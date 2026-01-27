大崎コンピュータエンヂニアリング、6社共同で品川区へお米寄贈

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング（本社：東京都品川区、代表取締役社長：武田健三、以下、OCE）は社会貢献活動の一環として、同じく品川区に本社を置く大成温調株式会社、株式会社兼藤、愛知産業株式会社、株式会社勝亦電機製作所、株式会社日本理化工業所の6社と共同で区へお米を寄贈しました。2026年1月15日には、森澤区長へ目録を手渡しました。

森澤区長（右から3番目）、当社代表取締役社長 武田（中央）

本取り組みは、2021年度に大成温調と兼藤が合同で実施したことをきっかけに始まったもので、2026年度は6社が参加。OCEは2年連続での寄贈となります。

寄贈された千葉県産のお米は544世帯分（子ども1人につき5kg、計816袋）となり、品川区を通じて「しあわせ食卓事業」に登録する家庭へ配送されました。

OCEは今後も地域社会との連携を大切にし、持続可能な社会の実現に向けた社会貢献活動を継続してまいります。

■ お米を受け取った方の声（一部抜粋）

「いつも近所のスーパーで一番安い備蓄米を買っているのですが、売りきれていることも多く、先日はとうとう今年度分の備蓄米の在庫がなくなったと絶望的な気持ちになっていたところにお米が届き、感謝の気持ちでいっぱいです。」

「お米の価格高騰で買い控えをしていたので、大変助かりました。届いた当日に早速食べました。娘も"いつものお米と比べて美味しい！"と大喜びでした。」

「食費がかかるので、子供達には沢山食べさせたい反面、やりくりに苦戦していました。お米が本当に嬉しいです、この度は本当にありがとうございました。」

■ 会社紹介

皆さまから寄せられたアンケートに目を通す当社代表取締役社長 武田（写真右）

会社名：株式会社大崎コンピュータエンヂニアリング

代表：武田 健三

所在地：東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー2階

概要：情報・通信分野における総合インテグレータ。情報通信システムの設計・構築・運用・保守を主軸に、自治体・民間企業向けにITインフラ、データセンター、クラウド、業務システム開発など幅広いサービスを提供しています。

企業ホームページ：https://www.oce.co.jp/