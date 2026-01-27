【お前みたいなヤツ、俺の心（ハート）を出禁にしてやるッッ!!】『イチゲキリバーサルコール！』が2026年1月27日（火）に発売！
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、「ジーンピクシブ」で連載中の漫画『イチゲキリバーサルコール！』（著：カラスマトリ）を2026年1月27日（火）に発売いたします。
「ジーンピクシブ」で連載中の注目BL作品が、待望の単行本となって登場！
各店舗購入特典も一挙にご紹介します。
◆あらすじ
裕福な家庭に育ったものの、愛情は十分に与えられず、高校では不良として有名な旭（あさひ）。
旭は放課後に、友人とホストクラブやキャバクラが立ち並ぶ繁華街に出向いては、その並びにあるファストフード店やカラオケに溜まり、時間をつぶしていた。
しかしあるとき、いつも訪れる繁華街で酔っぱらいに絡まれている地味な眼鏡男を助けたことで、退屈な日々を過ごしていた旭に転機が訪れた。
その男は、助けてもらったお礼に「旭の舎弟になる」と言い出したのだ……！
オンオフがある超人気ホストが、お金持ち不良男子に喜んでパシられる!? 形勢逆転BL!!
ジーンピクシブ連載ページはこちら :
https://comic.pixiv.net/works/12195
◆登場人物
一ノ宮旭（いちのみや あさひ）
裕福な家庭に育ったものの、愛情は十分に与えられず、高校では有名な不良グループのひとり。
羽芝麗太（はしば れいた）
酔っぱらいに絡まれたところを旭に助けられ、ひとまず舎弟になった。
羽芝がつけている眼鏡にはどうやらある秘密があるようで……。
◆特典情報
＜アニメイト＞B6サイズ4Pリーフレット
https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pd/3336232/
＜とらのあな＞描き下ろしペーパー
https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012758638/
＜メロンブックス・フロマージュブックス＞描き下ろしイラストカード
https://www.melonbooks.co.jp/products/detail.php?product_id=3362640
＜中央書店＞漫画ペーパー
https://comicomi-studio.com/goods/detail/214537
＜TSUTAYA＞イラストカード
※特典はなくなり次第終了となります。
※特典に関するお問い合わせは各店舗までお願いいたします。
◆書誌情報
書名：イチゲキリバーサルコール！
著者：カラスマトリ
発売日：2026年1月27日（火）
定価：814円（本体740円＋税）
判型：B6判
ページ数：164ページ
ISBN：978-4-04-685560-2
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000449/)
◆著者プロフィール
カラスマトリ
本作『イチゲキリバーサルコール！』が商業デビュー作品。
関西地方出身の作者が描く、キャラクター同士のテンポのいい掛け合いや作中にちりばめられるギャグシーンは、多くの読者を笑顔にしている。
X：https://x.com/karasumamemo
◆関連ページ
ジーンピクシブ公式X（Twitter）：https://x.com/gene_pixiv
月刊コミックジーン 公式ホームページ：https://comic-gene.com/