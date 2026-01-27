４層で仕立てたこだわりの食感。期間限定 濃厚チョコレートスイーツを販売
洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、今年もバレンタインにぴったりなチョコレートスイーツを期間限定で販売いたします。濃厚なチョコレートプリンや華やかなケーキなど、自分へのご褒美や大切な人への贈りものにもおすすめです。
取扱店舗：全国の洋生菓子販売店舗
※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。
濃密プレミアムチョコレートプリン
価格：594円（本体価格：550円）
販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）
こだわりポイント１.食感
「パリッ ふわっ とろっ」それぞれの層ごとに異なる食感が食べた時の驚き、楽しさをもたらします。
こだわりポイント２.原料
メインとなるプリン生地には厳選されたチョコレートを使用。
ソースに使用した「シングルモルトウイスキー」のフレッシュな香りと「フランス産ホワイトチョコ
レート」クリームの繊細な甘さがチョコレートの味わいをさらに引き立てます。
こだわりポイント３.仕立て
クリーム、プリン、ソースにいたるまで、チョコレートづくし。
チョコレートの多様な美味しさを堪能できる一品です。
1層目 割る その一瞬の心地よさ。薄さ約1mmのチョコレートプレート。
2層目 ミルクとバニラの繊細な香り。ホワイトチョコレートクリーム。
3層目 苦みが少なくフルーティーな味わい。濃厚なチョコレートプリン。
4層目 フレッシュな香りと甘さ。からめて美味しいチョコレートソース。
グルノーブル（スプリングハート）
価格：1,620円（本体価格：1,500円）
サイズ：約130φ×60hmm
販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）
チョコレートスポンジケーキで、ウォールナッツ入りのチョコレートクリームをサンドしました。
かわいらしいピンクのチョコレートコポで仕立てた、バレンタイン限定のチョコレートケーキです。
＜バレンタイン限定デザインで登場！＞
カスタードプリン（ハートキャップ）
価格：378円（本体価格：350円）
販売期間：2月1日（日）～2月14日（土）
1932年、モロゾフは日本で初めて
”バレンタインチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。
1931年8月、神戸トアロードのチョコレートショップからスタートしたモロゾフ。
翌1932年に日本で初めて“バレンタインデーにチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。
こだわりのチョコレートを使用した、バレンタインにぴったりのスイーツをお届けします。