山浦一希選手、台湾PGAツアー予選会で単独2位の快挙！契約直後の海外挑戦で2026年シード権を獲得

PropTech Japan株式会社山浦一希選手、台湾PGAツアー予選会で単独2位の快挙！

PropTech Japan株式会社（本社：東京都港区、取締役：伊藤 幹人）は、当社が提供する家賃クレジットカード払いアプリ「RentEase（レンティーズ）」のオフィシャルサポートアスリートであるプロゴルファー・山浦一希（やまうら かずき）選手が、2026年1月23日（金）に終了した「2026 TPGA（台湾PGA）ツアー 年間資格予選会」において、見事単独2位の成績を収め、2026年シーズンのTPGAツアー出場権（フルシード）を獲得したことをお知らせいたします。

また、同大会には兄である山浦太希（やまうら たいき）選手も出場し、過去最多の参加人数となった激戦の中、決勝ラウンドまで戦い抜き68位となりました。

2026 TPGA（台湾PGA）ツアー 年間資格予選会受賞時、山浦一希選手

■ 契約直後の海外挑戦で掴んだ「ツアー出場権」

山浦一希選手は、最終日を首位と1打差の2位でフィニッシュしました。特に最終ラウンドでは、この日の全選手ベストスコアタイとなる「68（4アンダー）」をマーク。持ち味である平均300ヤードのドライバーショットに加え、粘り強いプレーで上位争いを制しました。

当社は2025年12月より、世界的なゴルフコーチであるショーン・フォーリー氏の理論を継承する井上将太氏率いるチームと契約し、山浦兄弟のサポートを開始いたしました。

「世界基準の理論で、ゴルフ界の常識を変えていく」というチームの姿勢と、不動産テック領域で変革に挑む当社のビジョンが共鳴して始まったこのパートナーシップですが、契約締結からわずか1ヶ月強という早さで、山浦一希選手が海外ツアーの出場権獲得という大きな成果を挙げました。

RentEaseのロゴを背負い、新体制で臨んだ初の本格的な海外遠征での活躍は、両選手のポテンシャルの高さと、現在のトレーニング環境の充実ぶりを証明する形となりました。

今回の結果により、山浦一希選手は2026年シーズン、日本国内のみならず台湾ツアーへも本格参戦いたします。当社は引き続き「RentEase」を通じて、国境を越えて挑戦を続ける山浦兄弟の活動を全力でサポートしてまいります。

左：山浦一希選手、中央：井上コーチ、右：山浦 太希選手

■ 各者コメント

【2位・ツアー出場権獲得】山浦 一希 選手コメント

初めて挑んだ台湾の予選会で、2位という結果を残せて本当に嬉しいです。

台湾のコースは日本と芝質や、グリーンの重さ、グリーンの硬さなどが違い、対応力が試される3日間でした。球筋の打ち分け、球の高さ、スピンコントロール、日本と比べると様々な球種を打てないといけないと感じました。そう言う意味でも、自身が今年こうして海外でプレーする事で、凄く重要な経験値を得られるのではないかと思います。

そして、昨年12月にPropTech Japan（RentEase）様と契約させていただいてから、ゴルフへの向き合い方や環境が良い方向に回り始めていると感じております。まだまだ始まった所ですが、井上コーチとも取り組んできた事が、少しずつ結果に繋がってきていると感じます。

今年は日本と台湾、2つのフィールドで優勝を目指し、更に上のレベルへ上がれるよう頑張ります。

【弟】山浦 一希（やまうら かずき）

兄譲りの飛距離に加え、ここ一番での勝負強さを兼ね備えた攻撃的なゴルフが魅力。

生年月日： 1999年06月23日（26歳）

出身地： 大阪府

主な経歴：

2021年 プロテスト合格

2021年 日本プロゴルフ新人選手権大会 優勝（新人王）

2026年 TPGAツアー年間資格予選会 2位

Instagram：https://www.instagram.com/kazuki_yamaura/

山浦一希選手

【決勝ラウンド進出】山浦 太希 選手コメント

今回68位という結果で終わり、結果としては納得のいくものではなく悔しさは残ります。てすが、多くの選手が集まる大会で決勝ラウンドまで進めたこと、そしてPropTech Japan（RentEase）様のおかげで海外の環境で練習し、その中で試合に臨めたことは大きな収穫でした。

