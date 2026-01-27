【ナレーションは「収録」から「生成」へ】Googleの最新AI搭載の次世代AIナレーションサービス『VoiceSpark』が本日リリース

株式会社フランリベルVoiceSparkのトップページ

株式会社フランリベル（本社：東京都中央区、代表取締役：玉腰 和也）は、2026年1月27日（火）、Googleの最新AIモデル「Gemini 2.5 Pro TTS」を搭載した、次世代AIナレーション生成サービス『VoiceSpark（ボイススパーク）』を正式に提供開始いたしました。

『VoiceSpark』公式サイト： https://voice-spark.com/

■まずはこちらのボイスサンプルをご試聴ください

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nVBWHeMzM7c ]

■ 開発の背景：現場を知るプロだからこそ解決できた「声」の課題

株式会社フランリベルは、2015年の設立以来「クリエイターが働きやすい世の中を創造する」を理念に、映像制作やライブ配信事業、Webシステム企画・開発を展開してまいりました。

日々の制作現場で常に立ちはだかっていたのが、「ナレーション制作の非効率さ」です。

- 1箇所の原稿修正のために、ナレーターとスタジオを再度手配する時間的ロス- スタジオ収録の高額なコストとリードタイム- 自社（社員）録音によるクオリティの限界

これらを解決するため、当社のシステム開発力と映像制作の知見を融合させ、最新AI「Gemini 2.5 Pro TTS」のポテンシャルを最大限に引き出したのが『VoiceSpark』です。

■ 株式会社フランリベル 代表取締役 玉腰 和也 のコメント

■ 『VoiceSpark』の3つの特徴- Googleの最新AI「Gemini 2.5 Pro TTS」による圧倒的な表現力世界に先駆けて最新モデルを採用。従来のAI音声では困難だった文脈に合わせた自然な抑揚、さらには息遣い（ブレス）までも再現し、「ロボットのような声」という常識を覆します。- 制作スピードを劇的に向上（コスト最大90%削減）数千文字の原稿も数秒で音声化。ブラウザ上でテキストを修正するだけで即座に音声を更新できるため、急な原稿変更にもノータイムで対応可能です。- ビジネス・クリエイティブに特化した安心の権利体系生成した音声は、社内研修、eラーニング、YouTube、広告、IR動画など、あらゆるシーンで商用利用が可能です。VoiceSparkのナレーション作成画面■ 主な活用シーン- 映像制作・SNS広告： 修正の多い制作現場で、即座にナレーションを差し替え。仮ナレにも対応。- IR・決算説明会： 正確さと信頼感が求められるナレーションを内製化。直前の修正も可能。- 社内教育・eラーニング： 膨大な研修資料を、聞き取りやすいクリアな音声で動画化。

「当社は『クリエイターが働きやすい世の中を創造する』という理念のもと、クリエイターを単純作業から解放し、より本質的なクリエイティブに集中できる環境を目指しています。VoiceSparkは、プロの現場でも通用する品質を誰もが手に入れられるツールです。今まで予算の都合で社員の方が代読していた動画も、VoiceSparkがあればプロのナレーターと遜色のないナレーションが手に入ります。最新AIがもたらす『声の革命』を、ぜひ体感してください。」

■プレスキット

下記よりダウンロードが可能です。ご自由にお使いください。

https://www.dropbox.com/t/QRdLcuEH0gKmHhRY

株式会社フランリベル

株式会社フランリベルは、「自由な発想と変化を楽しむ志で、社会に変革を」という理念のもと、映像制作、ライブ配信を核としたクリエイティブ集団です。企画・制作から配信、システム開発までをワンストップで提供し、大手上場企業の決算説明会やWeb CM制作など、多くの実績を有しています。



社名：株式会社フランリベル

所在地：東京都中央区湊1丁目2番7号 カワジリビル八丁堀 3F

代表者：代表取締役 玉腰 和也

設立：2015年6月1日

事業内容：映像制作事業、ライブ配信事業、Webシステムの企画・開発

URL：https://franliber.co.jp/