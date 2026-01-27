うつ病のある人の仕事選びがわかる『働き方ガイドブック』配布中　「向いてる仕事がわからない」を解決！具体的な実践ステップも解説【完全保存版／無料】

株式会社キズキ無料ダウンロードはこちら :https://form.run/@l5JnX

就労移行支援事業所・キズキビジネスカレッジ（KBC）は、うつ病のある人・うつ病を経験したことがある人に向けて、無理なく働ける仕事選びの視点やポイントを解説した『働き方ガイドブック』を公開いたしました。

本資料では、うつ病による働きづらさの背景や、ミスマッチを防ぐ仕事選びの考え方、安心して続けられる条件の整理方法などについて解説しています。

本資料は、以下のフォームからお申し込みいただけます。自動返信メールからダウンロードください。

仕事の選び方で「働くのが怖い」は軽減できます

うつ病のある人・うつ病を経験した人は、以下のような悩みや気持ちを抱えがちです。

- 働ける気がせず、将来が不安になる- 自分に合う仕事が分からない- また体調を崩してしまうのではと怖くなる

こうした不安は、決して気持ちの弱さや努力不足から生まれるものではなく、心身の状態やこれまでの仕事選びとのミスマッチが影響しているケースも少なくありません。

本資料では、うつ病と向き合いながら仕事を選ぶための考え方や、無理なく働ける条件の整理方法についてわかりやすく解説しています。

ぜひ本資料を活用して、自分に合った働き方を見つける一歩を踏み出してみませんか？

本資料の内容

こんな人におすすめ！

- うつ病による働きづらさの背景- うつ病のある人が仕事選びで起きやすいミスマッチ- うつ病のある人が無理なく働ける条件の整理方法- うつ病のある人が職場選びで確認したいポイント- うつ病のある人に向いてる仕事・働き方- うつ病のある人が適職を見つけるためのステップ- うつ病になり働くことへの恐怖心がある人- うつ病でも無理なく働ける仕事を知りたい人- うつ病を悪化させない働き方を探している人- 就職や転職を考えているものの仕事選びが不安な人- 自分に合う仕事・向いてる仕事を見つけたい人

資料の入手方法

本資料は、以下のリンクから無料でダウンロードいただけます。

また、うつ病のある人、うつ病の経験がある人に向けて、向いてる仕事や仕事を探す際のポイント、メンタル面に繊細さを持つ人が仕事を続けるコツについて解説したコラムを公開しています。

ぜひ、本資料と併せてご活用ください！

うつ病のある人に向いてる仕事 仕事を探す際のポイントを解説

https://kizuki-corp.com/kbc/column/depression-suitable-job/(https://kizuki-corp.com/kbc/column/depression-suitable-job/)

ダウンロードの流れ

補足

- リンクから申し込みフォームにアクセス- 簡単なフォームに入力- 送信後、自動返信メールでダウンロードURLを受け取り- URLから資料を取得！

※本資料の無断転載・配布などはお控えください。

※自動返信メールが届かない場合は、迷惑メールフォルダをご確認ください。

※迷惑メールにも届かない場合は、お申し込み完了画面に記載の連絡先までお問い合わせください。

※本件についてのお問い合わせは、メール（service@kizuki.or.jp）にてお願いします。

うつ病でも“あなたのペース”で無理なく働けます

うつ病による働きづらさは、甘えや気持ちの問題ではなく、心身の状態から自然に生じるものです。

しかし、一般的な仕事選びの基準のままではミスマッチが起こりやすく、不安や負担が大きくなることも少なくありません。

ぜひ本資料を活用して、あなたのペースに合った働き方を見つけ、安心して一歩を踏み出していきましょう。

キズキビジネスカレッジ（KBC）について

キズキビジネスカレッジ（KBC）は、「就労移行支援」という障害福祉サービスの枠組みを利用して、サービスを提供しています。

うつ・適応障害・発達障害のために退職した方、また、それらの病気・障害のために就労できずにいる方などのために、「一人ひとりに適した就職」のための支援を実施しています。

キズキビジネスカレッジ（KBC）WEBサイト：https://kizuki-corp.com/kbc/(https://kizuki-corp.com/kbc/)

株式会社キズキについて

「何度でもやり直せる社会をつくる」というビジョンを持つキズキでは、その実現のために、様々な「困難」を経験した方向けに、様々な事業を展開中です。

今後もキズキは、創業以来の支援経験を活かし、既存事業の発展及び新規事業の積極的展開を通じ、様々な理由でつまずいた方々が「何度でもやり直せる社会」の実現に向けて邁進いたします。

株式会社キズキWEBサイト：https://kizuki-corp.com/(https://kizuki-corp.com/)