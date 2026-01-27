9刷突破のベストセラー書籍の著者・宮澤悠維先生による待望の最新刊『ゆる学級経営』が発売！！

学事出版株式会社

学事出版株式会社（鈴木宣昭 代表取締役社長）は、YouTubeチャンネル登録者数6万人超（2026.1.27現在）の人気学級経営アドバイザー・宮澤悠維先生による最新刊『ゆる学級経営 経験ゼロでも学級が整う50のシステム』を発売いたします。

本書は、2022年に刊行し、2026年1月現在までに9刷を突破し、今なお売れ続けているベストセラー『学級経営の心得』の著者、宮澤悠維先生による待望の新刊になります。教師と子どもの負担を減らしながら穏やかで楽しい教室づくりを目指す「ゆる学級経営」の方法を紹介。「ゆる学級経営」が実現すれば、教師自身がゆとりをもって子どもと関わることができるようになり、子どもたちの活動を温かく見守ることもできるようになれる１冊です。

また、本書の刊行を記念して、２月に刊行する『高学年 １年間の学級経営と生徒指導』の著者・平野里那先生とダブル出版記念オンライントークイベントも2/15（日）に開催いたします。書籍のご購入にあわせて、こちらもぜひご参加お待ちしております（詳細は下記）。

■ゆる学級経営とは？

「ゆる学級経営」とは、教師と子どもの負担を減らしながら穏やかで楽しい教室づくりを目指す学級経営のことです。本書は、今、学級経営に不安を感じていたり、毎日の忙しさに追われていたりする先生方に、その気持ちが軽くなれるヒントを多数紹介しています。

ゆる学級経営を実現できれば、先生自身がゆとりをもって子どもと関われるようになるので、子どもたちの活動を温かく見守ることができるようになります。また、優しい声かけが自然にできるようになり、子どもたちの失敗も、温かい眼差しとおおらかな雰囲気で受け止められるようになっていきます。

そんなゆる学級経営の中心にあるのが「学級システム」です。教師経験が浅くても、日々の授業が忙しくても、学級システムがしっかり機能すれば、教室は自然と落ち着いていきます。

本書では、ゆる学級経営の鍵である「学級システム」を軸に紹介しつつ、自治的な学級を作るためのノウハウを凝縮した１冊となっています。

■ゆる学級経営の鍵！ 「学級システム」の一例を紹介

ゆる学級経営をおこなううえで大事になってくる要素、それは「学級システム」の構築です。ここでは本書で取り上げている「学級システム」の一例をご紹介します！

◎集中力アゲアゲ！“机といす、そろえる”システム

日直に定型文を言ってもらうことで、常に学習環境が整うようになります。これを継続していくことで先生が繰り返し「机といすをそろえましょう」と言う必要がなくなります。そうすると、先生がいてもいなくても自然と毎朝机といすがそろうようになります。

ほんの小さな・簡単にできるシステムですが、これを行うだけで学級が自ずと整っていくことを実感できます。

◎絶妙のスキンシップ！“さよならハイタッチ”システム

子どもとの距離を縮めたいときにおすすめの方法です。近すぎず遠すぎず、絶妙な距離感のスキンシップができます。

ポイントとしては最初に子どもたちにハイタッチの目的を話してあげること。気持ちを伝えたのちにハイタッチをすることで、子どもたちも少しずつ心を開いてくれるようになります。

■著者プロフィール

宮澤 悠維（みやざわ・ゆうい）

学級経営アドバイザー

株式会社宮澤悠維教育研究所、代表取締役。京都市と長野県で10年間小学校教師として勤務した後、2020年3 月退職。同年起業。現在は「学級経営アドバイザー」として全国の教師に「学級満足度毎年9 割ごえ」（学校評価アンケート、QUより）の学級経営のノウハウを提供。学級経営専門のYouTube チャンネルは多くの現役教師たちから支持を集めている。著書『学級経営の心得』『学級担任の一日』（学事出版）。

YouTubeチャンネル：宮澤悠維教育研究所(https://www.youtube.com/channel/UCQtT1dKhGTWIXN_kyB4hhVw)

■ダブル出版記念トークイベント開催決定！

■イベント概要

１月に発売の新刊『ゆる学級経営』の編著者・宮澤悠維先生と、２月に発売する初の単著『高学年 １年間の学級経営と生徒指導』を出版する平野里那先生によるトークイベントを実施します。

お二人が新刊に込めた思い、いちばん伝えたいことなど、書籍に関するお話を、双方のインタビュー形式にてご紹介いただきます！

さらに、フリートークでは、皆さんから寄せられたお悩みにもお答えいただきます。これから年度末～新年度を迎えるにあたり、「学級経営についていま、悩んでいること」や「仕事上のちょっとした不安」など、お二人から直接アドバイスを伺える貴重な機会です。子どもも教師も安心して過ごせる学級づくりに向けて、ヒントがいっぱい詰まった時間をお届けします！

■日 時：2026年2月15日（日）10時00分～11時30分（予定）

■会 場：オンライン（zoom)

