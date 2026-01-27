関東ゴルフ連盟に寄付

オルト株式会社

サプリメントや健康食品の開発・販売事業を展開するオルト株式会社（東京都港区／代表取締役社長：青山海太竜樹、以下オルト）は、2026年1月6日に関東ゴルフ連盟を訪問し、同ジュニア育成基金に「アイムプロテイン チャリティーゴルフコンペ」のオークション収益の一部を寄付しました。「アイムプロテイン チャリティーゴルフコンペ」は、名門・相模原ゴルフクラブで、2026年PGAツアーメンバー中島啓太プロ、平田憲聖プロをはじめ国内外で活躍するプロゴルファーや、清宮克幸日本ラグビー協会副会長、演歌の大御所 細川たかしさんなど著名人多数を招き、開催されました。本コンペは、スポーツを通じて地域・社会への貢献を目指し、著名人からのご協賛品によるオークション収益の一部を諸団体に寄付いたします。

◼︎チャリティーゴルフコンペ開催概要

関東ゴルフ連盟訪問の様子（（左）一般社団法人関東ゴルフ連盟 ジュニア育成委員会 委員長 笠川喜久男氏 、（右）オルト株式会社 代表取締役社長 青山海太竜樹 ）

名 称：「アイムプロテイン チャリティーゴルフコンペ」

日 時：2025年12月22日（月）

会 場：相模原ゴルフクラブ東西

参加者：チャリティーゴルフコンペの主旨にご賛同いただいた一般のゴルフ愛好家、「アイムプロテイン」をご購入いただいているお客様、その他関係者の方々。

◼︎【見どころ・特徴】

アイムプロテインチャリティーゴルフコンペの様子

2026年PGAツアーメンバーに決まっている日本のトッププロゴルファー中島啓太プロ、平田憲聖プロが参加し、様々な業種の多くの経営者やトップアスリート、著名人が同じグリーン上でプレーできる貴重な機会でした。

豪華ゲストとの交流

演歌の大御所 細川たかしさん、清宮克幸氏（日本ラグビーフットボール協会副会長）など著名人も参加。

名門の相模原ゴルフクラブを貸し切り、細川たかしさんに3曲を熱唱していただき、通常のコンペでは味わえない特別なプレミアムイベントとなりました。

チャリティーの趣旨

スポーツを通じて地域・社会への貢献を目指し、コンペを楽しみながら若手ゴルファーの育成にもつながるイベントとして、著名人からのご協賛品によるオークション収益の一部を関東ゴルフ連盟を訪問し、ジュニア育成基金に寄付しました。

【会社概要】

美と健康の新たな可能性に「まっすぐ、正しく」挑戦する

私たちオルトは「美」と「健康」を増進することをめざして商品を開発・販売し、

事業活動を進めていきます。

会社名 ：オルト株式会社

住所 ：〒105-0021 東京都港区東新橋2-8-1 パラッツォアステック10階

代表者 ：代表取締役社長 青山 海太竜樹

設立 ：1979年9月14日

資本金 ：1億円

事業内容 ：健康食品、栄養補助食品の企画開発、製造、販売(OEM、直販)

ＨＰ ： https://www.ortho-corp.jp/