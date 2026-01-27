Leafea、宮崎太陽銀行と提携し地域密着型福利厚生「さんさんPlus」で地域経済振興の取組みを開始

株式会社Leafea

地域密着型福利厚生サービスを提供する株式会社Leafea（本社：東京都中央区、代表取締役：森田 渉、以下リーフィ）は、株式会社宮崎太陽銀行（本店：宮崎県宮崎市、取締役頭取：黒木 浩、以下宮崎太陽銀行）と提携を開始します。1/27（火）より宮崎太陽銀行で地域密着型福利厚生サービス「さんさんPlus」の取扱いを開始し、地域創生と日々頑張る方の支援を目指します。

提携の背景と目的

近年、人材不足や人件費高騰など、企業の抱える人的リソースに関する課題の増加に伴い、従業員の定着率や満足度向上への関心が高まっています。

「地域の繁栄なくして銀行の発展なく、銀行の発展なくして地域への奉仕なし」を理念とする宮崎太陽銀行は、地域の消費喚起と中小企業でも実質的な賃上げを実現する福利厚生に着目しました。

リーフィが提供する地域密着型福利厚生サービス（専用アプリ名称：「さんさんPlus」）は、第三の賃上げと言われる企業の従業員向け福利厚生の充実のため、アプリを通じて従業員へのギフト還元や従業員の家族も利用できるクーポンの提供、および導入いただいた企業で働く従業員の働きがいやエンゲージメント向上を支援する内容となっています。

さんさんPlusは、利用できる地域の店舗が増えるほど従業員にとって「身近で馴染みのある地域密着型の福利厚生」になります。さらに、地域限定のギフトを活用することで地域の経済循環が活性化し、地域全体の活気向上につながります。宮崎太陽銀行とリーフィは、こうした地域活性化に貢献できるよう、今後も協力して取り組んでまいります。

「さんさんPlus」について

リーフィが提供する福利厚生サービス「さんさんPlus」は、企業が月額費用を負担することで、従業員が全国10万店舗以上の提携先で割引特典を利用できる仕組みです。さらに、感謝の気持ちや励ましを添えた「メッセージ付きギフト（※）」を企業から従業員へ贈ることが可能で、日常の中でつながりを感じられる設計となっています。

業界最安水準のコストで高利用率を実現できる福利厚生アプリは、導入企業も着実に増えてきており、従業員のエンゲージメント向上につながるデータが表れ始めています。コストパフォーマンスの高さと、働きやすい職場環境づくりに寄与する点が大きな特長です。

(※)提携店舗で利用できるチケットと交換し、利用することができます。

株式会社宮崎太陽銀行 概要

名称：株式会社宮崎太陽銀行

本店所在地：宮崎県宮崎市広島2丁目1番31号

公式サイト：https://www.taiyobank.co.jp/

株式会社Leafea 概要

名称：株式会社Leafea

本店所在地：東京都中央区新川1-10-3 THE GATE 茅場町 3F

公式サイト：https://leafea.co.jp