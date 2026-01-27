美しさが、朝を変える。グッドデザイン賞受賞のグローバルブランド・ライフェンより『P3 プロ / T1 プロ』発売。肌を労わりながら、かつてない深剃り体験を。

ALLWANT株式会社

美容家電ブランド「JOVS（ジョブズ）」で年間5.5万台規模 、累計25万台の販売実績をを築いたALLWANT株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：阪田 慎太郎） は、世界各国で急成長を遂げるグローバルパーソナルケアブランド「Laifen（ライフェン）」と日本国内販売契約を締結いたしました 。

その第2弾プロジェクトとして、グッドデザイン賞を受賞した次世代電動シェーバー『P3 Pro』および『T1 Pro』を2026年1月より本格展開いたしました 。ALLWANTは、公式サイトやAmazon、楽天市場での展開に加え 、自社が強みとする「ライブコマース」を軸にした体験型マーケティングを本格始動。機能美と革新的な剃り心地を融合させた「新しい朝のスタンダード」を提案します。

【本リリースの背景：ALLWANTが描く、グローバルプロダクトの日本展開】

ALLWANTは、「良いプロダクトを、日本で売れるブランドに仕立てる」をミッションに掲げるブランドインキュベーターです 。深センの圧倒的な製造ネットワークと日本の緻密なブランド構築力を一気通貫で繋ぐことで、日常に感動を与えるプロダクトを日本市場へ最適化して提供しています 。

今回パートナーに選んだLaifenは、すでに世界各地で高い評価を獲得しているグローバルブランドです 。ビジネスの最前線に立つ人々にとって、身だしなみは信頼の象徴。Laifenのテクノロジーは、従来のシェービングが強いてきた「肌への負担」という妥協を、工学的なアプローチで解消します

【製品の特長：0.01mmの精度に宿る品格】

1. 1日わずか8台。比類なきCNC精密加工クオリティ

P3 Pro/T1 Proは、見た目の美しさだけでなく使用感のネクストレベルを追求 。CNC精密加工により、手に吸いつくようになじむ上質で洗練されたグリップを実現しました 。この精度を維持するため、1日の生産量はわずか8台に限定されています 。

2. 「深剃り」と「肌へのいたわり」を両立するテクノロジー

独自のトリプルブレードシステムとオープンヘッド構造により、長い髭も短い髭も、肌への優しさを保ちながら徹底的に剃りきります 。P3 Proには、手に振動を感じさせない強力なツイン高速リニアモーターを搭載しています 。

3. ビジネスライフを支える圧倒的なユーザビリティ

多忙な朝や出張時でもストレスなく使用できるよう、マグネット式のワンタッチ着脱ヘッド や、3分の充電で約7分駆動する急速充電機能を備えています 。

【製品ラインナップ

P3 Pro：ヒゲが濃い方、毎日の徹底的な深剃りを求める方へ 。

T1 Pro：ヒゲが薄め～普通の方、12mmの超スリムボディでヒゲを整えたい方へ。

【公式SNS・販売チャネル】

・公式TikTok（ライブ配信中）： https://www.tiktok.com/@laifen_jp_official

・公式サイト： https://jp.laifentech.com/

・Amazon公式ストア： こちらから(https://www.amazon.co.jp/stores/Laifen%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3/page/4A67A3E5-6791-43A8-A402-84FFB7AD600E)

・楽天市場店： こちらから(https://www.rakuten.co.jp/laifen-japan/)

【ALLWANT株式会社について】

「良いプロダクトを、日本で売れるブランドに仕立てる」を掲げる、美容家電のインキュベーター兼マーケティング商社です 。世界最先端の製造ネットワークと国内のブランド構築力を一気通貫で繋ぎ 、JOVSの成功を成し遂げた実績を基盤としています 。ライブコマースやSNSを駆使した独自の実行力により、東アジアNo.1のブランドプラットフォームを目指し 、消費者のライフスタイルをアップデートし続けます 。