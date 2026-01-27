AI事業者ガイドラインを「仕組みで運用」する。AIサプライチェーンのリスクを可視化する「MODEL SAFE」、β版事前登録開始

株式会社MONO BRAIN

株式会社MONO BRAIN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 真規）は、AIサプライチェーンセキュリティを実現するプラットフォーム「MODEL SAFE」において、AIの変更やリスクを自動で可視化する機能を開発し、β版の事前登録を開始したことをお知らせいたします。

背景：AI活用の拡大と新たなリスクの顕在化

近年、生成AIをはじめとするAI技術の進化により、企業におけるAI活用は急速に拡大しています。一方で、AIは外部モデルやAPI、ライブラリなど複数の要素から構成され、設定やバージョンの変更も頻繁に発生するなど、従来のソフトウェアとは異なる特性を持っています。

その結果、AIの利用が広がるにつれて、「どのAIが、どの用途で、どのような設定で使われているのか」「いつ、何が変わったのか」を把握しきれないまま運用が進んでしまうケースも増えており、新たなリスクが顕在化しつつあります。

新たなセキュリティリスク

こうした状況のままAIの運用が進むと、企業は知らないうちに大きなリスクを抱え込むことになります。例えば、特定の悪意がなくとも、モデルや設定、利用用途の変化によってAIの挙動や品質が徐々に変わり、気づかないうちに業務やサービスへ影響を及ぼしているケースです。

一方で、外部モデルや依存ライブラリといったAIを構成する要素に悪意あるコードが混入した場合、AIそのものが脆弱性となり、情報漏洩やサービス停止などの深刻な被害につながるリスクも存在します。

新しい考え方：AIサプライチェーンセキュリティ

AIサプライチェーンの脆弱性構造

こうしたリスクに対応するためには、AIを単なる機能やツールとしてではなく、複数の構成要素から成る「サプライチェーン」として捉える必要があります。AIは、モデルやAPI、ライブラリ、設定、利用用途などが組み合わさって成り立っており、そのどこか一つの変化が全体のリスクにつながります。

このAI特有の構造を前提に、構成要素の変化や利用状況を継続的に管理・可視化し、リスクを未然に把握・制御しようとする考え方が、AIサプライチェーンセキュリティです。

解決策：AIの変更と利用を自動で把握する「MODEL SAFE」

※MODEL SAFEの管理画面

MODEL SAFEは、AIサプライチェーン上で発生する変更や利用状況を、人手による確認や属人的な運用に頼ることなく、自動で把握・可視化するプラットフォームです。

AIを導入するたびに台帳を更新したり、変更点を手作業で追い続ける必要はありません。

これにより、企業は

「どのAIが、どの構成で、どのように使われているのか」

「いつ、何が変わり、どこに影響しているのか」

をあとから調べるのではなく、常に把握できる状態でAIを運用することが可能になります。

MODEL SAFEは、AIガバナンスを人の頑張りに依存させるのではなく、仕組みとして実装することで、企業のAI活用を継続的に支援します。

β版でできること：まずは確実に価値が出るリスク可視化

MODEL SAFEのβ版では、AIサプライチェーンにおけるリスクの中でも、導入直後から価値を実感しやすい領域にフォーカスした可視化機能を提供します。

具体的には、以下のような変化やリスクを自動的に把握することが可能です。

- AIモデルやライブラリなど、構成要素の変更- 利用用途・利用環境の変化- リスクレベルの変化やポリシー逸脱の兆候

これらは、いずれも「変わったかどうか」を確実に捉えることに重点を置いており、誤検知が少なく、AI活用が進む現場において実用性の高い可視化を実現します。

今後の展開：AIサプライチェーンを包括的に守るために

AIサプライチェーンセキュリティを段階的に拡張していくことを目指しています。

まずはリスクの可視化から着手し、AIの利用や変更を正しく把握できる状態を整えることで、企業が安心してAIを活用できる基盤を提供します。

- 今後は、モデルや依存関係に対する脆弱性の検知- 実行時の挙動を継続的に監視するランタイム監視- 想定外のリスクを洗い出すレッドチームなど

AIサプライチェーン全体を守るための機能を順次展開していく予定です。

国内外におけるAIを取り巻くルールや規制の動向も踏まえながら、企業のAIガバナンスを実効性のある形で支援していきます。

β版のご利用・ご相談について

MODEL SAFEでは現在、AIサプライチェーンセキュリティに関心をお持ちの企業様向けに、β版の提供に向けたご相談を受け付けています。

本サービスのご利用に限らず、

- AIの利用状況を把握しきれていない- AIの変更やリスク管理に不安がある- 今後のAIガバナンスや規制対応について相談したい

といった段階からでも、カジュアルにご相談いただけます。

β版のご利用やサービスの詳細については、以下のお問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、順次ご案内いたします。

β版登録フォーム : https://monobrain.jp/contact

株式会社MONO BRAINについて

株式会社MONO BRAINは、「AIを、安全に運用できるシステムにする。」をビジョンに掲げる、AIセキュリティ領域のスタートアップです。

AIが社会インフラや事業の中核を担う時代を見据え、AIサプライチェーンという視点から、AIの変更や利用状況、リスクを自動で把握・管理できるプラットフォーム「MODEL SAFE」を開発しています。