■参加費：無料

■定 員：100名

■当日プログラム内容

10:00～10：05 開始前のご案内

10:05～10：10 宮澤悠維先生と平野里那先生のご紹介

10:10～10：25 宮澤先生「教師と子どもの負担が減る“ゆる学級経営”って何？」+平野先生から質問

10:25～10：40 平野先生「高学年の学級経営の難しさと乗り切るポイント」+宮澤先生からの質問

10:40～11：30 参加者の皆さまからいただいたお悩みにお二人が回答＋フリートーク

■登壇者プロフィール

平野 里那（ひらの・りな）

元小学校教師。ママ先生サポーター。

自分自身の不登校経験から、どんな子にも寄り添えるような教師、いじめのない学級経営を目指して神奈川県と静岡県の小学校で13年間勤める中で、子育てをしながら仕事をこなす「ママ先生」の働き方を確立。現在は、特に女性の先生や、育休前後の先生などを中心に「教師を楽しく続ける」ためのサポートをする活動を行っている。共著に『先生がママ先生になったら読む本』（学事出版、2023年）があり、2月刊行の『高学年 １年間の学級経営と生徒指導』が初めての単著。

Instagramアカウント：@rina_mama_sensei(https://www.instagram.com/rina_mama_sensei/)

■イベント関連書籍のご案内

教師も子どもも穏やかで楽しい毎日へ

『ゆる学級経営 経験ゼロでも学級が整う50のシステム』

ISBN：978-4-7619-3098-1

書籍仕様：A5判・176ページ

刊行日：2026年1月

定価：2,420円（税込）

学事出版Webサイト：https://www.gakuji.co.jp/book/b10155545.html

Amazonストアサイト：https://amzn.asia/d/3ypopJh

教師と子どもの負担を減らしながら穏やかで楽しい教室づくりを目指す「ゆる学級経営」の方法を紹介。「ゆる学級経営」が実現すれば、教師自身がゆとりをもって子どもと関わることができるようになり、子どもたちの活動を温かく見守ることもできるようになれる１冊です。

共感と信頼関係で乗り切る！ あなたを守ってくれる読む"お守り"！

『むずかしい思春期でも大丈夫！ 高学年 １年間の学級経営と生徒指導』

ISBN：978-4-7619-3099-8

書籍仕様：46判・160ページ

刊行日：2026年2月

定価：1,980円（税込）

学事出版Webサイト：https://www.gakuji.co.jp/book/b10155772.html

Amazonストアサイト：https://amzn.asia/d/b1a4huJ

高学年に不安をもつ先生に寄り添いながら、１年間の指導のポイントや、やってはいけないこと、やっておくと良いことなどを丁寧に紹介。体の成長を見守り、揺れ動く心を受け止め、「大変な中にいる子どもたちを支える」という高学年の担任として、笑顔で卒業式を迎えるための力になる１冊です。

■お申込み

下記フォームから必要事項をご入力ください。

当日は学級経営に関するお悩みをお二人にお答えいただく時間がたっぷりございます！

「学級経営についていま、悩んでいること」や「仕事上のちょっとした不安」など、お気軽にご入力ください！

お申込みフォーム

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_eLUABHfXUy1yqc2dNaKMpnyJJe7x4efcOpqjAub29A8whw/viewform)

＊お申込みいただくとzoomのミーティングアドレスを記載いたしました自動返信メールが届きますので、当日はそこからご入場ください。

＊自動返信メールが届かなかった方は、お手数おかけしますがこちらからお問い合わせください。

■ご参加にあたっての注意事項

・参加者はマイクOFFでお願いします。表示するお名前はニックネームで構いません。

・終了時間は前後する可能性があります。

・ご参加の皆様によるカメラ等での撮影はご遠慮ください。

・イベントは、記録用に録画させていただきます。後日、映像を別の媒体で使う可能性があります。あらかじめご了承ください。

■イベント詳細

https://www.gakuji.co.jp/news/n118529.html

■書籍概要・目次

『学級経営の心得』で9刷突破！！ ベストセラー著者・宮澤悠維先生による待望の新刊が発売！

教師も子どもも穏やかで楽しい毎日へ！

この本では、教師と子どもの負担を減らしながら穏やかで楽しい教室づくりを目指す「ゆる学級経営」の方法をご紹介します。

「ゆる学級経営」が実現すれば、教師自身がゆとりをもって子どもと関わることができるようになり、子どもたちの活動を温かく見守ることもできるようになります。

その中心にあるのが「学級システム」です。教師経験が浅くても、日々の授業が忙しくても、学級システムがしっかり機能すれば、教室は自然と落ち着いていきます。

本書では、実際におこなって成果のあった「学級システム」を40個、さらに日本全国で頑張る先生方から寄せていただいた「学級システム」を10個、合わせて計50個の学級システムを紹介しています。



