北海道初登場の10ブランドを、一気に解禁！！道内最大級のチョコレートフェスティバル「ショコラプロムナード」が大丸札幌店で開催！

写真拡大 (全17枚)

株式会社　大丸松坂屋百貨店

大丸札幌店のバレンタイン2026「ショコラプロムナード」

バレンタインは今や、1,000億円市場。「今だけ、ここだけ」の体験価値は、どんな逆風にも揺るぎません！


年に一度のチョコレートフェスティバルが、今年もいよいよ開幕します。


大丸松坂屋基幹8店舗の中で、通常は5位の売上高に位置する大丸札幌店ですが、昨年のバレンタイン商戦では、高層階に加えて低層階の売上も好調となり、その追い風を受けて、初めてバレンタイン総合売上1位を獲得しました。近年はコロナ禍やカカオショックなど、バレンタイン市場に逆風が吹き荒れていますが、「今だけ、ここだけ」を求めるお客様の情熱の前では、そんな状況さえ全く関係ありません。約1,000億円規模とも言われる国内のバレンタイン市場が、この先どこまで伸びていくのか―。今年も「今だけ、ここだけ」を楽しみたいという、お客様の期待値を大きく超えるラインアップをご用意しております。


※日本記念日協会が認定する2月14日「バレンタインデー」は　市場規模1385億円（2024年予想）と言われています。



●1月17日（土）→2月15日（日） 開催時間：午前10時～午後8時


●大丸札幌店 7階 バレンタインチョコレート特設会場


［1階 バレンタイン特設会場］　●1月14日（水）→2月17日（火）


［地1階 バレンタイン特設会場・ほっぺタウン］　●2月4日（水）→2月15日（日）


※一部のブランドは会期が異なります。



道内最大級のブランド数！今年は約111ブランドが登場！



　セバスチャン・ブイエ


〈セバスチャン・ブイエ〉ショコラアソルティグラン（8個入り）税込1,944円

ショコラアソルティグラン


（8個入り）税込1,944円



「美味しい」「嬉しい」という心の高鳴りを追求し、革新的なスイーツを生み出すフランスブランド〈セバスチャン・ブイエ〉。ピスタチオやブラッドオレンジ、塩キャラメルなど、さまざまなフレーバーを詰め合わせました。





　CLUIZEL


〈CLUIEL〉a.クルイゼル シャンピニオン アソルティモン（5粒入り） 税込3,240円、b.クルイゼル シングルプランテーションNo.8（8粒入り） 税込4,536円
【北海道初登場】

a.クルイゼル シャンピニオン アソルティモン


（5粒入り） 税込3,240円


b.クルイゼル シングルプランテーションNo.8


（8粒入り） 税込4,536円



1948年、フランスのダーンヴィルで初代クルイゼル夫妻が創業し、その後4代続くファミリーブランド。カカオの仕入れから製造まですべての工程を一貫し、生産者の顔が見えるチョコレートづくりに取り込んでいます。





　ピエール・エルメ・パリ


〈ピエール・エルメ・パリ〉ショコラ オ マカロン詰合わせ（6個入り）税込3,240円
【大丸限定商品】

ショコラ オ マカロン詰合わせ


（6個入り）税込3,240円



ショコラとマカロン。この2種類のスイーツに情熱的に取り組んできたピエールエルメは、マカロン特有のアーモンドの味覚と柔らかな食感、ピュアな風味のカカオの魅力を合わせました。





　ベルアメール


〈ベルアメール〉苺のミニマンディアン（6枚入り）税込1,404円

苺のミニマンディアン


（6枚入り）税込1,404円



“日本に合うショコラ”を目指し、ショコラの可能性を追求するショコラトリー。苺をかたどったミニサイズの板チョコレート6種類をかわいい缶に詰め合わせました。





　BABBI


〈BABBI〉ソフトジェラート ドバイチョコレート（1個）税込1,650円
【会場限定（実演販売）】

ソフトジェラート ドバイチョコレート


（1個）税込1,650円



香ばしいピスタチオと濃厚なチョコレートのソフトジェラート。ザクザクとしたカダイフとウエハースの食感が楽しいピスタチオソースとローストピスタチオ、パリパリ食感のチョコレートをトッピング。





　CLUB HARIE


〈CLUB HARIE〉a.ショコラバームMILK 大丸札幌店限定（1個入り）税込2,970円、b.ショコラバーム（1個入り）税込2,862円、c.ハートブラウニー 10ピース（1個 10ピース入り）税込2,376円
【大丸札幌店限定】大人気の〈CLUB HARIE〉がPOP-UPで登場！

昨年、全国で10万個を売り上げた「ショコラバーム」で話題の〈クラブハリエ〉が、この冬、大丸札幌店に登場します！出店を記念して、大丸札幌店限定の真っ白な「ショコラバームMILK」がお目見え。全国ブランドの「今だけ、ここだけ限定品」、要注目です！！



a.ショコラバームMILK 大丸札幌店限定


（1個入り）税込2,970円


b.ショコラバーム


（1個入り）税込2,862円


c.ハートブラウニー 10ピース


（1個 10ピース入り）税込2,376円


■7階 中央エスカレーター西側



滋賀県生まれの洋菓子ブランド。多彩な職人が集い、玻璃絵（ガラス絵）のような楽しいお菓子の世界を届けたいという憧れを名前に込めています。やわらかな食感のバームクーヘンをはじめ、素材と職人の個性を活かしたお菓子づくりを続けています。また、「ショコラバームMILK」の中央のガナッシュに北海道産のクリームチーズパウダー、生クリーム、バターを使用した、世界でここだけの品です。







