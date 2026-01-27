乗換の待ち時間を有効活用するシェアオフィス 『BIZcomfort高田馬場』　2月1日オープン すきま時間で電話・会議ができる空間設計で、駅周辺での打合せ場所不足に対応

株式会社WOOC

コワーキングスペース・レンタルオフィスのBIZcomfort（ビズコンフォート）を運営する、株式会社WOOC（読み方：ウォーク 、所在地：東京都品川区、代表取締役：阪谷 泰之 以下、WOOC）は、2026年2月1日（日）に「BIZcomfort高田馬場」をオープンします。東京メトロ東西線の高田馬場駅から徒歩1分の好立地に誕生する当施設は、乗換駅ならではの特性と、気軽に立ち寄れるアクセスの良さを生かしたワークプレイスです。電話やWEB会議向けの1名ブースや会議室を備え、短時間でも気軽に立ち寄れる環境を整えることで、駅周辺での作業場所不足に対応します。

すきま時間が生まれやすい乗換駅

BIZcomfort高田馬場 コワーキングスペース イメージ

高田馬場エリアには、東京メトロ東西線、JR山手線、西武新宿線など複数路線が交差しています。こうした乗換駅では、通勤・通学や待ち合わせなどにより、移動の合間や打ち合わせ前後の時間調整が日常的に発生します。30分から1時間程度のWEB会議や簡単な打ち合わせ、メール対応といった短時間の作業ニーズがあるものの、駅周辺で気軽に使える作業スペースは限られているのが実情です。

当施設では、乗換駅特有のニーズに応え、短時間でも利用しやすい環境を整備しました。プライバシーを確保でき、15分単位で予約可能なWEB会議ルーム、対面での打ち合わせができる会議室を完備。周囲を気にせず通話や会議ができる専用スペースを設けることで、カフェや公共施設では対応しきれないビジネスシーンにも応えます。

人・仕事・アイディアが交差するナラティブデザイン

BIZcomfort高田馬場の空間デザインは、単なる装飾ではなく、利用者一人ひとりの行動や時間の使い方を支えることを目的に設計されています。高田馬場の人や街の風景をデフォルメしたドローイングを取り入れることで、利用者が「ふらっと立ち寄る」「短時間だけ集中する」「次の予定へ向かう」といった多様な行動を自然に受け入れる、物語性（ナラティブ）を持たせています。

また、空港ラウンジをイメージした開放的なエリアと、ライブラリーを想起させる落ち着いたワークエリアを併設することで、電話・WEB会議・短時間作業から自習まで、状況に応じた使い分けが可能です。動線やゾーニングを工夫することで、滞在時間の長短にかかわらず、無理なく仕事に向き合える環境を整えました。

BIZcomfort高田馬場 先行内覧会の予約受け付け中！

【先行内覧会】2026年1月31日（土）10：00～18：00

【利用方法】

BIZcomfort高田馬場HPから内覧予約ページにアクセスし、ご希望日時・必要事項を入力の上ご予約ください。

確定日時は追ってご連絡いたします。2月1日のオープン以降の内覧予約も随時受付しております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※メディア関係者の取材や撮影も歓迎しております。ぜひお気軽にお越しください。事前にご連絡をお願いいたします。

担当：株式会社 WOOC（田中） TEL：03-5789-3325 MAIL：pr@wooc.co.jp

BIZcomfort高田馬場の特徴

特徴1.高田馬場駅から徒歩1分の 24時間365日使えるシェアオフィス

東京メトロ東西線、高田馬場駅から徒歩1分に位置する当施設は、テレワークだけでなく、通勤前後の隙間時間にも立ち寄れる立地です。国際色豊かな人や街の光景を演出したウォールアートやガラス面には、当施設を訪れる人々にとって豊かなサードプレイスを目指したいというデザイナーの思いが込められています。

コワーキングスペース イメージ1特徴2. 仕事も勉強も。効率的なコワーキングスペース

当施設では、利用シーンに応じてブースを用意しています。コミュニケーションやランチに適したカフェブース、全席に仕切りがある自習や集中作業向きのワークブース、広々とした1名用ソファ席やモニター席など多様なブースをご用意。プライバシーを重視したい方には、個室での通話やオンラインミーティングができるWEB会議ルーム※1を用意しています。 ※1 予約制・有料

コワーキングスペース イメージ2特徴3.レンタルオフィスは個人事業主やサテライトオフィスに

当施設では、1～3名用の完全個室を全26室ご用意しています。個室プランでは、デスク・チェア・Wi-Fi・電源などが完備され、ポストも付帯されているため“即日”ビジネスがスタート可能な環境です。通常のオフィス契約で発生しがちな敷金・礼金などの初期費用は不要で※2、法人登記や事業所登録にも対応、各種許認可の取得実績もあります。※2 別途契約金が必要

