“オニオンスープの出る蛇口” がロビーに登場！冬の札幌で蛇口をひねるとあたたかな一杯のおもてなし【グランドメルキュール札幌大通公園】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

札幌の中心地に位置するシティホテル「グランドメルキュール札幌大通公園」（北海道札幌市中央区／総支配人：ライ・ダニエル）は、「さっぽろ雪まつり」開催期間にあたる2026年2月4日（水）～11日（水）までの期間限定で、生産量日本一（*）を誇る北海道・北見地方産たまねぎを使用したオニオンスープが蛇口から注がれるユニークな演出「オニオンスープの出る蛇口」をホテルロビーに設置します。

提供するスープは、北見市に本社を構え、北海道産食材を使用した加工食品メーカー・株式会社グリーンズ北見の人気商品「北海道オニオンスープ」。雪まつり見学や外出から戻った宿泊者を、湯気とともに立ちのぼるオニオンスープの香りと、思わず足を止めてしまう驚きの演出で温かく迎える、冬の北海道ならではのおもてなしです。

なお、同期間中、札幌市内の別のロケーションにある「メルキュール札幌」でも、同じオニオンスープをウェルカムスープとして提供し、市内2館で冬のおもてなしを展開します。

（*）参照 JAきたみらい https://www.jakitamirai.or.jp/agri/onion/

ロビーに入った瞬間から始まる、冬の北海道を感じる五感体験

ホテルロビーに足を踏み入れた瞬間、立ちのぼるオニオンスープの香りが来館者を包み込みます。外の厳しい寒さから解放され、湯気、香り、温もりを通して体がゆっくりとほぐれていく感覚は、北海道の冬ならでは。「オニオンスープの出る蛇口」は、旅の気分を高める体験型のおもてなしとして企画されました。

北海道北見産たまねぎの旨みを凝縮した、体に沁みる一杯

スープに使用するのは、生産量日本一を誇る北海道・北見地方産のたまねぎ。日照時間が長く、寒暖差のある環境で育った北見たまねぎは、甘みと旨みが強いのが特長です。その美味しさをぎゅっと凝縮したオニオンスープは、観光や雪まつり見学で冷えた体を内側から温め、北海道の食の豊かさを感じられる味わいです。

ハンドルをひねるとスープが注がれる、記憶に残る驚きの演出

蛇口のハンドルをひねると注がれるのはお湯ではなく、あたたかなオニオンスープ。

思わず足を止め、写真を撮りたくなるユニークな仕掛けが、視覚的な驚きとともに旅の思い出を印象づけます。北海道の食材とホテルならではの遊び心を掛け合わせることで、ここでしか体験できない特別なおもてなしを演出しています。

北見たまねぎのキャラクター「きーたん」が来館

日本一のたまねぎ生産地・北海道北見地区から誕生したキャラクター「きーたん」が、2026年2月4日（水）15:00にグランドメルキュール札幌大通公園に登場します。

言葉を使わず、動きや表情で気持ちを伝えるのが「きーたん」の魅力。訪れた人々に笑顔と元気を届けます。

【開催日】2026年2月4日（水）

【時間】15:00～（時間限定・不定期登場予定）

【場所】ホテル1階 ラウンジ

【備考】登場時間は当日の状況により変動する場合があります。

■ “オニオンスープの出る蛇口” （宿泊者限定）概要

【開催日】2026年2月4日（水）～11日（水）

【時間】 15:00～21:00

（状況により時間が変更となる場合があります。）

【場所】 ホテル1階 ロビー

【URL】 https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/plan/feb26-event/

グランドメルキュール札幌大通公園について

ホテル外観大きな窓が特徴の朝食レストランこの土地ならではの魅力に出会えるアクテビティ

札幌の中心に立地する「グランドメルキュール札幌大通公園」は、北海道の自然や文化を感じながら、快適で機能的な滞在が叶うホテルです。観光の拠点としてはもちろん、地下鉄大通駅から徒歩圏内というアクセスの良さに加え、ビジネスユースにも最適なロケーションと設備を備え、出張や長期滞在にも安心です。また、地元食材を活かしたレストランでの食体験が、旅のひとときを豊かに演出します。

【所在地】〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目1番地1

【TEL】011-271-2711 ／ 03-6627-4630（予約センター）

【料金】1泊朝食付 18,500円～（2名1室利用時の1名料金、税・サ込み）

【公式サイト】https://grand-mercure-sapporo-odoripark.jp/

【アクセス】札幌・大通公園まで約3分。JR札幌駅からタクシーで約5分。

グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、旅行者の想像力と飽くなき発見心に訴えかける魅力的なホテル体験を提供するプレミアムブランドです。約20年前にアジア太平洋地域で開業したのち、現在、その土地の文化や伝統と融合しながら全世界で約80のホテルを展開しています。フラッグシップホテルには、インドのグランドメルキュール・マイソール、ブラジルのグランドメルキュール・ベレン・ド・パラ、ブラジルのグランドメルキュール・リオデジャネイロ・ リオセントロなどがあります。「Proudly Local～その地に、誇りを～」をコンセプトに、館内に漂うその土地を象徴するような香り、地元の食材を用いた食体験などを通して、五感でその土地の文化・慣習に深く浸ることができる滞在を提案します。グランドメルキュールは、110か国以上に5,700以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティ・グループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供するライフスタイル・ロイヤルティプログラムALL（オール）の参加ブランドです。

アコーについて

フランス・パリを拠点とするアコーは、世界110ヶ国で5,700を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤリティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

をご覧ください。

※2026年1月27日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。