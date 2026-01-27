【shaishaishai】内から輝くツヤ・弾力肌へ。リペアミルキーシリーズから、新たに２製品が登場。

株式会社アリエルトレーディング

光老化と熱老化に向き合う韓国発スキンケアブランドshaishaishai〈シャイシャイシャイ〉より、光によりダメージを受けた肌を、ミルキーなテクスチャーでしっとりなめらかなコンディションへ導く「リペアミルキーシリーズ」から「リペアミルキー グロウバブルセラム」と「リペアミルキー クリームジェルマスク」の2製品が新発売。

光を浴びて乾燥しやすくなった肌や、つっぱり感が気になる肌に。

ミルキーなうるおいをやさしく、確かに満たして、みずみずしい美しさを。

肌老化の約80％は、紫外線による「光老化」が原因とされています。

日差しを浴び続けると、肌のハリやうるおいは少しずつ奪われ、シワやたるみが現れやすくなるのです。リペアミルキーシリーズは、そんな紫外線ダメージを受けた肌をミルキーなテクスチャーでやさしく包み込み、角質層までうるおいを届けて、乾燥による肌トラブルをケア。

敏感な肌にも寄り添いながら、しっとりなめらかなコンディションへと導きます。

光に負けないみずみずしい美しさを、その肌へ。

・製品名：リペアミルキー グロウバブルセラム

容量：110mL

価格：2,970円（税込）

高純度ウレア*1×9種のマルチペプチド*2を すき間なく満たし、

内から輝かせる 新感覚のミルキーバブルセラム

高純度ウレア*1 20,000ppmの角質ソフトニング作用と、9種のマルチペプチド*2 のハリ感サポート作用、バブルテクスチャー技術を掛け合わせることによって、紫外線を浴びた後のしぼみ感が気になる肌にも、 内から輝くようなツヤを与える美容液。使用前によく振ることでクリーム層とウォーター層が混ざり合って、微細バブルに。泡が弾ける感覚とともに即座に角層のすみずみまで美容成分が浸透し、べたつかずに上品な輝きのある肌に仕上げます。メイクのりも高まり、1日中しっとりとした透明感*3 を感じられる肌へ。

＜POINT＞

・クリーム層

高純度ウレア*1 20,000ppmが角質をやわらかくしてキメを整えます。

・ウォーター層

9種のマルチペプチド*2 が紫外線を浴びた肌に弾力を与えます。

・バブルテクスチャー技術

シェイクするほど、 内からツヤめく微細バブル技術を採用。

＜ KEY INGREDIENTS ＞

・高純度ウレア*1（角質軟化）

角質層を柔らかくし、水分を与えキメがあるなめらかな肌に導きます。また美容成分の浸透率を高める特徴もあります。

・9種のマルチペプチド*2（ハリケア）

9種のペプチドで構成された複合成分となっており、紫外線で損傷したコラーゲンを修復するだけでなく、既存のコラーゲンの分解を抑制し、肌の弾力を維持します。また肌の深くまで浸透し、ハリ感を与える効果があります。

・パンテノール（保湿）

ビタミンB群の一種。肌にうるおいを与え、乾燥を防ぎます。すこやかでなめらかな肌状態に。

・セラミド*4（保湿/バリア機能強化）

肌のうるおいを保ち、外部刺激から肌を守り、ハリと弾力のある肌の維持をサポート。

〈使用方法〉

使用前に必ずよく振ってクリーム層とウォーター層をよく混ぜ合わせてください。洗顔後のファーストステップで2~3回ポンプを押して手に取り出し、肌の流れに沿ってやさしく伸ばした後、浸透させます。2~3回重ねてなじませることで、内側からツヤがにじむような肌印象へ。

・製品名：リペアミルキー クリームジェルマスク

容量：33g/1枚入

価格：550円（税込）

しなやか弾力肌に導くミルキークリームゲルマスク

高保湿ハイドロゲルに<リポソームリペア ミルキークリーム>のスキンケア効果を凝縮したプレミアムマスク。高純度ウレア*1 10,000ppmが角質をやわらかくしてキメを整え、9種のペプチド*2 がハリを強化。ハイドロゲルが肌の凹凸にすき間なく密着して、内側からツヤめくような肌に整えます。美容成分の蒸発を防ぎながら肌にスムーズに届ける設計で、長時間貼っていてもしっとり感が途切れない贅沢な使い心地。紫外線ダメージによってしぼみ感が気になるときや、季節の変わり目でかさつきやメイクの浮きが気になるとき、大事な予定の前のハリ・ツヤケアにもおすすめです。

＜POINT＞

・<リポソームリペア ミルキークリーム>のスキンケア効果を贅沢に凝縮したハイドロゲル素材マスク

・高純度ウレア*1 が角質をやわらかくして美容成分を届けやすい肌状態に

・9種のペプチド*2 がハリを強化して弾力のある、すこやかな肌へ

＜ KEY INGREDIENTS ＞

・高純度ウレア*1（角質軟化）

角質層を柔らかくし、水分を与えキメがあるなめらかな肌に導きます。また美容成分の浸透率を高める特徴もあります。

・9種のマルチペプチド*2（ハリケア）

9種のペプチドで構成された複合成分となっており、紫外線で損傷したコラーゲンを修復するだけでなく、既存のコラーゲンの分解を抑制し、肌の弾力を維持します。また肌の深くまで浸透し、ハリ感を与える効果があります。

〈使用方法〉

1)洗顔後、化粧水で肌のキメを整え上下に分かれたマスクパックを取り出し、フィルムを剥がします。 2)シートの下部から口を中心に顔に合わせ貼り付け、上部は目を中心に顔に合わせ装着します。

3)パックが透明になったら剥がし、肌に残ったセラムをなじませます。

※1~2時間の使用を推奨します

※シートが透明になる時間には個人差があります

*1尿素 *2トリペプチド-1、アセチルテトラペプチド-2、アセチルテトラペプチド-5、トリペプチド-1銅、ヘキサペプチド-11、ヘキサペプチド-9、パルミトイルペンタペプチド-4、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルトリペプチド-5 *3うるおいを与えて透明感をもたらす *4セラミドNP

【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉取扱店舗】

オンライン

Qoo10公式ストア：https://www.qoo10.jp/shop/shaishaishai-store

amazon：http://bit.ly/4nIZkOx

楽天：https://www.rakuten.co.jp/shaishaishai-store/

オフライン：ロフト、プラザ（一部店舗）

※店舗によって一部取り扱いのない製品がございます。



【shaishaishai〈シャイシャイシャイ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://shaishaishai.jp/

Instagram：@shaishaishai.jp

X：@shaishaishai_jp



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/