レンタルオフィス イメージ特徴4. 15分単位で利用できる打ち合わせ場所として

ビジネス利用に欠かせない完全個室のWEB会議ルームや会議室※3を完備。オープンスペースでのWEB会議や通話に抵抗がある方にはWEB会議ルームがおすすめです。モニターも設置しているため、パソコンと2画面で円滑な会話や資料閲覧が可能です。会議室には大型モニターを設置しており、情報共有がスムーズに行えます。対面・オンラインを問わず、周囲を気にせず会話ができる専用スペースを整えています。※3 予約制・有料

WEB会議ルーム イメージ特徴5.充実した設備やサービス

高速Wi-Fi、無料プリンターやシュレッダーなど、出先でもオフィス同様に業務ができる充実した設備を取り揃えています。フリードリンクも用意しており、コーヒーやお茶で作業の合間にリフレッシュもできます。また、ロッカー※4を契約することで、毎日の荷物を最小限にして通うことができます。※4 定額プラン契約必須・有料オプション

BIZcomfort高田馬場 施設概要

設備 イメージ

住所：東京都新宿区高田馬場2-13-2 JMFビル高田馬場01 5F

アクセス：東京メトロ東西線「高田馬場駅」徒歩1分／JR山手線「高田馬場駅」徒歩3分

広さ：357.52平方メートル （108.14坪）

席数：【コワーキングスペース】オープンスペース45席／【レンタルオフィス】26戸

利用料金：【コワーキングスペース】

全日プラン（24時間365日いつでも使える）：18,700円/月

土日祝プラン（土日祝のみ使える）：7,700円/月

全拠点プラン（全国のBIZcomfortが全て使える）：22,000円/月

ライトプラン（月額基本料2,200円を超えた分は1日ごとの従量課金制で使える）：2,200円～/月

【レンタルオフィス】59,400円～/月 （共益費込み、部屋により異なる）

設備：Wi-Fi、フリードリンク、無料プリンター、ロッカー、ポスト、登記可、会議室、WEB会議ルーム

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/takadanobaba.html

BIZcomfort高田馬場 フロアマップ

BIZcomfortについて

近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。

そんな背景の中、当社では”「はたらく」をもっと自由に快適に！”をコンセプトに、シェアオフィス「BIZcomfort」を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。

東京メトロ東西線沿線にあるBIZcomfort※一部

BIZcomfort早稲田

早稲田駅から徒歩1分。集中した作業や自習などソロワークにおすすめのコワーキングスペースです。

住所：東京都新宿区早稲田町12-5 ニュー早稲田ビル5F

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/waseda.html

BIZcomfort神楽坂天神

神楽坂駅から徒歩2分。一軒家をリノベーションしたレトロで落ち着いた雰囲気の隠れ家シェアオフィスです。

住所：東京都新宿区天神町7-11

HP：https://bizcomfort.jp/tokyo/kagurazaka.html

WOOC 会社概要

商号：株式会社WOOC（ウォーク）

代表：代表取締役 阪谷 泰之

本社所在地：東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル7F

電話：03-5789-3323

設立：2008年9月

資本金：17,510万円（資本準備金8,255万円含む）

年間売上高：17期 6,779,540（千円）

店舗数：レンタルオフィス193拠点・コワーキングスペース187拠点（提携拠点・新規オープン予定を含む）

従業員数：計 203名（社員84名・パート119名）※2026年1月時点

事業内容：レンタルオフィス・コワーキングスペース事業／住宅サブリース事業／リフォーム・リノベーション事業／不動産管理・仲介事業／不動産売買仲介事業

公式HP：https://www.wooc.co.jp/

WOOCのSDGsについて

WOOCは、「空間再生」と「シェアオフィス運営」を通じてSDGsの推進に取り組んでいます。シェアオフィス「BIZcomfort」は、都心だけでなく住宅地や郊外にも展開し、誰もがどこでも働ける環境を提供。多様な働き方や労働生産性の向上を支援し、「働きがい」と「経済成長」に貢献しています。

HP：https://www.wooc.co.jp/sustainability.html

WOOCの働き方について

WOOCは、「女性活躍推進法」に基づく厚生労働大臣認定の「えるぼし」において、最高位の３つ星を獲得しました。多様な働き方をサポートする企業として、自社内でも男女問わず互いを尊重し、自分らしく活躍できる環境実現への取り組みを続けてまいります。