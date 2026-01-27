初心者向けフィットネス情報サイト「トレハジ」を公開

株式会社Simple is Best

株式会社Simple is Best（本社：神奈川県横浜市、代表：町野武生）は、

初心者向けフィットネス情報サイト 「トレハジ」 を2026年1月に正式公開しました。

トレハジのトップページイメージ

トレハジは、

「何から始めればいいかわからない」

「いきなりジムやパーソナルは不安」

と感じている人に向けて、

プロテインや自宅トレーニングを中心に、

パーソナルジムを含む運動の選択肢をわかりやすく整理する情報サイトです。

サイト立ち上げの背景

「情報はたくさんあるけど、迷わないための情報が足りていない」

近年、運動や健康に関する情報は増え続けていますが、

一方で初心者にとっては、

- 情報が多すぎて選べない- 効果を断定する表現が多く不安- いきなり高額な選択肢に誘導されがち

といった課題もあります。

トレハジは、

続けられる形を大切にしながら、

強調されがちな広告表現に頼らず、

選択肢を整理して伝えることを重視しています。

そうした考えのもと、

運動や生活習慣を見直す“入口”としての役割を担うことを目的に立ち上げられました。

トレハジの特徴

はじめてでも遠回りしない、３ステップ1．プロテイン・自宅トレを中心にしたやさしい導線設計

トレハジでは、いきなりパーソナルジムに進むのではなく、

- 食生活を整える（プロテイン）- 自宅で無理なく続ける（自宅トレ）- 必要に応じてパーソナルジムを検討する

という段階的な考え方を大切にしています。

2．初心者の不安を前提にした記事構成- 向いている人・向いていない人- 続きやすいケース／続きにくいケース- 失敗しやすいポイント

など、「選ばせるため」ではなく「迷わせないため」の情報整理を重視しています。

3．売り込みを目的としない編集方針

ランキングや比較を行う場合も、

価格や順位を強調するのではなく、

生活スタイルや目的に合うかどうかという視点で解説。

広告ありきではなく、

「納得して選べるか」を最優先に編集しています。

今後の展開

トレハジでは今後、

プロテインの1食あたり・1日あたりのコストを計算できるWebツールや、

自宅トレーニングで使えるシンプルなタイマー機能の提供を予定しています。

あわせて、

自宅トレーニングやパーソナルジムといった選択肢を、

目的や生活スタイル別に整理した記事を拡充し、

今後はフィットネスジムについても、必要に応じて情報を追加していく予定です。

サイト概要

サイト名：トレハジ

URL：https://torehaji.com/

内容：プロテイン／自宅トレーニング／パーソナルジム等の初心者向け情報

対象：食生活をこれから見直したい方や、運動の始め方に迷っている方

運営会社概要

会社名：株式会社Simple is Best

代表者：町野武生

所在地：神奈川県横浜市

事業内容：Webメディア運営、コンテンツ制作

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Simple is Best

お問い合わせフォーム：Googleフォームへ(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsA_er2rSFTm9mfAhMGSZhlvMvoE1RHUk_Y9bN6aMRn0gjNQ/viewform)