あの憧れの平成ギャルブランドがフリューのプライズに登場！CECIL McBEE・me Jane・ROSE FAN FANのアイテムを1月より展開

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、平成を代表するギャルブランド「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」のアミューズメント専用景品（以下プライズ）を、1月下旬より順次全国のアミューズメント施設に投入いたします。

今回登場するのは、「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」の各ブランドロゴTシャツ（以下ロゴT）を着たぬいぐるみをはじめ、ブランドロゴを大胆にあしらったステンレスタンブラーや毛布、当時バッグに付けていた尻尾チャームなど、平成ギャルの胸がキュンとする全12アイテムです。あの頃のワクワクとトキメキを、ぜひご堪能ください。

＜「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」プライズ特徴（1月～3月展開商品）＞

■1月展開商品（全4アイテム）

セシルベアBIGぬいぐるみ（全2種類）セシルベアマスコット（全3種類）ブランドロゴ毛布（全2種類）ショッパー風シャカシャカアクリルチャーム（全3種類）

1月は、「CECIL McBEE」のブランドキャラクター「セシルベア」が、ぬいぐるみとマスコットになって登場します。「セシルベアBIGぬいぐるみ」はふわふわの触り心地と程よい大きさが魅力で、思わずぎゅっと抱きしめたくなる存在感です。「セシルベアマスコット」は、バッグに付けてもお部屋に飾ってもキュートさが際立つアイテム。また、「CECIL McBEE」と「ROSE FAN FAN」のブランドロゴを大胆にデザインした「ブランドロゴ毛布」は、肌触り抜群で冬のくつろぎタイムにぴったりです。そして、「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」の3ブランドのショッパーを再現した「ショッパー風シャカシャカアクリルチャーム」は、中がシャカシャカと動く遊び心たっぷりのデザインで、バッグチャームとしてもコレクションとしてもお楽しみいただけます。

■2月展開商品（全4アイテム）

ブランドロゴT BIGぬいぐるみ（全2種類）ブランドロゴTマスコット（全3種類）尻尾チャーム（全3種類）バニティポーチ（全3種類）

2月は、「me Jane」のブランドロゴTを着たくまのアイテムが登場します。「ブランドロゴT BIGぬいぐるみ」は柔らかな色合いと抜群の抱き心地が魅力です。「ブランドロゴTマスコット」はバッグに付けやすいサイズ感で、優しいナチュラルなデザインがポイント。また、「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」の3ブランドそれぞれの「尻尾チャーム」は、当時バッグに付けていた懐かしのデザインを再現しており、平成ギャルの心をくすぐるアイテムです。ブランドを象徴するデザインの「バニティポーチ」は、大きめのマチ付きでコスメや小物をすっきり収納できます。

■3月展開商品（全4アイテム）

ブランドロゴT BIGぬいぐるみ（全2種類）ブランドロゴTマスコット（全3種類）ステンレスタンブラー（全2種類）ショッパー風トートバッグ（全3種類）

3月は、「ROSE FAN FAN」のブランドロゴTを着たうさぎのアイテムが登場します。「ブランドロゴT BIGぬいぐるみ」はブラックと鮮やかなピンクの2色展開で存在感抜群です。「ブランドロゴTマスコット」は、ピンクのヒョウ柄やビビッドな色合いのTシャツを着た甘辛ミックスなデザインで、コーディネートのアクセントとしてもお楽しみいただけます。「CECIL McBEE」「me Jane」「ROSE FAN FAN」のブランドデザインを活かした「ステンレスタンブラー」はたっぷり入る容量で、季節を問わず一年中活躍するアイテム。さらに、アイコニックなショッパーを再現した「ショッパー風トートバッグ」は、A4サイズも入る使いやすい大きさで、普段のお出かけにも便利なアイテムです。

＜フリュープライズ商品概要＞

[キャラクター名] CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN

[店舗] 全国のアミューズメント施設 ※一部、お取り扱いの無い店舗もございます。

[展開アイテム] 1月：セシルベアBIGぬいぐるみ（CECIL McBEE）

セシルベアマスコット（CECIL McBEE）

ブランドロゴ毛布（CECIL McBEE/ROSE FAN FAN）

ショッパー風シャカシャカアクリルチャーム（CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN）

2月：ブランドロゴT BIGぬいぐるみ（me Jane）

ブランドロゴTマスコット（me Jane）

尻尾チャーム（CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN）

バニティポーチ（CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN）

3月：ブランドロゴT BIGぬいぐるみ（ROSE FAN FAN）

ブランドロゴTマスコット（ROSE FAN FAN）

ステンレスタンブラー（CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN）

ショッパー風トートバッグ（CECIL McBEE/me Jane/ROSE FAN FAN）

[商品情報サイト] http://f-ch.jp/joseibrand_release（キャラ広場）

※商品情報は展開時期に合わせ順次公開予定

[コピーライト] (C) CECIL McBEE

Under the license me Jane (SAJA CO., LTD.) produced by VIRGO WAVE, Inc.

[発売元] フリュー株式会社

＜「CECIL McBEE」とは＞

セシルマクビー（CECIL McBEE）は1990年代後半から若い女性のファッションアイコンとして社会現象を巻き起こし、ギャルファッションブームを牽引したブランド。セシルの愛称で知られる。

＜「me Jane」とは＞

ミージェーン（me Jane）は、SHIBUYA109 “マルキュー”を席捲した伝説のギャルブランド。1990年にブランドデビューした、東京で最も歴史あるブランドのひとつでおなじみのバナナリーフ柄とそのショッパーは、ギャルのアイコンでもありギャル文化を築き、ひとつの時代を創り上げた。コンセプトは「褐色の肌に映える ワイルドでSexyそしてGRAMOROUSなリゾートスタイル」。

＜「ROSE FAN FAN」とは＞

ローズファンファン（ROSEFANFAN）は1990年代に斬新なピンクのヒョウ柄、雑貨、アパレルで

デビューし、一大ブームをギャル文化に巻き起こしたブランド。さらにオトナの小物雑貨、部屋雑貨も大人気で、キュートさにセクシーさをMIXしたブランディングで女の子をトリコにした。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※『キャラ広場』 『フリュープライズ』 他はフリュー株式会社の商標または登録商標です。

※その他会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。