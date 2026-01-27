シリーズ累計発行部数800万部突破超人気異世界魔術バトルファンタジー　TVアニメ『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』Blu-ray 第1巻 1月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、2025年7月から9月まで放送されたTVアニメ『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』のBlu-ray 第１巻（21,780円／税込）を2026年1月28日に発売します。

▲『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』

Blu-ray 第1巻（特装限定版）

(C)謙虚なサークル・講談社／「第七王子」製作委員会

■『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』Blu-ray 第１巻 商品特長

本商品は、TVアニメ『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』の第13話から第18話までの6話分を収録しています。

特典には、石沢庸介先生による描き下ろしフルカラーコミックや、「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」 オリジナル・サウンドトラック Vol.1（CD1枚）が付属。映像特典として、ノンクレジットOP＆ED、第13話ノンクレジットver. 、第18話ノンクレジットver.を収録しています。さらに音声特典として、小市眞琴（ロイド役）、Lynn（シルファ役）、玉村 仁（監督）、出演のオーディオコメンタリー（第13話・第15話）も収録しています。

また、ジャケットは石沢庸介先生による描き下ろしです。

■A-on STORE 限定購入特典

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイト「A-on STORE」で、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』Blu-ray第1巻をご購入・ご注文いただいた方を対象に、「描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（ロイド）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット」がプレゼントされます。また、同サイトで2月25日発売のBlu-ray第2巻をご購入・ご注文いただいた方には「描き下ろしイラスト使用アクリルパネル（シルファ）＆場面写真使用L判ブロマイド６枚セット」がプレゼントされます。

▲ 第1巻購入特典

▲ 第2巻購入特典



※詳細は『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』公式サイト

Blu-ray商品情報ページをご覧ください。

https://dainanaoji.com/bd/2nd

■『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』について

本作は、原作・謙虚なサークル（講談社ラノベ文庫刊）、キャラクター原案・メル。によるライトノベルおよび石沢庸介（講談社「マガジンポケット」連載）が手掛けるコミカライズのシリーズ累計発行部数が800万部を突破した超人気異世界魔術バトルファンタジー『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』のTVアニメ化作品です。

魔術に通じる者たちが恐れを成すほどの絶大な魔力を持つロイドが、自身の興味の赴くままに魔術を学び、極めようと成長する姿が描かれています。TVアニメは2024年4月から6月まで第1期、2025年7月から9月まで第2期が放送し、好評を博しました。

＜ストーリー＞

魔術に大切なものは、“家柄“・”才能“・”努力“……。

魔術を深く愛しながらも、⾎筋と才能に恵まれずに非業の死を遂げた“凡人“の魔術師。

死の間際に「もっと魔術を極め、学びたかった」と念じた男が転生したのは、

強い魔術の⾎統を持つサルーム王国の第七王子・ロイドだった。過去の記憶はそのままに、完璧な⾎筋と才能を備えながら生まれ変わった彼は、前世では成しえなかった想いを胸に、桁外れの魔力で“気ままに魔術を極める“無双ライフをエンジョイする！

ロードスト領でのギザルムとの戦いで見事勝利したロイド達。

魔術への探求心が止まらないロイドが次に目を付けたのは『神聖魔術』！

神聖魔術を習うため、教会を訪れるロイド達だが……︖

原作シリーズ累計発行部数800万部突破の異世界魔術バトルファンタジーアニメが、いよいよ新章の“教会編”に突入！

■商品概要

商品名 ：『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』

Blu-ray 第1巻（特装限定版）

価 格：21,780円（税込）、19,800円（税抜）

発売日 ：2026年1月28日

収録時間：146分（本編143分＋映像特典3分）

スペック：ﾘﾆｱPCM(ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G／16：9<1080p High Definition>

封入特典：●コミカライズ：石沢庸介 描き下ろしフルカラーコミック

●「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます」

オリジナル・サウンドトラックVol.1（CD1枚）

映像特典：●ノンクレジットOP

●ノンクレジットED

●第13話ノンクレジットver.

●第18話ノンクレジットver.

音声特典：●第13話オーディオコメンタリー

出演：小市眞琴（ロイド役）／Lynn（シルファ役）／玉村 仁（監督）

●第15話オーディオコメンタリー

出演：小市眞琴（ロイド役）／Lynn（シルファ役）／玉村 仁（監督）

他、仕様：●コミカライズ：石沢庸介描き下ろしデジジャケット

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』Blu-ray 第2巻は

2026年2月25日発売予定です。

■関連サイト・SNS

＜『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます』アニメ公式関連サイト・SNS＞

◎アニメ公式サイト：https://dainanaoji.com/

◎アニメ公式X (Japanese) (旧Twitter)：https://x.com/dainanaoji_pro

◎アニメ公式X(Global) (旧Twitter)：https://x.com/7thPrinceAnime

◎アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dainanaoji_pro

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/