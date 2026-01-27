フランス生まれのティファールが誕生70周年！アニバーサリーイヤーを彩る特別セットやSNSキャンペーンが登場！

株式会社グループセブ ジャパン

株式会社グループセブジャパン（本社：東京都港区／代表取締役社長：ジュリアン・メジャー）は、フランス生まれのティファールが2026年に誕生70周年を迎えることを記念し、年間を通してさまざまなアニバーサリー企画を展開いたします。

1956年にフランスで誕生したティファールは、「毎日の暮らしをもっと楽しく、もっと快適に」という想いのもと、フライパンや鍋などの調理器具から、電気圧力鍋などの調理家電、衣類スチーマーなどの生活家電まで、幅広い製品を展開してきました。世界で初めて「こびりつかない（ふっ素樹脂加工）」フライパンを発明して以来、新しい発想と技術革新を重ねながら、時代とともに進化を続け、現在では世界約150カ国で愛されるブランドへと成長しています。

70周年を迎えるにあたり、長年ティファール製品をご愛用いただいている多くの皆さまへの感謝を込めて、2026年は年間を通して「ティファール70周年記念特別セット」の販売や、SNSで「With ティファール」キャンペーンなどを実施いたします。これまでのご愛顧に心より感謝申し上げるとともに、ティファールはこれからも皆さまの毎日に寄り添い、暮らしをより快適で楽しいものにする製品とアイデアをお届けしてまいります。

【70周年記念コメント ∼代表取締役社長 ジュリアン・メジャーより∼ 】

ティファールは70年間、「暮らしをより良くする」という想いを大切にしながら、日々の生活に寄り添う製品を届けてきました。技術や生活スタイルが変化する中でも、私たちの使命は変わりません。

70周年を迎える今年、これまで支えてくださった皆さまに深く感謝するとともに、これからの時代に求められる価値を見据え、暮らし全体をより快適で楽しくするためのサポートを追求し続けます。今後のティファールにぜひご期待ください。

【ティファール70周年記念特別セットを発売】

アニバーサリー企画の第一弾として、人気シリーズを組み合わせた「70周年記念特別セット」を数量限定で発売します。下記は３月～５月に発売予定です。

■インジニオ・ネオIHルージュ・アンリミテッドセット9 スペシャルセット（3月発売予定）

ティファール最高峰のチタン・アンリミテッドコーティングを採用したフライパン・鍋セットに、専用取っ手（スカーレット）とレシピブックがついたスペシャルセットです。

■セット内容：

インジニオ・ネオIHルージュ・アンリミテッドセット9【フライパン22, 26cm / ソースパン16, 20cm / バタフライガラスぶた16, 20cm / シールリッド16, 20cm / 専用取っ手1本(フィグ・ブラウン)】/ 専用取っ手（スカーレット）/ レシピブック

■品番：L38392

■希望小売価格：20,900円（税込み）

※直営店、公式オンラインストア専用のセットです。

■インジニオ・ネオIHステンレスエモーションセット3 ＋マルチポット（4月発売予定）

インジニオ・ネオIHステンレスエモーションのフライパンセット3にマルチポットがついたティファールならではの便利なセット。耐久性に優れたステンレス製で、熱伝導に優れた３層構造の底面が特長です。

■セット内容：

インジニオ・ネオIHステンレスエモーションセット3【フライパン22, 26cm / 専用取っ手（マット・ブラック）】/ オプティスペースIH ステンレスマルチポットチャコールグレー16cm

■品番：L893S4

■希望小売価格：18,700円(税込み)

※取り扱いは直営店、公式オンラインストアを除く。

■IHチタン・エクセレンスブラックスパークルフライパン2pcsセット（5月発売予定）

高いコーティング力を誇る「チタン・フォースコーティング」で、使いはじめのこびりつきにくさが長く続くフライパンのセットです。

■セット内容：IHチタン・エクセレンスブラックスパークルフライパン20cm, 26cm

■品番：G854S2

■希望小売価格：8,250円(税込み)

※取り扱いは直営店、公式オンラインストアを除く。

■アイスフォースセット3 （3月発売予定）

氷点下の急冷技術で鋭い切れ味が長続きするアイスフォースシリーズからキッチンナイフ（包丁）と、日常使いに便利なキッチンシザーズ（キッチンばさみ）を組み合わせたセットで、毎日の調理をより快適にサポートします。

■セット内容：

シェフナイフ18cm / 三徳ナイフ14.5cm / キッチンシザーズ

■品番：K2423S

■希望小売価格：7,480円(税込み)

※取り扱いは直営店、公式オンラインストアを除く。

【ティファール70周年記念「With ティファール」キャンペーン】

ティファールはブランド誕生70周年を記念し、SNSでユーザーの皆さまと交流しながら楽しめる、「With ティファール」キャンペーンを年間を通じて展開いたします。詳細はティファール公式SNSにて随時発信いたしますので、ぜひご期待ください。

ティファール公式X（tfal_japan(https://x.com/tfal_japan)）

ティファール公式インスタグラム（tfal_japan(https://www.instagram.com/tfal_japan/)）

【ティファール】 https://www.t-fal.co.jp/(https://www.t-fal.co.jp/)

ティファールの製品情報・生活に役立つ楽しいコンテンツやレシピがいっぱい！

※写真、イラストはイメージです。印刷のため、実際の色と多少異なる場合がございます。また、このリリース記載の情報（製品価格、製品仕様、デザイン、サービスの 内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等）は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

