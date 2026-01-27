【肉の日】年始一発目の奮発企画｜黒樺牛の和牛タン・和牛ハラミを298円で提供！

■ 企画概要

株式会社 肉屋の台所

実施日：2026年1月29日（木）終日

内容：黒樺牛 和牛タン／和牛ハラミ 各1人前298円（税別）

数量：数量限定（なくなり次第終了）

予約：不要

条件：コースをご利用の方限定

■ 黒樺牛と希少部位について

・黒樺牛とは、九州（主に熊本・鹿児島）で肥育される最高級の黒毛和牛ブランド

・和牛タン、和牛ハラミは仕入れ量が限られる希少部位です

■ 企画背景

通常1人前換算で約2,000円相当の黒華牛和牛ハラミ※画像はイメージです

肉屋の台所は「和牛焼肉でつながる。幸せの台所」という理念のもと、日常の中で気軽に和牛を楽しめる場所づくりを続けてきました。

今年最初の肉の日となる1月29日は、 年末年始のバタバタが落ち着いたこのタイミングで新しい年を前向きな気持ちで迎えていただきたいという想いから、特別な内容での開催を決定しました。

■ 詳細・条件について

キャンペーンの詳しい条件やご予約は、肉屋の台所公式サイトをご確認ください。

▶ https://nikuyanodaidokoro.com/?p=3091

■ 実施店舗

〇肉屋の台所 新宿店

東京都新宿区歌舞伎町1-6-14 第2ショーリビル2F TEL:03-3207-0029

店舗公式サイト https://nikuyanodaidokoro-shinjyuku.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17822?affiid=campaign



〇肉屋の台所 新宿東口2号店

東京都東京都新宿区新宿３丁目18-4 セノビル7F TEL:︎03-6274-8700

店舗公式サイト https://nikuyanodaidokoro-shinjuku2.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/35203?affiid=campaign

〇肉屋の台所 渋谷宮益坂店

東京都渋谷区渋谷1-25-6 渋谷パークサイド共同ビル5F TEL:︎03-3409-0291

店舗公式サイト https://nikuyano-daidokoro-miyamasuzaka.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17824?affiid=campaign



〇肉屋の台所 渋谷道玄坂店

東京都渋谷区道玄坂2-25-17 カスミビル3F TEL:︎03-3461-1109

店舗公式サイト https://nikuyanodaidokoro-dougenzaka.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17823?affiid=campaign

〇肉屋の台所 飯田橋店

東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザ8F TEL:︎03-3556-1109

店舗公式サイト https://nikuyano-daidokoro-iidabashi.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17828?affiid=campaign

〇肉屋の台所 上野店

東京都台東区上野6-14-7 ベリタス岡埜栄泉7F TEL:︎03-3834-3843

店舗公式サイト https://nikuyanodaidokoro-ueno.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17827?affiid=campaign

〇肉屋の台所 上野公園前店

東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビル 7F TEL:︎03-3834-2529

店舗公式サイト https://ueno-koen.nikuyanodaidokoro.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/20754?affiid=campaign



〇肉屋の台所 五反田店

東京都品川区西五反田1-5-2 トラヤビル4F TEL:︎03-3491-4129

店舗公式サイト https://nikuyanodaidokoro-gotanda.com/

予約URL https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014039601/17831?affiid=campaign

■会社概要

企業名： 株式会社肉屋の台所

所在地： 東京都千代田区飯田橋4-9-8 飯田橋プラザ8F

事業内容： 和牛焼肉食べ放題肉屋の台所の運営,EC事業

公式サイト： https://nikuyanodaidokoro.com/

お問合せ先：support@nikuyanodaidokoro.com