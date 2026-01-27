経産省「セキュリティ評価制度」をチャンスに変える！経営と現場で育てる『セキュリティ文化と可視化の仕組み』を解説するセミナーを開催

LRM株式会社

LRM株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：幸松哲也）、ゾーホージャパン株式会社（本社：横浜市、代表取締役：マニカンダン・タンガラジ）は、2026年1月28日（水）11時から、経産省「セキュリティ評価制度」をチャンスに変える！経営と現場で育てる『セキュリティ文化と可視化の仕組み』について解説するセミナーを無料開催します。

Zoomでお気軽にご視聴いただけますので、ぜひご参加ください。

https://www.lrm.jp/seminar/se_system_into_an_opportunity/

開催の背景

経済産業省が推進する「セキュリティ対策評価制度」は、サプライチェーン全体に“信頼される体制づくり”を求める新たな動きとして注目されています。

本セミナーでは、経営層が主導して取り組むべき「セキュリティ文化の定着」と、現場で実現する「教育・運用・可視化の仕組み化」について具体的に解説します。

LRMによる“人と文化”の強化と、ZOHOによる“システムの可視化”の両輪で、評価制度を単なる義務対応ではなく“企業価値を高めるチャンス”へと変える実践アプローチをお届けします。

開催概要

セミナー名：経産省「セキュリティ評価制度」をチャンスに変える！経営と現場で育てる『セキュリティ文化と可視化の仕組み』とは

日時：2026年1月28日(水) 11:00 - 12:00

費用：無料 ※途中参加、途中退出可能です。

形式：オンライン(Zoom)

申込締切：開催日当日の開始時間まで

お申込み方法

下記ページより、必要事項をご記入の上お申し込みください。（20秒ほどで完了します）

ゾーホージャパン株式会社について

ゾーホージャパン株式会社は、ワールドワイドで事業を展開するZoho Corporation Pvt. Ltd.（本社：インド タミル・ナドゥ州チェンナイ CEO：Shailesh Kumar Davey）が開発/製造したネットワーク管理開発ツールや企業向けIT運用管理ソフトウェア、企業向けクラウドサービスを日本市場に提供すると同時に関連するサポート、コンサルティングなども提供しています。企業向けIT運用管理ツール群「ManageEngine」は、世界28万社を超える顧客実績を誇り、国内でも販売本数を伸ばしています。「ManageEngine」は、ネットワーク管理のOEM市場でスタンダードとして認知されてきたネットワーク管理開発ツール「WebNMS」のノウハウや経験を生かして開発されたものです。また、業務改善/生産性向上を支援する企業向けクラウドサービス群「Zoho」は、世界で1億3000万人を超えるユーザーに利用されています。国内では「Zoho CRM」や、45種類以上の業務アプリケーションを利用できる「Zoho One」を中心にユーザー数を増やしています。

公式サイト：http://www.zoho.co.jp/

LRMについて

「Security Diet(R)」を企業理念に、情報セキュリティに関するプロの知見を提供するとともに、意識の向上から人や組織の行動変容を促すことで、持続可能な情報セキュリティ体制構築と企業価値向上に貢献します。



2,200社を超える導入実績があるセキュリティ教育クラウド「セキュリオ」事業、ならびに年間580社(※)・19年以上の支援実績がある情報セキュリティコンサルティング事業を展開し、日本で一番身近な情報セキュリティ会社となるために日々活動しています。

※ 2023年8月1日～2024年7月31日のコンサルティング支援社数



会社名：LRM株式会社

本社 ：兵庫県神戸市中央区栄町通1-2-10 読売神戸ビル5F

代表者：代表取締役 幸松哲也

設立 ：2006年12月

公式サイト ：https://www.lrm.jp/

事業 ：セキュリティ教育クラウド「セキュリオ」の開発提供、情報セキュリティコンサルティング支援