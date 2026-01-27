４層で仕立てたこだわりの食感。期間限定 濃厚チョコレートスイーツを販売

モロゾフ株式会社

洋菓子メーカー、モロゾフ株式会社（神戸市東灘区）より、今年もバレンタインにぴったりなチョコレートスイーツを期間限定で販売いたします。濃厚なチョコレートプリンや華やかなケーキなど、自分へのご褒美や大切な人への贈りものにもおすすめです。

取扱店舗：全国の洋生菓子販売店舗

※一部店舗でお取扱いがない場合がございます。

濃密プレミアムチョコレートプリン

価格：594円（本体価格：550円）

販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）

こだわりポイント１.食感

「パリッ ふわっ とろっ」それぞれの層ごとに異なる食感が食べた時の驚き、楽しさをもたらします。

こだわりポイント２.原料

メインとなるプリン生地には厳選されたチョコレートを使用。

ソースに使用した「シングルモルトウイスキー」のフレッシュな香りと「フランス産ホワイトチョコ

レート」クリームの繊細な甘さがチョコレートの味わいをさらに引き立てます。

こだわりポイント３.仕立て

クリーム、プリン、ソースにいたるまで、チョコレートづくし。

チョコレートの多様な美味しさを堪能できる一品です。

1層目 割る その一瞬の心地よさ。薄さ約1mmのチョコレートプレート。

2層目 ミルクとバニラの繊細な香り。ホワイトチョコレートクリーム。

3層目 苦みが少なくフルーティーな味わい。濃厚なチョコレートプリン。

4層目 フレッシュな香りと甘さ。からめて美味しいチョコレートソース。

グルノーブル（スプリングハート）

価格：1,620円（本体価格：1,500円）

サイズ：約130φ×60hmm

販売期間：2月10日（火）～2月14日（土）

チョコレートスポンジケーキで、ウォールナッツ入りのチョコレートクリームをサンドしました。

かわいらしいピンクのチョコレートコポで仕立てた、バレンタイン限定のチョコレートケーキです。

＜バレンタイン限定デザインで登場！＞

カスタードプリン（ハートキャップ）

価格：378円（本体価格：350円）

販売期間：2月1日（日）～2月14日（土）

1932年、モロゾフは日本で初めて

”バレンタインチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。

1931年8月、神戸トアロードのチョコレートショップからスタートしたモロゾフ。

翌1932年に日本で初めて“バレンタインデーにチョコレートを贈る”というスタイルを紹介しました。

こだわりのチョコレートを使用した、バレンタインにぴったりのスイーツをお届けします。