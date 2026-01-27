悩みのTOPは「栄養バランス」と「好き嫌い」！子どもの食事に関するアンケート結果を公開！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）が運営する、子どもの読書を応援するサイト「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。



「好き嫌いが多くて、栄養バランスが心配…」「食べるのが遅くて、朝の忙しい時間はイライラしてしまう…」-子育て中、毎日のお子さんの食事が大きな悩みの種になっている方は多いのではないでしょうか。今回のテーマは「子どもの食事について」。お子さんがいるヨメルバ会員の方571人にアンケート調査を行いました。お子さんの食事に関して、保護者の方はどのような悩みを抱えているのか、また、お子さんの好き嫌いへの対応方法など、調査結果をご紹介します。

●調査概要

・調査内容：子どもの食事に関する調査

・調査方法：インターネット調査（ヨメルバのWEBサイト上に掲載）

・対象者：ヨメルバ会員

・調査期間：2025/12/1～2025/12/31

・有効回答数＝991件のうち、お子さんを持つ571件の結果を掲載

●調査サマリー

・子どもの食事について、75％以上が不安や悩みを感じている

・7割以上のお子さんが「好き嫌い」ありと回答

・求めているのは「栄養バランス」の取れた食事を「時短」でかなえる方法

【子どもの食事に関するアンケート調査結果】

１．お子さまの日々の食事に関して、不安や悩みを感じることはありますか？回答者の4人に3人が、お子さんの食事に関する不安や悩みを抱えている



まずは、子どもの食事に対して不安や悩みを感じている方がどのくらいいるのかを調査。「よくある」（29.6%）と「ときどきある」（45.5%）と回答した方を合わせると、実に75.1%の保護者が、食事に関して何らかの不安や悩みを抱えていることが明らかになりました。「まったくない」と答えた方は5.6%に留まり、非常に多くの方が、日々お子さんの食事に不安を感じたり、悩んでいることがわかります。

２．お子さまの食べ方や食事の準備について、どのような悩みをお持ちですか？

不安や悩みについて、具体的な内容についても見ていきましょう。以下の3つが上位を占める結果となりました。

・ 栄養バランスに自信がない (41.33%)

・ お子さまが好き嫌いをする、偏食である (35.90%)

・ 食べるのに時間がかかる (30.12%)

上位2つの回答からは、「栄養バランスを整えたい」という保護者の方の願いに反して、「（お子さんが）好き嫌いをする」つまり、用意した食事をお子さんが食べてくれないという現実が見て取れます。この葛藤については、「白米をほとんど食べてくれません。ふりかけ、のりなど用意しても食べないのでおかずだけの食事になってしまい、カロリーや栄養は足りているのか気になっています。」「子供が好んで食べる毎食の献立を考えたり、作っても食べないかもと思うと負担が大きい。」「小さい頃から偏食がひどく、今は肉と炭水化物ばかりです。少しずつ慣れて行けば年齢とともに食べられるものが増えるかと思いますが、食べられるようになるまでの間、サプリなどで補うべきか迷っています。」など、自由回答欄でも多くのコメントが寄せられました。多くのご家庭で「子どもの健康のために栄養バランスを整えたい」という想いと、「子どもの嗜好や気分に左右される」という現実との間で奮闘している実態が垣間見えました。

３．お子さまに食材やメニューの「好き嫌い」はありますか？「好き嫌い」がある子が多数！

保護者の悩みで2位になった「子どもの好き嫌い」。実際には、どのくらいのお子さんに「好き嫌い」があるのでしょうか。アンケートで「お子さまに食材やメニューの『好き嫌い』はありますか？」と尋ねたところ、「非常に多い」（13.5%）、「多い」（19.3%)、「少しある」（38.4%）と、合計71.2%ものお子さんに何らかの好き嫌いがあるという結果になりました。程度の差はあるものの、多くのご家庭が好き嫌いの問題と向き合っていることがわかります。

具体的にお子さんが嫌いな食材・メニューについても調査しました。結果は「ピーマン」「ナス」「トマト」「にんじん」を中心とした野菜が大多数。また「きのこ類」も上位に入りました。「嚙み切れない肉」や「ネバネバ」「つぶつぶ」した食材が苦手など、食感が重要だというコメントも多数見られました。「食感に敏感で、特に なすやピーマンなどのやわらかい野菜が少し苦手です。味よりも「ぐにっとした感触」が気になるようで、細かく刻んだり他の食材と一緒に調理すると少しずつ食べられるようになりました。」という声も。

4.専門家から聞きたいアドバイス、読みたい記事は？

専門家から聞きたいアドバイスのトップは「栄養バランスを整えるコツ」（43.43%）、そして記事で読みたいテーマの2位も「栄養バランスの取れたレシピ」（50.79%）でした。

一方で、忙しい毎日の中でいかに時間を作るかも大きな課題となっているようです。専門家への相談テーマでは「時間をかけない健康的な食事の作り方」（38.88%）が2位に、そして記事で読みたいテーマの第1位は、60%近くが選んだ「時間をかけずに作れるレシピ」（58.32%）でした。「栄養バランス」の整った食事を、忙しい日々の中で「時間をかけずに」作る具体的な解決策を、非常に多くの保護者が求めていることが見て取れました。



ヨメルバでは、食事の際に家庭で気を付けていることや、お子さんの好き嫌いへの対応方法、家庭での工夫などについても調査の結果を公開しています。また、食事にまつわるお悩みについても、会員の声を多数掲載しております。





調査結果の詳細はコチラ

https://yomeruba.com/plus/life/survey/entry-143823.html



また、「食べる楽しさ・面白さ」を失わずに悩みを解決するにはどうすればよいか、専門家からのアドバイスを紹介した記事も公開していますのでぜひご覧ください。

https://yomeruba.com/plus/edu/kodomo_yaritai/entry-14800.html

以上「子どもの食事」に関するアンケート調査結果をご紹介しました。

【ヨメルバについて】

KADOKAWAが運営する「ヨメルバ」は、子ども・保護者や、子どもと接するお仕事をされている方々にさまざまな情報を発信しているウェブメディアです。

子どもたちが自ら読書に取り組めるよう、人気の児童書の新刊ためし読みや限定連載を多数公開しています。また、親子で楽しむ知育・ライフスタイル・エンターテイメントなど、あらゆる興味・好奇心を育む記事をお届けしていきます。

ヨメルバ会員（無料登録）の方には、保護者のみならず保育士・幼稚園教諭、学校教諭の方々へ、教育や発達など子育ての悩みに寄り添った専門家監修の記事や、子どもと一緒に楽しめるキャラクターぬりえ・クイズ、キャンペーン情報などのコンテンツを提供しています。

