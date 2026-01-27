生ビールが何杯飲んでも1円。手羽先名物の居酒屋「酔っ手羽」が静岡両替町に誕生、2月2日オープン当日限定イベント開催

S.H.N株式会社

「居酒屋革命 酔っ手羽（よってば）」は、安さと楽しさで人気を集め全国で店舗を拡大してきた大衆居酒屋ブランドです。看板メニューの「伝説の手羽先（タレ）」は、手羽先料理コンテストで金賞を受賞した実績を持ち、毎月18日（手羽の日）は1本18円で提供するなど、価格インパクトのある企画を継続的に行っています。

今回オープンする静岡両替町店は、JR静岡駅から徒歩6分、新静岡駅から徒歩2分という繁華街の中心に立地。57席を備え、昼飲みから深夜、朝方まで利用できる店舗として、仕事帰りの会社員から若年層、観光客まで幅広い客層を想定しています。

オープン初日となる2月2日（月）は、17時から22時までの時間限定で、生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1杯1円で提供します。物価高が続く中、「気軽に飲みに行ける居酒屋」を体感してもらうことを目的とした企画で、過去の新店オープン時にも大きな反響を呼んできました。

酔っ手羽では、こうした単発イベントだけでなく、ハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施しています。訪れる曜日によって楽しみ方が変わる“エンタメ性の高い居酒屋”として、静岡エリアでもお得で楽しい話題をご提供します。

店舗概要

・店名：居酒屋革命 酔っ手羽 静岡両替町店

・住所：静岡県静岡市葵区両替町2-5-4 両替町プラザビル1F

・アクセス：JR静岡駅より徒歩6分 新静岡駅から徒歩2分

・電話：054-270-9636

・席数：57席

・営業時間：12:00～翌6:00

【オープン記念イベント】

日時：2026年2月2日（月）17:00～22:00（翌6:00閉店）

内容：生ビール（ザ・プレミアム・モルツ）を1円で販売(定価198円)

条件：１.2フードオーダー制、２.制限時間120分、３.他の優待・クーポン等との併用不可

※オープン当日は予約不可

「居酒屋革命 酔っ手羽」について

「居酒屋革命 酔っ手羽」は2008年に東京で創業し、「笑って食べて、笑って飲める居酒屋」をコンセプトに展開してきました。現在は首都圏を中心に国内34店舗、海外ではフィリピン・マカティに1店舗を展開しており、静岡両替町店は36店舗目となります。

看板メニューの「伝説の手羽先」は、国産の大ぶりな手羽先を高温で揚げ、創業以来継ぎ足してきた秘伝のタレと8種のスパイスで仕上げた一品です。手羽先料理コンテスト「第10回手羽先サミット」、および「第15回からあげグランプリ手羽先部門」で金賞を受賞しています。

また、酔っ手羽ではハイボールやレモンサワーの半額割引、飲み放題企画、手羽先や唐揚げの100円特売などを日替りで実施する「日替りイベント」を毎日開催。さらに毎月18日は「手羽（18）の日」として、名物手羽先を1本18円で提供する企画も行っており、幅広い層から人気を集めています。

公式情報

■公式サイト：https://yotteba.co.jp/

■公式X（旧Twitter）：https://x.com/yottebacojp

■公式Instagram：https://www.instagram.com/yottebakousiki/

居酒屋革命 酔っ手羽 フードメニュー

酔っ手羽 おすすめメニュー

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。

伝説の手羽先 （タレ）伝説の手羽先 （タレ）

【第10回手羽先サミット 金賞】

【第15回からあげグランプリ手羽先部門 金賞】 大ぶりで新鮮な国産の手羽先を180度の油で揚げて旨みを凝縮。創業から継ぎ足しの秘伝のタレと8種のスパイスが味の決め手です。

3本319円／5本429円

★タレのほか手羽先のフレイバーは10種類！

★毎月18日は「手羽の日」1本18円！

★2時間食べ放題＆飲み放題コース3,080円！

自家製もつ煮込み

長時間じっくり煮込んだ、とろとろの国産もつが旨味のかたまり。お店仕込みの味噌ベーススープが染みわたる、ホッとする一品です。

649円

自家製もつ煮込み伝説の餃子伝説の餃子

外はパリッと、中はジュワッ！肉汁あふれる酔っ手羽の伝説級餃子。ひと口かじれば、ニンニクと旨味がガツンと広がり、お酒が止まらない！何個でもいけちゃう、定番にして鉄板の一皿です。

3個 429円／5個 539円

ジンジャー麻婆豆腐

ピリ辛麻婆に生姜を効かせてアレンジ！食欲をかき立てる香りと深いコクがクセになる、酔っ手羽流・進化系麻婆豆腐。

649円

ジンジャー麻婆豆腐若鶏の唐揚げ若鶏の唐揚げ

外はカリッと、中はふっくらジューシー！新鮮な若鶏を秘伝のタレに漬け込んで揚げた、王道にして鉄板の逸品。お酒のお供に迷ったら、まずはこれで決まり！

3個 429円／5個 649円

肉刺し盛り合わせ

とろレバー・豚タン・ささみユッケなど、人気の肉刺しメニューを贅沢に盛り合わせたお得な一皿。味も食感も、三者三様の魅力をぜひご堪能ください。

1,078円

肉刺し盛り合わせ自家製月見つくね自家製月見つくね

粗挽き鶏つくねを香ばしく焼き上げ、濃厚な卵黄をとろりと添えた“月見スタイル”。甘辛ダレに黄身を絡めれば、まろやかさ倍増！見た目も味も間違いなしの、映え系つくねです。

649円

黒蜜きなこの雪見だいふく

もっちり雪見大福に黒蜜ときな粉をとろ～り。和スイーツの極みをお楽しみください！

429円

居酒屋革命 酔っ手羽 ドリンクメニュー

居酒屋革命 酔っ手羽 飲み放題メニュー

１時間 980円、2時間 1,580円

生ビール（サントリー・ザ・プレミアム・モルツ）も飲み放題！

居酒屋革命 酔っ手羽 「日替りイベント」

ハイボール半額やレモンサワー半額、飲み放題1時間500円、手羽先や唐揚げ100円など、日替わりの特売企画を「日替りイベント」と題して毎日実施しています。

※一部店舗では実施していません。

さらに、毎月18日は「手羽(18)の日」として「伝説の手羽先 （タレ・塩／3本319円、5本429円）」を特別価格として1本18円でご提供。10本食べても180円、100本食べても1,800円！

事業会社

株式会社プロジェクトM

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6419-7734

https://project-m.co.jp

S.H.N株式会社

代表取締役 高橋 竜太

東京都渋谷区広尾1-1-39恵比寿プライムスクエアタワー3階

03-6416-4173

https://shn-food.co.jp/

S.H.N GROUPについて

2014年創業、「食は幸せへの架け橋」をスローガンにマルチブランドで店舗展開を推進。2017年予約コールセンター事業、2019年M＆Aによる外食企業と食品加工卸企業の子会社化によって事業規模を拡大。それと共に、社内外の独立起業希望者の支援を推進し、これまでに15名の独立をサポート。現在、大衆居酒屋「酔っ手羽（よってば）」を多店舗展開。グループ全体では関東圏を中心に200店舗を運営。