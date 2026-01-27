名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」、6年連続で「ITreview Grid Award 2026 Winter」を受賞

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」)が提供する、クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview Grid Award 2026 Winter」の「名刺管理ソフト部門」「営業リスト作成ツール」において、「Leader」を受賞しました。また、「SFAツール(営業支援システム)」「メール配信」では「High performer」を受賞しました。

■「ITreview Grid Award」について

「ITreview Grid Award」は、法人向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に投稿されたレビューをもとに、四半期に一度ユーザーに支持された製品が表彰されます。

今回、2025年12月までに掲載されたレビューの集計結果より「ITreview Grid Award 2026 Winter」が発表されました。

ユーザーのレビューをベースにしてビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアの中で、満足度のスコアが高いプロダクトが「High Performer」として、また、満足度と認知度の両軸でスコアが高いプロダクトが「Leader」として表彰されます。

URL：https://www.itreview.jp/award/2026_winter.html

ホットプロファイルの受賞カテゴリ-

名刺管理ソフト：https://www.itreview.jp/categories/business-card-management

SFAツール(営業支援システム)：https://www.itreview.jp/categories/sfa

メール配信：https://www.itreview.jp/categories/email-delivery

営業リスト作成ツール：https://www.itreview.jp/categories/sales-list-builder

■クラウド型名刺管理・営業支援ツール「ホットプロファイル」

ホットプロファイルは、名刺管理を起点に、AIを融合させた“次世代”営業プラットフォームです。「新規開拓」「名刺管理」「営業支援」など、受注に必要な営業プロセスをワンストップで実行でき、営業活動の効率化と高度化を実現します。営業現場に眠る膨大なデータをAIが分析し、営業の“次の一手”を可視化・提案します。顧客データを最大限に活用することで、効果的な営業施策を推進することが可能です。「現場の営業担当者」から「マネジメント層」まで、必要な情報がひとつに集約されており、営業の生産性向上と売上アップを力強く支援します。

ホットプロファイル 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/glue/download/web/?utm_source=pritimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260127

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。