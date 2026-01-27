リーンオンミーがCUCとパートナー契約を締結～障がい理解を深めるeラーニング「Special Learning for business」の提供体制を強化～

株式会社Lean on Me

インクルTech※（インクルテック）で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me（本社：大阪府高槻市、代表取締役 CEO：志村駿介、以下「リーンオンミー」）は、株式会社シーユーシー（本社：東京都港区、代表取締役：濱口慶太、以下「CUC」）と、障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning for business」（以下「SLfb」）の提供に関するパートナー契約を締結したことをお知らせいたします。

※インクルTechは当社が提唱する造語で、SDGsに関心が高まる今、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております。

■ 提携の背景

近年、企業におけるダイバーシティ・エクイティ・インクルージョン（DE&I）への関心が高まる中、障がいのある方が安心して働き続けられる職場環境の整備が重要なテーマとなっています。一方で、障がい特性への理解不足や、現場での具体的な関わり方が分からないことから、受け入れや定着に課題を感じる企業も少なくありません。

リーンオンミーは、障がいのある方への理解を深めることが、企業や組織の持続的な成長につながると考え、これまで「Special Learning for business」を通じて、障がい特性の基礎知識から現場での具体的な対応方法までを体系的に学べるeラーニングを提供してきました。

一方、CUC（東証グロース：9158）は「医療という希望を創る。」というミッションのもと、医療機関の経営支援をはじめ、ホスピス事業や訪問看護事業など医療・介護分野で多角的な事業を展開し、医療・介護領域におけるさまざまな社会課題の解決に取り組んできました。国内外で培ってきた企業や医療機関との幅広いネットワークと現場に根ざした支援実績を有しています。

今回のパートナー契約は、CUCの持つネットワークと、リーンオンミーの障がい理解に関する教育コンテンツを掛け合わせることで、より多くの企業・組織に対して実践的な学びの機会を届け、障がいのある方が活躍できる職場づくりを一層推進することを目的としています。

■ Special Learning for business について

「Special Learning for business」は、企業・組織における障がい理解を深めるためのeラーニングです。

障がい特性の基礎知識から、職場での具体的な配慮やコミュニケーション方法まで、映像や事例を通じて体系的に学ぶことができ、インクルーシブな職場環境づくりを支援します。

詳細を見る :https://business.special-learning.jp/

■ CUCグループについて

株式会社シーユーシーと国内連結子会社18社、海外連結子会社24社からなるグループ企業です（2025年9月末時点）。「医療という希望を創る。」を使命に掲げ、さまざまな医療課題の解決に向けて、国内外の医療機関の支援やホスピス・居宅訪問看護など多角的な事業を展開しています。

株式会社シーユーシー

本社所在地 ：東京都港区芝浦3丁目1-1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階

設立 ：2014年8月8日

代表者 ：代表取締役 濱口慶太

上場市場 ：東京証券取引所 グロース市場（証券コード 9158）

資本金 ：7,669百万円（2025年3月末時点）

主な事業内容 ：医療機関事業、ホスピス事業、居宅訪問看護事業、メディカルケアレジデンス事業

URL ：https://www.cuc-jpn.com

■ 株式会社Lean on Me

・所在地：

（本社）〒569-0803 大阪府高槻市高槻町11-7-217

（大阪支社）〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

・TEL：072-648-4438

・設立：2014年4月1日

・資本金：3億1,380万円（準備金を含む）

・代表者：代表取締役 CEO 志村 駿介

・URL：https://leanonme.co.jp

・事業内容：障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning for business」の提供