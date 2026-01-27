サンリオの人気キャラクターとコラボレーション！　『アースノーマット 蚊とりブタ with　Cinnamoroll』と『アースノーマット 蚊とりブタ with　Kuromi』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、蚊の対策製品として主力ブランドである『アースノーマット』シリーズより、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」、「クロミ」とコラボレーションした限定企画品『アースノーマット 蚊とりブタ with Cinnamoroll 60日セット』『アースノーマット 蚊とりブタ with Kuromi 60日セット』を2026年2月2日（月）に発売します。

（画像左）アースノーマット 蚊とりブタ with Kuromi （画像右）アースノーマット 蚊とりブタ with Cinnamoroll

『アースノーマット』ブランドは蚊取り器シェアNo.1（※1）で多くのお客様にご好評いただいておりますが、ユーザーが高齢化の傾向にあることがわかりました。（※2）若年層のお客様にご購入いただきやすいように、今回、株式会社サンリオの人気キャラクター「シナモロール」、「クロミ」とコラボレーションをした製品を発売します。キャラクターコラボレーションという「かわいいデザイン」の要素を取り入れ、今までノーマットを使用されていなかったお客様にもご支持いただけることを目指してまいります。

【製品特長】

『アースノーマット 蚊とりブタ with Cinnamoroll』、『アースノーマット 蚊とりブタ with Kuromi』は、効きめとインテリアとして置きたくなるかわいいデザインを両立し、お客様に楽しく蚊の対策をしていただけます。

【製品概要】

- かわいい「シナモロール」「クロミ」コラボデザイン限定カラーのブタ形状器具に、シナモロールまたはクロミの可愛いフィギュアが付いています。シナモロールはかわいいスカイブルー、クロミはすてきなパープルのブタ器具でそれぞれの世界観を表現しており、お部屋に置いておきたくなるデザインです。- 蚊の駆除と屋外からの侵入阻止が可能スイッチ一つで安定して薬剤（有効成分：メトフルトリン）が揮散し、蚊を駆除するだけでなく、屋外から蚊が侵入するのを防ぐ効果もあります。独自の技術により薬剤が安定して揮散するため、換気をしていても効きめが持続します。- 赤ちゃんやペットのいるご家庭でも使いやすい無香料・低刺激タイプであり、赤ちゃんやペットがいるご家庭でもご使用いただけます。- 自由自在な使い方で経済的スイッチでON/OFFができるため、使いたい時だけ使用でき、薬剤を使いすぎるムダがなく経済的です。お取替え時には、アースノーマットのどのボトルでもお客様のお好みに応じて自由に選びご使用いただけます。

製品名：アースノーマット 蚊とりブタ with Cinnamoroll 60日セット

販売名：アースノーマットCS2(無香料)

分類：防除用医薬部外品

内容量：器具1個、取替えボトル60日用1本（45mL×1）

効能効果：蚊成虫の駆除、侵入阻止

適用畳数：4.5畳～12畳

有効成分：メトフルトリン 148.5mg／本

価格：オープン価格

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日／全国

製品名：アースノーマット 蚊とりブタ with Kuromi 60日セット

販売名：アースノーマットCS2(無香料)

分類：防除用医薬部外品

内容量：器具1個、取替えボトル60日用1本（45mL×1）

効能効果：蚊成虫の駆除、侵入阻止

適用畳数：4.5畳～12畳

有効成分：メトフルトリン 148.5mg／本

価格：オープン価格

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日／全国

【アースノーマットについて】

アース製薬の「アースノーマット」は、1984年発売の液体蚊取りのロングセラーブランドです。プラグ式で薬剤を安定的に蒸散させるため、窓を開けたままでも蚊の駆除や侵入防止に効果を発揮します。豊富なラインナップで多様なニーズに応え、蚊に悩まされない快適な暮らしをサポートし続けます。

※1：インテージSRI+24年の液体蚊とり＋マット＋電池式蚊とりより

※2：インテージSCI 2020年～2024年 ノーマット購入者年代別構成比推移より