サステナブルなライフスタイルを目指すPOPUPイベント【Well Green Lab】第10弾が1月28日(水)～2月11日(水)にNEWoMan横浜で開催決定！

株式会社MOTHEREARTH

株式会社MOTHER EARTH（本社：東京都港区、代表取締役：廣岡 輝、プロジェクトマネージャー：水嶋 茂尭）は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルを目指す、POPUPイベント

「 第10回 Well Green Lab」をNEWoMan横浜で開催いたします。

「Well Green Lab」のコンセプト

「Well Green Lab」は、サステナブルやウェルネスなライフスタイルをより身近なものにし、

地球や人のクオリティ・オブ・ライフに寄与することを目的としています。

日常をちょっと特別なものにする、さまざまなライフスタイルブランドが集まるポップアップイベント.

生活を彩るアート、コスメ、雑貨、アパレルに至るまで、幅広いブランドや商品をご提案します。

公式Instagram：https://www.instagram.com/wellgreenlab

「第10回 Well Green Lab」開催概要

■場所：NEWoMan横浜 6F NEWoMan Lab. petit

■会期：2026.1.28(水)～2026.2.11(水)

※休館日2月4日（水）

■POPUPスペース営業時間：

平日11:00～20:00

土日祝 10:00-20:00

※館の営業時間に準ずる

■出店ブランド

&Rest、abSalon、Aetās、bambina365、CARD GARDEN、CHANVRE、CHACO33、design512(R)︎、Earth∞You（アースアンドユー）、Fairying、H.T/L、hitoha、It Beaute TEA、KABA、kwon、LAITIER／レチエ、Mayuco、MORAZ、NANDAMO、Neccessities、Ramie Towel、Relation Kaori Labo、SAVONNIÈRE、SENN、soem、sobolon、TOFUlly、TOJI、TOME JEWELRY、UNU+ ment（アンユメント）、UUBU（ウーブ）、YURAM、アロエのチカラ、彩 十米十色、オリジネイチャー、ココパーム、里和浸酒、染兎、ハッピーエレファント、廣岡京染工芸、未来の摂理、横浜ハイカラ

（※アルファベット、五十音順）

※出店者の都合により変更になる場合がございます。

出店ブランド（一部紹介）

TOME JEWELRY

日常を彩る天然石ジュエリーを展開する

「TOME JEWELRY」。

ディレクターが厳選した天然石を用いた一点ものを中心に、インドの工場との直接連携によるコスト削減、そしてクオリティに対する徹底的な配慮のすべてを組み合わせることで、本物のジュエリーをお届けしています。

Instagram：https://www.instagram.com/tomejewelry/

sobolon

「”可愛い”で地球を守る」がコンセプトの

海洋プラスチックを素材とした

ハンドメイドジュエリーブランド。

Instagram：https://www.instagram.com/sobolon3695/

hitoha

京都下鴨発のスキンケアブランド。

「手間レスコスメ」をコンセプトに、様々なケアコスメをお届けします。

日々のスキンケアを楽しめるよう、お肌に不要な成分を配合せず、京都産をはじめとする天然由来成分を使用しています。

Instagram：https://www.instagram.com/hitoha_kyoto/

廣岡京染工芸

「廣岡京染工芸」は、日本の京都を拠点に、60年にわたり活動を続けている金彩工房で、

日本の伝統工芸である金彩技法を活かしたデザインハウスです。

伝統技術と地球環境を次世代へとつなげていくことを使命に、

「友禅の金彩技法をサステナブルなアートに。イノベーティブに世界へ。」をテーマとして掲げ、

アート作品から雑貨まで、さまざまなプロダクトを手がけています。

Instagram：https://www.instagram.com/hirooka_kyozomekougei/

お客様からのお問い合わせ先

「MOTHER EARTH」サイト：https://www.motherearth-jp.com/

（問い合わせよりご連絡いただけますと幸いです）／OPEN 10:00～17:00

（祝祭日、年末年始、夏季休暇を除く月～金曜日）

【株式会社MOTHER EARTH 会社概要】

□住所 〒105-6234 東京都港区愛宕2-5-1 愛宕グリーンヒルズ 34階

□代表取締役 廣岡 輝

□事業内容

弊社はサステナブル、ウェルネス、オーガニック、ヴィーガンをメインワードとする

ビューティ＆ヘルスケアを中心に活動する事業コンサルティング会社として創業し、

さまざな持続可能性と文化多様性を発展させる取り組みをしております。