドPBXの「GoodLine」が導入社数9,000社を突破。電話DXとBCP需要を背景に拡大

株式会社グッドリレーションズ

株式会社グッドリレーションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：山村 諭）が提供するクラウドPBXサービス「GoodLine（グッドライン）」は、このたび導入社数が9,000社を突破しました。

GoodLineは、企業の代表電話や内線といった会社電話の機能をクラウド上で一元管理できるクラウドPBXサービスです。



在宅勤務や外出先からでも会社番号で発着信できるため、拠点や勤務場所に左右されず、電話業務を継続できる環境を提供します。

万が一の拠点停止や出社制限時にも、電話対応を止めにくい体制づくりに貢献します。

IVR（自動音声応答）や通話録音、通話履歴の管理・分析といった、会社電話のDXに必要な機能を標準で備えながら、操作や運用はシンプルに設計されている点が特長です。

働き方の多様化に加え、災害・緊急時を含むBCP（事業継続計画）への対応が求められる中、

電話業務を止めず、属人化させないためのインフラとして、企業規模や業種を問わず継続的に選ばれてきた結果が、今回の導入社数9,000社突破につながりました。

導入社数9,000社突破の背景

GoodLineは、クラウドPBXという言葉が一般的になる以前から、企業の電話業務が抱える本質的な課題と向き合い、サービス提供を続けてきました。

多機能であること自体を目的とするのではなく、

企業が日常的に使う電話インフラとして、無理なく運用できること

組織や拠点が拡大しても、電話環境を作り直す必要がないこと

を重視した設計が、多くの企業に長期的に利用されている理由の一つです。

その結果、中小企業から大企業まで、幅広い規模・業種の企業に導入され、

業務を支える安定した電話基盤として利用が広がっています。

GoodLineが支持される3つの理由

1．会社電話のDXを実現する標準機能

GoodLineでは、IVR（自動音声応答）、通話録音、発着信履歴の管理・分析など、

会社電話のDXを進めるうえで必要な機能を標準で搭載しています。

通話内容や対応履歴を可視化・共有することで、

電話業務の属人化を防ぐだけでなく、

近年注目されているカスタマーハラスメント（カスハラ）対策の一環としても活用されています。

2．場所に依存しないクラウド基盤と高い信頼性

インターネット環境があれば、オフィス外からでも会社の電話番号で発着信が可能です。

災害時や緊急時にも電話業務を継続しやすく、

BCP対策の一環として導入されるケースも増えています。

電話を「設備」ではなく「業務インフラ」として捉え、

止めない・分断しない環境をクラウド上で実現しています。

3．運用負荷を抑えたシンプルな設計

多機能でありながら、操作や管理は直感的に行えるよう設計されています。

情報システム部門の負担を抑えながら、

全社利用や長期運用を前提とした電話環境を構築できる点も、評価されています。

中小企業から大企業までの活用例

GoodLineは、特定の業種や規模に特化したシステムではなく、

企業規模を問わず利用できる、シンプル設計のクラウド型ビジネスフォンとして設計されています。

・中小企業

IVRや通話録音、履歴管理といった機能を標準で活用し、少人数体制でも安定した電話対応を実現。

代表番号での受付を、在宅勤務中の社員や外出先の社員でも継続できる体制に活用されています。



さらに、フリーダイヤル（例：0120番号）を窓口に設定し、外出先からでも同じ番号で発着信・折り返し対応を行うなど、問い合わせ対応を止めない運用にも活用されています。

・複数拠点・部門を持つ企業

拠点や部門ごとに別々に運用していた電話をクラウドで一本化し、拠点追加や部署再編があってもスムーズな対応を実現。

・大企業・全社利用

電話インフラとしての信頼性と分かりやすさを両立し、

情報システム部門の管理負荷を抑えながら全社展開が可能です。

GoodLineは、電話業務を複雑化させるためのシステムではなく、

会社電話をDXし、長期的に使い続けられる次世代インフラとして活用されています。

第三者評価・受賞歴について

GoodLineは、実際の利用者によるレビューを中心とした第三者評価においても、

使いやすさや安定性といった点で高い評価を受けています。

こうした外部からのフィードバックをもとに、サービス改善を継続的に行っています。

今後のサービス展開について

今後は、通話データのさらなる活用や外部システムとの連携、AI技術の活用などを通じて、

会社電話を業務改善や意思決定につながる情報基盤として進化させていく予定です。

会社概要

会社名：株式会社グッドリレーションズ

所在地：大阪府大阪市北区梅田3-4-5 毎日新聞ビル4階

事業内容：クラウドPBXサービスの提供、通信関連ソリューション事業

■クラウドPBX「GoodLine」

https://good-line.jp/

■クラウドPBX小規模プラン「GoodLineSOHO」

https://goodline-soho.jp/

■クラウドCTI「GoodCall」

https://good-call.jp/