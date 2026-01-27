スポーツ庁推奨の身体診断「セルフチェック」「改善エクササイズ」を活用したライフパフォーマンス向上支援を開始
「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールの運営するほか、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共スポーツ施設の受託運営など、関西圏を中心に計64店舗を展開する株式会社COSPAウエルネス（本社：大阪市中央区、代表取締役：大友 康彰 ）は、スポーツ庁が推進する運動・スポーツを通じたライフパフォーマンス向上の取り組みである身体診断「セルフチェック」「改善エクササイズ」の周知・啓発活動と実践のサポートを2026年1月より開始いたしました。
【スポーツ庁の取り組みについて】
スポーツ庁の身体診断「セルフチェック」「改善エクササイズ」は、スポーツ庁前長官・室伏広治氏が独自に考案したメソッドです。老若男女問わず自分のペースで簡単に自分の身体の状態を知ることができるチェック項目と、その結果に応じたエクササイズをセットで公開しており、日常生活の質を高めることを目的としています。
▶ 詳細はスポーツ庁ホームページをご覧ください（新しいウィンドウで開きます）
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/jsa_00040.html
■概要
株式会社COSPAウエルネスは、スポーツ庁が公開する信頼性の高い動画やツールを活用し、利用者自身が身体状態を確認できる「セルフチェック」と、その結果に合わせた「改善エクササイズ」の実践をサポートします。
サポートするトレーナースタッフはスポーツ庁のeラーニングにて学習しており、科学的根拠に基づいた安全な運動の提供を行います。
■利用方法
ジム内には「セルフチェック」と「改善エクササイズ」のツールを常設しており、利用者は気軽に取り組むことができます。わからない点があれば、トレーナースタッフが案内しながらサポートします（一部店舗、時間帯を除く）。
■背景と社会課題
近年、健康寿命の延伸や生活習慣病予防の重要性が高まる中、運動不足や体力低下は深刻な課題となっています。スポーツ庁は、運動・スポーツを通じてライフパフォーマンスを高める取り組みとして、身体診断「セルフチェック」「改善エクササイズ」を推進。当社もこの方針に賛同し、利用者の健康増進をサポートします。
当社は継続しやすい運動習慣を提供することで地域社会の健康づくりに積極的に取り組んでまいります。
■提供開始日・対象店舗
2026年1月より、フィットネスクラブ コ・ス・パおよび当社が受託運営する公共スポーツ施設のジムに順次導入
■株式会社COSPAウエルネスについて
「コ・ス・パ」のブランド名で、フィットネスクラブ・テニスクラブ・キッズスイミングスクールを運営。また、24時間営業フィットネスジム「FITBASE24」「キュッパ」、公共 スポーツ施設の運営など、関西圏を中心に計64店舗を展開。
社名 ：株式会社COSPAウエルネス
所在地 ：〒541-0051
大阪市中央区備後町三丁目6番14号
設立 ：1981年8月4日
資本金 ：1億円
代表者 ：代表取締役 大友 康彰
従業員 ：1,946名（2025年4月1日現在）
事業内容：
● フィットネスクラブ、テニスクラブ等の経営
およびスポーツ施設の運営受託
● 各種スポーツ・健康教室の経営・運営
● 『健康づくり』等の各種講演開催、講師派遣
● 各種スポーツ大会、イベントの開催運営
● スポーツ用具、用品の販売
HP ：https://www.cospa-wellness.co.jp