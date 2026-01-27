受贈記念展「アートドキュメント2025　時空の旅　奈良原一高の写真」──金津創作の森

福井県あわら市

福井県あわら市の金津創作の森美術館は、2026年1月17日（土）から3月8日（日）まで、写真芸術の巨匠・奈良原一高（ならはら・いっこう、1931-2020）の受贈作品展「アートドキュメント2025 受贈記念 時空の旅 奈良原一高の写真」を開催します。本展は、写真家奈良原一高の貴重な作品群を一堂に紹介する特別な機会です。

展覧会概要

本展は、2020（令和2）年度に奈良原一高氏のご遺族より貴重な作品153点が金津創作の森美術館に寄贈されたことを記念して企画されたものです。この寄贈作品を祝し、氏の代表的なシリーズ約90点に加え、1986年の個展以来40年ぶりに公開されるシリーズ《デジタル・シティ ヒューストン》を特別展示します。

会期：2026年1月17日（土）～3月8日（日）

時間：10:00～17:00（最終入場16:30）

会場：金津創作の森美術館 アートコア、ミュージアム-1、ギャラリー

休館日：月曜日（祝日は開館、翌平日休館）

観覧料：一般600円、65歳以上・障がい者300円、高校生以下無料

ホームページ：https://sosaku.jp/event/2026/art-document/

奈良原一高とは

奈良原一高 山中湖にて 1999年1月 (C)Keiko Narahara

奈良原一高は、戦後日本を代表する写真家で、1956年の初個展「人間の土地」で強烈なデビューを果たし、写真表現の新境地を切り開いた作家です。1958年発表の「王国」で日本写真批評家協会新人賞を受賞した後、ヨーロッパやアメリカで活動を展開し、『ヨーロッパ・静止した時間』、『消滅した時間』、『ヴェネツィアの夜』などの名作を発表。人間と文明、光と時間を深い思索と詩情で描いた世界観は国内外から高い評価を得ています。

展示の見どころ

「沈黙の園＜王国＞より」1958年 (C)Narahara Ikko Archives

・ 氏の代表作を中心とした約90点を厳選北陸初の展示。

・ 長年未公開だった《デジタル・シティ ヒューストン》シリーズを約40年ぶりに公開。

・ 時空を超えた視点で捉えられた、人間の存在や都市の表情に迫る作品世界。

主催・協力

主催：公益財団法人 金津創作の森財団

共催：あわら市・あわら市教育委員会・福井新聞社

後援：福井県ほか各メディア・団体

協力：奈良原一高アーカイブズ

学術協力：蔦谷典子 など多数の協賛・後援により開催されます。

【本件に関するお問い合わせ先】

（公財）金津創作の森財団

☎0776-73-7800

📧artcore@sosaku.jp

【あわら市ふるさと納税のご案内】

北陸の温泉地・あわら市を応援しませんか？

寄附は温泉街の魅力向上や子育て支援など、まちづくりに活用されます。

- あわら温泉宿泊券（老舗旅館で贅沢なひととき）- 越前がに・のどぐろ干物など日本海の海の幸- 福井ブランド米「いちほまれ」や地酒- 旬のフルーツ（メロン・スイカ・柿）や押し寿司、ホルモン鍋セット

バリエーション豊かな返礼品をご用意しております。

“北陸の美味しさと癒し”を、ふるさと納税でぜひ体験してください。

あわら市へのふるさと納税はこちら(https://www.city.awara.lg.jp/mokuteki/industry/cityinfo0103/p011218.html#%283%29%E7%94%B3%E8%BE%BC%E3%81%BF)

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja