設立1週間で130社突破！掲載数日本一へ、「広告費で順位を変えない」中立な比較サイト『葬儀社データバンク』が公開

株式会社テンポスホールディングス

「最後のお別れを、広告の良し悪しで決めてほしくない。」 現在、葬儀の形は「家族葬」や「直葬」へと急速にシフトしており、遺族にとって葬儀社選びはますます難しくなっています 。しかし、ネットで検索して上位に来るのは多額の広告費を払った企業の情報ばかり。これでは、本当に地域に根ざした優良な葬儀社が埋もれてしまいます。

こうした課題を解決するため、株式会社サンライズサービスは自社斎場を一切持たないという中立な立場を活かし、全国の葬儀社をフラットに検索・比較できるポータルサイト「葬儀社データバンク」を公開しました 。設立わずか1週間で150社の情報を掲載しており、掲載数日本一を目指して全国のデータを順次拡充中です 。資本の大きさに左右されず、遺族が「内容と相性」で最良の選択ができる社会の実現を目指します 。

【3つのポイント】

１.「お金で順位を売らない」絶対的な中立性：

広告費を多く払った会社が上位に来る仕組みを排除し、すべての葬儀社を同一基準で評価します 。

２.地元の小さな名店も見つかる圧倒的網羅数：

大手チェーンからネット集客が苦手な地域の個人葬儀社まで幅広く掲載し、「葬儀界の電話帳」を目指します 。

３.「専門用語」ゼロの直感操作：

初めて葬儀に直面し、不安な遺族が知りたい費用や内容を、難しい言葉を使わずにパッと把握できる構成にしています 。



これまでは：ネットで調べても「広告にお金を使っている会社」が一番上に出てくるから、本当に良い葬儀社かどうか判断しにくかった。

これからは：広告費に関係なく、地元の小さな葬儀社も大企業も“同じ土俵”で比べられます。

結果として：専門用語に迷わされることなく、自分の予算や希望にピッタリ合う「後悔しないお別れ」が選べるようになります。

■ 背景：なぜ、今「葬儀社データバンク」を立ち上げたのか

葬儀というやり直しのきかない儀式において、ユーザーが「広告費の多寡」ではなく「内容と相性」で選べる環境を作るため、本サイトを立ち上げました。

すべての葬儀社様とユーザー様をフラットにつなぎ、オープンな場を提供します。

■ 今後の展望

まずは首都圏エリアから詳細情報の掲載を開始し、順次全国へと拡大します。単なる紹介サイトではなく、日本全国どこに住んでいても最適な選択ができる「誰もが使える葬儀社選びの情報ツール」として、掲載数ナンバーワンを目指します。

■ サービス概要

名称： 葬儀社データバンク

URL： https://tenpos.online/sougi-navi/

特徴： 全国葬儀社のデータベース化、中立な比較機能、終活情報の提供

■ 会社概要

会社名： 株式会社サンライズサービス

代表者： 代表取締役 松村幾敏

所在地： 神奈川県川崎市

事業内容： 宅配事業・ケータリング事業・飲食事業