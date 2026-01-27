気分で選べる癒しのひととき！プレミアムウォーターご契約者様限定！『スティックメイトフルーツティープレゼントキャンペーン』

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、『スティックメイトフルーツティープレゼントキャンペーン』を2026年1月27日（火）から開始いたします。

本キャンペーンでは、キャンペーン期間中に簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、meitoの「スティックメイト 4種の選べるフルーツティー」を抽選で200名様にプレゼントいたします。

■スティックメイトフルーツティープレゼントキャンペーンについて

マイページ内のキャンペーンバナーより簡単なアンケートにお答えいただいた方の中から、meitoの「スティックメイト 4種の選べるフルーツティー」を抽選で200名様にプレゼントいたします。

＜応募期間＞

2026年1月27日（火）～2026年2月25日（水）

＜応募方法＞

１.マイページにログイン

２.キャンペーンバナーよりアンケートに答えて応募完了

＜対象者＞

・プレミアムウォーターご契約者様

※お客様のご契約状況によっては、マイページ内にキャンペーンバナーが表示されず、ご応募いただけない場合がございます。

※詳細はキャンペーン特設ページをご確認ください。

※当選発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

※プレゼント発送は、2026年3月中旬頃を予定しております。

＜スティックメイトフルーツティープレゼントキャンペーン特設サイト＞

https://premium-water.net/pw/cp/smf200/

■プレゼント内容

「スティックメイト 4種の選べるフルーツティー」（200名様）

＜内容量＞

レモンティー／ピーチティー／ミックスベリーティー／アップルティー（各6本、合計24本）

■「スティックメイト 4種の選べるフルーツティー」について

「スティックメイト 4種の選べるフルーツティー」はレモンティー、ピーチティー、ミックスベリーティー、アップルティーの４種類のフレーバーをお好みや気分に合わせてお楽しみいただけます。簡単にお水に溶け、アイスでもホットでもおいしく召し上がれます。また、手軽に衛生的に持ち運べるスティックタイプなので、オフィスやご家庭でのストックはもちろん、マイボトルに入れて持ち歩きもおすすめです。

スティックメイト公式サイト： https://www.meito-abc.co.jp/stickmate/

■プレミアムウォーター「生天然水」について

プレミアムウォーター「生天然水」は、独自の採水地選定基準である「天然水」「ミネラルバランス」「軟水」「pH値」「非加熱処理」「鮮度」という６つの項目を満たした天然水です。一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォーターの天然水は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。

プレミアムウォーターの天然水とスティックメイトのフルーツティーで癒しのひとときをお過ごしください。

≪非加熱処理の特徴≫

・「おいしい」を引き立てる溶存酸素が減らない

・天然ミネラルがそのまま

・原水が美しいから加熱なしで飲める

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

