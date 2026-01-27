【元青学ランナー森田歩希×五輪トレーナー吉澤和宏】箱根優勝の知見を届ける陸上クラブ「STERLING SQUAD」始動

株式会社BUENO sports

2026年1月1日、株式会社BUENO sports（本社：長野県長野市、代表取締役：吉澤 和宏）は、「Sterling Squad」の提供を開始します。この新サービスは、元プロランナーと、プロのフィジカルトレーナーがタッグを組み、最高品質の指導を提供するために生まれた、陸上クラブです。詳細は公式HP(https://sterling-squad.com/)または公式Instagram(https://www.instagram.com/sterlingsquad_running/)にてご確認いただけます。

サービスの目的や背景

近年、健康志向の高まりとともにランニング人口は増加していますが、自己流のトレーニングによる怪我や、記録の伸び悩みに直面するランナーも少なくありません。また、地方における本格的な陸上指導の機会不足も課題となっています。

株式会社BUENO sportsは、こうした課題を解決し、地域のアスリート育成および一般ランナーの健康増進に寄与するため、陸上クラブ「STERLING SQUAD」を設立いたしました。

本クラブの最大の特徴は、オリンピック帯同トレーナーの吉澤和宏と、箱根駅伝で区間賞・チーム優勝の実績を持つ元青学・森田歩希という、異なる分野のスペシャリストがタッグを組んだ点にあります。これまでトップアスリートの間でのみ共有されていた高度なトレーニング理論やコンディショニング手法を、一般のランナーや学生にも実践可能な「強化メソッド」として体系化しました。

私たちは「STERLING SQUAD」を通じ、走る喜びを広げるとともに、会員皆様の目標達成を全力でサポートしてまいります。

サービス詳細

サービスとしては、それぞれの地域の特性に合わせて展開します。長野県では「グループレッスン」形式を採用し、地域に根ざしたコミュニティ形成とチームでのレベルアップを図ります。一方、ライフスタイルの多様な東京・埼玉県では「完全個別指導」形式とし、多忙な都市部のランナー1人ひとりの課題に合わせたパーソナルなサポートを提供します。

サービス料金

1. 【長野拠点】陸上クラブ（グループレッスン）

長野運動公園などを拠点に、週1回～週2回の定期練習を行うプランです。[表1: https://prtimes.jp/data/corp/176197/table/1_1_30cffbb62394b6da47dda995766b011d.jpg?v=202601271151 ]

※小学生、中学生、高校生、一般で料金が異なります。

※週1日コース・週2日コースから選択可能です。

※キャンペーンにはそれぞれ適用条件がございます

詳細を見る :https://sterling-squad.com/nagano

2. 【東京・埼玉拠点】個別カスタマイズ可能なパーソナル指導（完全個別指導）

一人ひとりの課題や目標に合わせて指導内容をフルカスタマイズする、完全マンツーマンの特別プランです。[表2: https://prtimes.jp/data/corp/176197/table/1_2_34911dd6a9a5baaefe8f4dcb405d64f4.jpg?v=202601271151 ]

※学生（小～大）、一般で料金が異なります。

※上記料金は１.～５.のサポート内容の場合の料金となります。１.月2回の対面指導２.月2回のオンラインパーソナル指導３.練習メニュー作成４.練習日誌管理５.SNSでの密なコミュニケーション

※キャンペーンにはそれぞれ適用条件がございます

詳細を見る :https://sterling-squad.com/tokyo-saitama

3. 【全国対応】スポットプラン

遠方の方や、単発で指導を受けたい方向けのプランです。

プライベートレッスン（単発）： 60分 12,000円～

チームサポート（部活動等）： ご要望に合わせて個別見積もり

詳細を見る :https://sterling-squad.com/other-plan

今後の展開

「経験知」×「科学知」で、ランニング指導の新たなスタンダードへ

STERLING SQUADは、プロランナーが培ってきた「経験知」と、プロフィジカルトレーナーが持つ「科学知」の融合により、従来のクラブチームにはない成長の加速度を生み出してまいります。

これまでランナー個人の感覚に頼りがちだった身体づくりやフォーム改善を、専門家の視点から科学的に最適化。目先の記録更新といった短期的な結果だけでなく、選手の5年後、10年後の未来を見据えた「育てる指導」を徹底します。

私たちの最終的なゴールは、会員様が目標を達成することだけではありません。そのプロセスを通じて「走る楽しさ」を深く味わい、心身ともに充実した、より良いライフスタイルを築いていただくこと。スポーツを通じて人生を豊かにするプラットフォームとして、地域社会に貢献してまいります。

スタッフ紹介

Physical Trainer 吉澤 和宏

2017年～2019年は青山学院大学陸上競技のトレーニングをサポート。箱根駅伝で優勝を経験。adidasでも2018年からランニングコーチを務める。

2016年リオ、2021年東京、2024年パリのオリンピックでは、担当選手が日本代表として出場。クライミング選手では、2025年のワールドカップで優勝を果たす。ソフトボールでは、2024年に日本一を経験。

Pro Bono Running Coach 森田 歩希

青山学院大学陸上競技部に在籍し、箱根駅伝4連覇を達成したチームの中心選手として活躍。

大学2年時には、全日本大学駅伝で区間賞を獲得しMVPに選出。箱根駅伝ではチームの3連覇と大学駅伝3冠に貢献した。3年時には、箱根駅伝2区で区間賞を獲得しチームの4連覇に貢献。最終学年では主将を務め、箱根駅伝3区で区間新記録を樹立した。

お問い合わせはこちら :https://sterling-squad.com/contact