４層で仕立てたこだわりの食感。期間限定 濃厚チョコレートスイーツを販売

写真拡大 (全4枚)

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、今年もバレンタインにぴったりなチョコレートスイーツを期間限定で販売いたします。濃厚なチョコレートプリンや華やかなケーキなど、自分へのご褒美や大切な人への贈りものにもおすすめです。



取扱店舗：全国の洋生菓子販売店舗


※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。



濃密プレミアムチョコレートプリン


価格：594円（本体価格：550円）


販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）



濃密プレミアムチョコレートプリン　価格：594円（本体価格：550円）

こだわりポイント１.食感


「パリッ ふわっ とろっ」それぞれの層ごとに異なる食感が食べた時の驚き、楽しさをもたらします。



こだわりポイント２.原料


メインとなるプリン生地には厳選されたチョコレートを使用。


ソースに使用した「シングルモルトウイスキー」のフレッシュな香りと「フランス産ホワイトチョコ


レート」クリームの繊細な甘さがチョコレートの味わいをさらに引き立てます。



こだわりポイント３.仕立て


クリーム、プリン、ソースにいたるまで、チョコレートづくし。


チョコレートの多様な美味しさを堪能できる一品です。



1層目　割る その一瞬の心地よさ。薄さ約1mmのチョコレートプレート。


2層目　ミルクとバニラの繊細な香り。ホワイトチョコレートクリーム。


3層目　苦みが少なくフルーティーな味わい。濃厚なチョコレートプリン。


4層目　フレッシュな香りと甘さ。からめて美味しいチョコレートソース。



濃密プレミアムチョコレートプリン　価格：594円（本体価格：550円）

グルノーブル（スプリングハート）


価格：1,620円（本体価格：1,500円）


サイズ：約130φ×60hmm


販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）


チョコレートスポンジケーキで、ウォールナッツ入りのチョコレートクリームをサンドしました。


かわいらしいピンクのチョコレートコポで仕立てた、バレンタイン限定のチョコレートケーキです。



グルノーブル（スプリングハート）　価格：1,620円（本体価格：1,500円）

＜バレンタイン限定デザインで登場！＞


カスタードプリン（ハートキャップ）


価格：378円（本体価格：350円）


販売期間：2月1日（日）～2月14日（土）



カスタードプリン（ハートキャップ）　価格：378円（本体価格：350円）

1932年、モロゾフは日本で初めて


”バレンタインチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。


1931年8月、神戸トアロードのチョコレートショップからスタートしたモロゾフ。


翌1932年に日本で初めて“バレンタインデーにチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。


こだわりのチョコレートを使用した、バレンタインにぴったりのスイーツをお届けします。