　MATTE


〈MATTE〉コルテッチャネーロ（12cm）税込1,400円
【北海道初登場】

コルテッチャネーロ


（12cm）税込1,400円



2024年2月、東京麻布台ヒルズにオープン。スペシャリテは、世界に1台しかない特注マシンとパティシエの熟練の技から生み出される「コルテッチャ」。木の小枝のような薄く折り重なった口どけが良いチョコレート層が特徴です。





　よなフル


〈よなフル〉a.不知火フルーツ チョコレート（58g）税込1,242円、b.バニラ香るいちじく チョコレート（60g）税込1,598円
【北海道初登場】

a.不知火フルーツ チョコレート


（58g）税込1,242円


b.バニラ香るいちじく チョコレート


（60g）税込1,598円



果実をまるごと使ったセミドライフルーツとチョコレートのマリアージュ。甘酸っぱくてジューシーな「不知火（しらぬい）チョコレート」、いちじくのやさしい甘みとつぶつぶ感がたまらない「いちじくチョコレート」をご用意しました。





　Gバターズ


〈Gバターズ〉
【北海道初登場】

Gバターズ バターサンド


（4個入り）税込2,592円



香りもコクも濃厚なバタークリームを、サクッと香ばしいサブレで挟みました。真ん中には、なめらかなクリームのアクセントになるフィリングをイン。「ショコラ」「ショコラ キャラメル」「ショコラ フレーズ」「抹茶」の4種をご用意しました。





　SNOWS


〈SNOWS〉a.スノーサンドVD缶（6個入り・白と黒 各3個入り）税込2,052円、b.雪まくら（4個入り）税込2,484円、c.森ノ幹 綿ぼうし（1個入り）税込2,376円

a.スノーサンドVD缶


（6個入り・白と黒 各3個入り）税込2,052円


b.雪まくら


（4個入り）税込2,484円


c.森ノ幹 綿ぼうし【大丸限定商品】


（1個入り）税込2,376円


■1階 特設会場



濃厚で風味豊かな冬の放牧牛乳を使った生チョコレートをカリッとしたラングドシャでサンドした代表商品「スノーサンド」や、バレンタインの新商品チョコレートカスタードクリームパイ「雪まくら」、大丸札幌店限定品 「森ノ幹 綿ぼうし」が並びます。





　ミッシェル・ブラン


〈ミッシェル・ブラン〉ミッシェル・ブラン 9（9個入り）税込4,212円

ミッシェル・ブラン 9


（9個入り）税込4,212円



トップショコラティエのセンスと想いが凝縮されたスタンダードショコラの詰め合わせ。繊細な甘みとフレーバーの風味が溶けあった、ミッシェル・ブランならではの独創的なショコラの世界。





　ヴァンサン ゲルレ


〈ヴァンサン ゲルレ〉アルティーズ 8（8個入り）税込4,212円

アルティーズ 8


（8個入り）税込4,212円



フランスより空輸にてお届けする「Bean to Bar」のボンボンショコラ詰め合わせ。2017年C.C.C.金賞を受賞のフルール・ド・セルのプラリネ「クリスタルミルク」など、技とこだわりが詰まったバラエティー豊かなコレクション。





　BLUE POND


〈BLUE POND〉キャラメルフロマージュ〈ショコラグレース〉（2個入り）税込1,512円
北海道では大丸札幌店だけ！

キャラメルフロマージュ〈ショコラグレース〉


（2個入り）税込1,512円


■地1階 和洋菓子売場



北海道バター使用のキャラメルソースが入った口どけなめらかな北海道生乳のチーズムースを、ショコラの味わいで包み込みました。それは、まるで真冬の星空を深々と静まる水面が映しているかのよう。ショコラシーズンだけに出会える、特別なフロマージュケーキです。





　RANMEISYA SWEETS FACTORY


〈RANMEISYA SWEETS FACTORY〉オムレット（1個）税込360円
【北海道初登場】

オムレット


（1個）税込360円


■販売期間：1月17日（土）→23日（金）



自社ブランド卵が誇る気泡性の高い卵白で作る生地は驚くほどふわふわ。卵の旨みが凝縮されたカスタードにバタークリームを合わせた自家製クリームとのマリアージュをお楽しみください。





　THE CAMPANELLA TOKYO


〈THE CAMPANELLA TOKYO〉ザ カンパネラ 生タルト ショコラ（3個入り）税込1,480円

ザ カンパネラ 生タルト ショコラ


（3個入り）税込1,480円


■販売期間：1月24日（土）→30日（金）



カカオ収穫後60日以内の「カカオ・トレース・フレッシュ」認証付きチョコレートを使用。フレッシュで濃厚な風味のカカオクリームを、カスタードと生クリームのタルト上にのせました。　





　レダラッハ


〈レダラッハ〉FrischSchoggi（フレッシュショギー）スモールポーチ（10個入り）税込4,860円

FrischSchoggi（フレッシュショギー）スモールポーチ


（10個入り）税込4,860円



〈レダラッハ〉を代表するFrischSchoggi（フレッシュショギー）の人気フレーバー10種類の詰め合わせセット。






■『大丸札幌店のバレンタイン2026 ショコラプロムナード 』特設サイト：


https://www.daimaru.co.jp/sapporo/chocolatpromenade_2026/