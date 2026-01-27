【Live Seach 物件撮影サービス事例紹介】「平均空室率が1.38%から0.80%へ」管理戸数10,000戸を突破したシマダハウス株式会社の導入事例を公開

株式会社Live Search

不動産業界向けに物件撮影代行サービスやデータプラットフォームといったBPaaSを展開する株式会社Live Search（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：福井 隆太郎、以下「リブ・サーチ」）は、関東を中心に10,000戸以上の不動産管理事業を営むシマダハウス株式会社様の「Req」導入事例を公開しました。

2023年4月より物件撮影・間取り図代行サービスLive Search Reqを利用開始し、2024年に管理戸数10,000戸を達成。2024年の平均空室率（通期）が1.38%だったのに対し、2025年（途中時点）は0.80%まで向上し、過去最高の数値を記録できる見込み。

■導入の背景

シマダハウス株式会社様はもともと自社でカメラマンを雇用して自社内製で撮影を行なっておりました。目標に据えている管理戸数や空室率を達成するために、募集時の写真や動画の質をこれまで以上に高める必要性を感じ、物件撮影のアウトソーシング化による不動産募集コンテンツ力を高めることを検討していただき、Reqの導入に至りました。

■導入の成果

写真や動画、寸法入り間取り図がエンドユーザーファーストなコンテンツに生まれ変わり、仲介業者様やオーナー様の満足度向上も実感。「管理戸数を増やしながら、空室数を減らしていける」体制を作ることができ、管理戸数は10,000戸を突破し、平均空室率は0.8％で過去最高水準を維持。

■その他の導入効果

今まで数多くの導入効果と評価の声をいただいています。

・ 今まで業界の当たり前とされていた内製化をやめて、早期入居を92％の利用企業が実感

・ 入居までの日数が平均約60日間、短縮された実績

・ サービス導入後、全企業の管理戸数が1.2倍に増加

・ プロ品質に生まれ変わることで仲介業者・入居者・オーナーからも高評価

■「Req」について

・ 賃貸住宅新聞が発表する「管理戸数ランキングTop50※」の50％の企業がサービスを導入

・ 管理戸数100～100,000戸の幅広い規模感の管理会社様が利用する撮影サービス

・ オンライン上で撮影依頼から納品まですべての業務が完結

・ 物件撮影に精通した経験豊富なカメラマンが撮影から編集までを一貫対応

・ 外観から室内まで、入居募集に必要なカットを網羅的に撮影

・ カーテンサイズや家電置き場の寸法を実測し、正確に反映した間取り図を作成

・ 撮影枚数や間取りの広さに関わらず、すべて一律料金で提供

・ バーチャルホームステージング・動画撮影・360°VR撮影にも対応可能

※管理戸数ランキングTop50…https://www.zenchin.com/news/content-4394.php

■「Req」の提供エリア

現在10の都道府県にサービスを展開中。

今後さらなる撮影エリアの拡大を予定しています。

《 東京都 》

都内23区 / 調布市 / 府中市 / 狛江市 / 西東京市 / 武蔵野市 / 三鷹市 / 八王子市 / 町田市 / 清瀬市 / 東久留米市 /小金井市 / 小平市 / 東村山市 / 東大和市 / 国分寺市 / 国立市 / 立川市 / 昭島市 / 日野市 / 多摩市 / 稲城市

《 神奈川県 》

川崎市 / 横浜市 / 相模原市

《 千葉県 》

千葉市 / 船橋市 / 市川市 / 浦安市 / 松戸市 / 習志野市 / 流山市 / 柏市 / 鎌ヶ谷市 / 八千代市

《 埼玉県 》

さいたま市 / 川口市 / 川越市 / 戸田市 / 蕨市 / 和光市 / 三郷市 / 越谷市 / 草加市 / 八潮市 / 朝霞市 / 志木市 / 富士見市 / ふじみ野市 / 新座市 / 所沢市 / 吉川市

《 茨城県 》

日立市 /那珂市 /笠間市 /水戸市 /ひたちなか市 / 小美玉市 / 石岡市 / つくば市 / かすみがうら市 / 土浦市 / 那珂郡東海村 / 東茨城郡城里町 / 東茨城郡茨城町 / 東茨城郡大洗町

《 愛知県 》

名古屋市

《 大阪府 》

大阪府の全市区町村

《 兵庫県 》

神戸市 / 明石市 / 尼崎市 / 西宮市 / 宝塚市 / 芦屋市 / 伊丹市

《 福岡県 》

福岡市 / 大野城市 / 春日市 / 太宰府市 / 筑紫野市/ 那珂川市

《 熊本県 》

熊本市 / 八代市 / 宇土市 / 合志市 / 宇城市 / 氷川市 / 菊池郡菊陽町

■ リブ・サーチの実績

リブ・サーチは「不動産情報をカタログ化する」をミッションに掲げ、物件写真撮影・間取り図作成・Web上での空室写真提供など、不動産業界向けの情報支援サービスを展開しています。

賃貸管理会社様向けの物件撮影・間取り図作成代行サービス「Req賃貸管理」は、2025年8月に日本マーケティングリサーチ機構が実施した市場調査において2度目の導入シェアNo.1※を獲得。高いクオリティと対応力はもちろんのこと、空室対策への効果を多くの不動産管理会社様にご評価いただいております。

