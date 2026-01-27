大人気シリーズ『転スラ』TVアニメ第2期全話収録のBlu-ray BOX　『転生したらスライムだった件 第2期』Blu-ray BOX 1月28日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、『転生したらスライムだった件』のTVアニメ第2期全24話を収録した「転生したらスライムだった件 第2期 Blu-ray BOX」（33,000円／税込）を2026年1月28日に発売します。

▲『転生したらスライムだった件 第2期 Blu-ray BOX』（期間限定生産版）

(C)川上泰樹・伏瀬・談社／転スラ製作委員会

■「転生したらスライムだった件 第2期 Blu-ray BOX」（期間限定生産版）商品特長

本商品は、『転生したらスライムだった件』TVアニメ第2期の全24話をBlu-ray4枚に収録し、1年間の期間限定生産商品として発売します。

新規音声特典として、リムルと智慧之王（ラファエル）が魔王への進化を振り返る第35話キャラクターコメンタリーを新規収録してます。さらに、過去に発売した『転生したらスライムだった件 第2期』Blu-ray全4巻(BCXA-1609～1612)の映像特典・オーディオコメンタリーを全て収録。原作・伏瀬の書き下ろし小説冊子(136P)と特製ブックレット(84P)も再編集して収録しています。

＜ストーリー＞

主人公リムルと、彼を慕い集った数多の魔物たちが築いた国＜ジュラ・テンペスト連邦国＞は、近隣国との協定、交易を経ることで、「人間と魔物が共に歩ける国」というやさしい理想を形にしつつあった。リムルの根底にあるのは元人間故の「人間への好意」……しかしこの世界には明確な「魔物への敵意」が存在していた。その理不尽な現実を突き付けられた時、リムルは選択する。「何を失いたくないのか」を――。 ファン待望の転生エンターテインメント、暴風の新章に突入！

■アニメ『転生したらスライムだった件』について

本作品は、異世界で一匹のスライムに転生した主人公が、身につけたスキルを駆使し、知恵と度胸で仲間を増やしていく異世界転生エンターテインメントです。

TVアニメ『転生したらスライムだった件』第1期は2018年10月より2019年3月まで、TVアニメ第2期の第1部は2021年1月より3月まで、第２部は7月から9月まで放送されました。さらに、TVアニメ第3期は2024年4月から9月に放送されました。また、スピンオフコミックもアニメ化され『転生したらスライムだった件 転スラ日記』として2021年4月から6月まで放送されました。2023年11月には、完全新作アニメーション『転生したらスライムだった件 コリウスの夢』全3話の配信も行われました。

2022年11月25日に初の劇場作品『劇場版 転生したらスライムだった件 紅蓮の絆編』が全国公開され、国内動員数100万人超、興収14億円を記録する大ヒットを記録しました。また、劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』が2026年2月27日(金)から全国公開予定です。

最新シリーズとなるTVアニメ第4期は、2026年4月より連続２クールで放送開始。分割全5クールで展開します。

■法人共通購入特典

対象店舗にて本商品をご購入の方を対象に「スライムリムルイラスト使用ボタン付きA4ファイル」がプレゼントされます。対象店舗等の詳細は、アニメ公式サイトの商品紹介ページ（https://www.ten-sura.com/anime/tensura/bd_dvd）をご確認ください。

▲スライムリムルイラスト使用ボタン付きA4ファイル

(上)オモテ (下)ウラ

※特典内容は予告なく変更となる場合がございます。

※特典は無くなり次第終了となります。

※一部取扱いのない店舗もございます。

※詳細に関しては各店舗へお問い合わせください。

■商品概要

商品名：「転生したらスライムだった件 第2期 Blu-ray BOX」（期間限定生産版）

価 格：33,000円（税込）

発売日：2026年1月28日

収録時間：634分(本編568分+特典66分)

スペック：ﾘﾆｱPCM (ｽﾃﾚｵ)／AVC／BD50G×4枚／

16:9<1080p High Definition・一部1080i High Definition>

封入特典：●特製ブックレット(再編集版、84P）

●伏瀬書き下ろし小説冊子（再編集版、136P）

※「特製ブックレット」「伏瀬書き下ろし小説冊子」は、過去に発売した商品『転生し

たらスライムだった件 第2期』Blu-ray全4巻（BCXA-1609～1612）に収録されてい

たブックレットの再編集版となります。

映像特典：●PV＆CM集

●ノンテロップOP＆ED（第1弾&第2弾）

●第31話特別予告

●ノンテロップ版第34話

●ノンテロップ版第35話

●ノンテロップ版第45話

●ノンテロップ版第46話

●ノンテロップ版第47話

●ノンテロップ版第48話

●閑話：ヒナタ・サカグチ

●閑話：ヴェルドラ日記2

※映像特典は、過去に発売した商品『転生したらスライムだった件 第2期』Blu-ray

全4巻（BCXA-1609～1612）に収録されていた映像特典の再収録となります。

音声特典：●第35話 キャラクターコメンタリー

［リムル＆智慧之王］ 「魔王への進化を智慧之王さんと振り返ってみた件」

●第30話 オーディオコメンタリー

［出演］岡咲美保（リムル役）／小林親弘（ランガ役）／沼倉愛美（ヒナタ役）

●第36話 オーディオコメンタリー

［出演］岡咲美保（リムル役）／豊口めぐみ（智慧之王役）／前野智昭（ヴェルドラ役）

●第37話 オーディオコメンタリー

［出演］岡咲美保（リムル役）／古川慎（ベニマル役）／櫻井孝宏（ディアブロ役）

●第48話 オーディオコメンタリー

［出演］岡咲美保（リムル役）／日高里菜（ミリム役）／子安武人（クレイマン役）

※「オーディオコメンタリー」は、過去に発売した商品『転生したらスライムだった件

第2期』Blu-ray全4巻（BCXA-1609～1612）に収録されていた音声特典の再収録と

なります。

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

■関連サイト・SNS

◎『転スラ』ポータルサイト：http://www.ten-sura.com/

◎『転生したらスライムだった件』公式X：https://x.com/ten_sura_anime

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/