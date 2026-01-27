ニシム電子工業と丸紅新電力による系統用蓄電池・太陽光併設型蓄電池のパッケージ商品の提供開始について

丸紅新電力株式会社

九州電力株式会社の連結子会社であるニシム電子工業株式会社（本社：福岡県、代表取締役社長：山科 秀之、以下「ニシム電子工業」）と丸紅株式会社の連結子会社である丸紅新電力株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：鈴木 敦士、以下「丸紅新電力」）は、系統用蓄電池及び太陽光併設型蓄電池のシステム提供からアグリゲーション業務※1までをシームレスかつ一体的に行うパッケージ商品（以下、「本商品」）の提供を開始しました。

系統用蓄電池、太陽光併設型蓄電池の事業においては、蓄電池・PCSの選定、EMSの選定、アグリゲーターの選定、送配電事業者との系統アクセス手続き等、各種検討・調整業務が多岐に渡ります。そのため、事業開始迄のハードルが高く、計画遅延等が発生しやすい点が課題となっておりました。

本商品はニシム電子工業が蓄電システム（蓄電池・PCS・EMS等）の提供および導入後のメンテナンス業務の提供を、丸紅新電力が送配電事業者等との調整業務、アグリゲーション業務を担い、これらをパッケージ化※2することで上記の課題を解決致します。導入・運用・保守に必要な業務を一元的に提供することでお客さまの迅速かつ安心・安全な事業化を強力にサポートいたします。

今後、ニシム電子工業と丸紅新電力は、本商品の導入推進を通じて、再生可能エネルギーの普及拡大、脱炭素社会の実現に向けて貢献して参ります。

※1 電力を使用する多くの需要家が持つエネルギーリソースを束ね、需要家と電力会社の間に立って、電力需給のバランスコントロールや、各需要家のエネルギーリソースの最大限の活用に取り組む事業。

※2 蓄電池事業において課題となりやすいシステム連携について、ニシム電子工業のEMSと丸紅新電力のアグリゲーションシステムは既に連携済みであり、かつ本商品での運用実績も有しております。本商品をご活用いただくことで、システム接続に係る工数を大幅に短縮し、商業運転開始を円滑に迎えることが可能です。

【本商品のスキーム図】

【参考プレスリリース】

■2024年11月28日 丸紅新電力株式会社

三峰川伊那蓄電所の竣工 ～電力系統の安定化に向けて～(https://denki.marubeni.co.jp/news/20241118/)



■2025年7月15日 ニシム電子工業株式会社

国内初の太陽光発電併設型大規模蓄電池導入ファンドの組成について(https://www.nishimu.co.jp/news_top/20250715)

【会社紹介】

【ニシム電子工業株式会社】

社 名：ニシム電子工業株式会社（九州電力株式会社の100%出資連結子会社）

設立日 ：1963年11月

代 表：代表取締役社長 山科 秀之

所在地 ：福岡市博多区美野島一丁目2番1号

資本金 ：3億円

事業内容：蓄電システム・EMS（ｴﾈﾙｷ゛ｰﾏﾈｼ゛ﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）の開発、提供、保守

会社ホームページ：https://www.nishimu.co.jp/

【丸紅新電力】

社 名：丸紅新電力株式会社

設立日 ：2011年1月

代 表：代表取締役 鈴木 敦士

所在地 ：東京都千代田区大手町一丁目4番2号 丸紅ビル

資本金 ：1億円

事業内容：電気の売買事業およびその代理、代行、仲介

会社ホームページ：https://denki.marubeni.co.jp

【お問合せ先】

ニシム電子工業株式会社 ESS事業推進本部 横尾、尾野

TEL: 092-482-4748 Email: tamerba@nishimu.co.jp



丸紅新電力株式会社 アグリゲーション事業部

TEL: 03-3282-2350 Email: aggregation@denki.marubeni.co.jp