この本を手に取ってくださった全ての学校の先生が、ゆったり、そして楽しい教師生活をすごせることを心から願っています。

■目次

はじめに

１ 学級経営の基盤

学級経営って何だろう？

理想の学級とは

整えるべき学級基盤１.～学級手順～

お役立ちアイテム！学級手順一覧表

整えるべき学級基盤２.～学習ルール～

整えるべき学級基盤３.～学級システム～

学級手順、学習ルール、学級システムの違い

２ ゆる学級経営の鍵！「学級システム」のつくり方

学級システムのつくり方３step

学級システムを導入すべき場面

学級システム“10の型”

No.1 役割型

No.2 ルーティン型

No.3 スピーチ型

No.4 ごほうび型

No.5 ピアプレッシャー型

No.6 誘発型

No.7 ルール型

No.8 視聴覚支援型

No.9 無人受付型

No.10 スマート型

３ ゆる学級経営を実現！厳選「学級システム」40選

1 集中力アゲアゲ！“机といす、そろえる”システム

2 授業を定刻に開始できる！“日直タイマー”システム

3 スピードアップの切り札！“できた班から”システム

4 バイバイ、傷つく言葉！“ネガティブ発言封印”システム

5 学習のやる気アップ！“花丸カウント”システム

6 登校しぶりが改善！“朝にハッピー授業”システム

7 忘れ物対応、90％減！“レンタルボックス”システム

8 学習発表会で大成功！“YouTubeで練習”システム

9 リーダーが育つ！“班長ローテーション”システム

10 「気づいたらいない」を防ぐ！“トイレ連絡”システム

11 掲示物一枚で教室が整う！“写真でお手本”システム

12 教室に優しさ注入！“ポジティブ発言倍増”システム

13 “ほっ”とする朝！“黒板におはよう”システム

14 障害物があいさつを引き出す！“おはようボード”システム

15 宿題チェックのストレスから解放！“まだまだボックス”システム

16 朝からやる気みなぎる！“学級目標アファメーション”システム

17 学級目標達成への第一歩！“行動目標アファメーション”システム

18 個性が光る！“個人目標アファメーション”システム

19 いなくたって「大事な仲間」！“欠席者名コール”システム

20 ハンカチ所持率100％！“ついでにハンカチチェック”システム

21 パニックを防ぐ！“変更は朝に連絡”システム

22 きれいに並べる魔法の言葉！“まっすぐ整列”システム

23 全ての子に居場所がある！“列は詰めない”システム

24 給食準備時間を短縮！“給食リーダー”システム

25 時間に遅れない給食準備！“給食タイマー”システム

26 給食当番が瞬時に並べる！“整列シール”システム

27 公平な食事量が実現！“給食減らし・増やし”システム

28 食器、ピッカピカ！“お皿チェック”システム

29 支援漏れを防ぐ！“自ら個別最適宿題”システム

30 3 分で完了！“帰りの準備ＢＧＭ”システム

31 苦情対応が激減！“帰りの会では叱らない”システム

32 絶妙のスキンシップ！“さよならハイタッチ”システム

33 忘れ物を一掃！“持ち物は3 日前”システム

34 ハートに火をつける！“係活動、（月）朝”システム

35 最後まで授業に集中！“展開見える化”システム

36 ノートづくり名人、続々！“お手本ノート配布”システム

37 長期休業前の流儀！“ 1 日1 個持ち帰る”システム

38 出張中のトラブル防止！“一授業一約束”システム

39 うっかり忘れを回避！“誕生日カレンダー”システム

40 革命的時短術！“学級通信ボイスライティング”システム

４ よくある質問

質問１.学級開き直後から学級システムをつくっていいの？

質問２.せっかくつくった学級システムがうまく回らないのはなぜ？

質問３.先輩教師に学級システムの導入を反対されました。もうやめるべきですか？

質問４.負担の少ない「ゆる学級経営」が実現すれば、定時に帰れるようになりますか？

質問５.穏やかで楽しい「ゆる学級経営」が実現すれば、子どもを叱ることはなくなるの？

質問６.自分は「ゆる」ではなく、意識高く、ガツガツ学級経営をしたいです。ダメですか？

質問７.学級システムのアイディアが出てこない。アイディアを生むコツはある？

質問８.学級経営以外でも「システム」ってつくれるの？

質問９.後輩教師に「学級システム」のアドバイスをしたいのに聞く耳をもってくれない。何か方法はある？

質問１０.学級経営は何もかも全てを「システム化」すべきですか？

５ 特別収録！全国の教師たちが実践する「学級システム」10選

1 教師の声かけなしで自動化！“欠席した子への学習フォロー”システム

2 朝５分でクラスが一つに！「おはようスイッチ」システム

3 もう教師が配らない！“プリントナンバーコール”システム

4 係活動サボる子ゼロ！「寿司カレンダー」システム

5 集団行動２ 倍速！「行動セットで指示」システム

6 教えずに教える神仕掛け！“神様のお告げ”システム

7 けんかなく、サクッと提出！“右側通行”システム

8 きちんと片付けたくなる！“掃除ロッカーきれいに整う”システム

9 宿題提出率100％ !!「宿題そろっちゃう」システム

10 まるでSNS！ “チャットで日記”システム