この経験を自分の力に変え今シーズンは必ず良い結果をご報告できるよう、日々の取り組みをさらに高めていきます。

【兄】山浦 太希（やまうら たいき）

恵まれた体格を生かした圧倒的な飛距離が持ち味の大型プレーヤー。

生年月日： [生年月日]（28歳）

出身地： 大阪府

主な経歴：

2012年 石川遼カップジュニアゴルフチャンピオンシップ 優勝

2013年 カルビージャパンジュニアゴルフオールスター 優勝

2017年 HONMA Tour World Cup ローアマチュア

Instagram：https://www.instagram.com/taiki.golf44/

山浦太希選手

【コーチ】井上 将太 氏（Athletic Sports Academy 代表）コメント

契約直後の大切な試合で、一希が2位という素晴らしい結果を出してくれたことを誇りに思います。重点的に取り組んできたスイング改造とフィジカル強化が、台湾の難しいコンディションでも機能しました。太希も結果以上に内容は良く、二人のポテンシャルは世界でも通用すると確信しています。 RentEase様のサポートのおかげで、選手たちは競技に集中できる環境が整いました。このチームでさらなる高みを目指します。

井上 将太（いのうえ しょうた）

Athletic Sports Academy代表、CEO。長野県出身。

2021年に渡米し、世界的なゴルフコーチであるショーン・フォーリー（Sean Foley）およびウィリアム・マリーに師事。ゴルフスイングのメカニズムとコーチング理論を学ぶ。

現在はカリフォルニアを拠点に、世界トップレベルのスイング理論とフィジカルトレーニングを融合させた「真っ直ぐ＋遠くに＋ケガをしないスイング」を研究・指導。世界中に幅広い年齢層の顧客を持つ。

井上 将太コーチ

■ 大会概要

大会名 ：2026 TPGAツアー 年間資格予選会（2026 台灣PGA巡迴賽年度資格賽）

開催日程：2026年1月21日～23日

会場 ：斑芝花ゴルフ倶楽部（台南）、パームレイクスリゾート（嘉義・東洋棕梠湖高爾夫球場）

【山浦 一希 選手 結果】

順位： 単独2位

スコア： Total 211（-5） ※最終日は68（-4）をマークし、当日のベストスコアタイで順位を上げました。

獲得権利： 2026年 TPGAツアー年間出場権（フルカード）

【山浦 太希 選手 結果】

順位： 68位

内容： 過去最多となる152が参加した激戦の中、予選ラウンドを突破し最終日まで戦い抜きました。

大会公式URL（TPGA）：

http://www.tpga.org.tw/index.php/Home/Match/index/match_id/393/year/2026.html

公式結果リリース（TPGA）：

http://www.tpga.org.tw/index.php/Home/Index/newsDetail/news_id/2448/type/2/p/1.html

■ 家賃クレジットカード払いアプリ「RentEase」とは

「RentEase」は、カード払いに対応していない物件でも、お手持ちのクレジットカードで家賃や初期費用などを支払えるようにする決済アプリです。

主なメリット5つ- 好きな物件でポイントが貯まる： 毎月の家賃支払いで、クレジットカードのポイントやマイルが効率的に貯まります。- 必要な時だけ使える：月額費用0円で、必要な時だけ賢く利用できます。出費がかさむ月の家賃をカードの引き落とし日まで先延ばしにするという使い方もできます。- 支払い管理を一本化： 支払い日をカードの引き落とし日に一本化でき、家計管理が簡単になります。- 支払い忘れを防止： 毎月自動で決済されるため、振込忘れなどのリスクを防ぎます。- 住みたい家を自由に選べる： 「カード払いに対応しているか」を気にせず、本当に住みたい物件を選べるようになります。

アプリダウンロードはこちら：https://rent-ease.go.link?adj_t=1m930xvc

■ PropTech Japan株式会社について

PropTech Japan株式会社は、「すべての人々にスマートで快適な暮らしを届ける」を企業理念に掲げ、不動産テック領域での革新的なサービスを創出しています。テクノロジーと人間性を融合させることで、関わるすべての人々の生活をより豊かにすることを目指し、お客様の期待を超えるソリューションを提供し続けます。

【会社概要】

社名 ： PropTech Japan株式会社 (PropTech Japan Co., Ltd.)

本社所在地： 東京都港区東麻布1-12-5 ACN東麻布ビル 6階

取締役 ： 伊藤 幹人

事業内容 ： 不動産テック事業、賃貸向けアプリの開発及び提供 など

設立 ： 2024年2月

HP ： https://rent-ease.jp/

採用情報

PropTech Japanでは、事業拡大に伴い、不動産の経験がある方やバックオフィス業務など、新たな仲間を積極的に募集しております。その他募集中の職種など詳細とご応募については下記ページをご覧ください。

採用情報リンク：https://rent-ease.jp/recruit/

※掲載の写真はコーチ・選手提供のものとなります。