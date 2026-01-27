「3K業界」から「誇れる職場」へ。建設業に挑む、株式会社シンワの働き方改革

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年1月時点で累計634社がこの認定を取得しています。

そして、2026年1月1日付で株式会社シンワが新たにホワイト企業認定を取得いたしました。

「社員が幸せを感じられる会社を」――理念と実践が生む“人を中心に据えた経営”

株式会社シンワが掲げる経営理念は、「当社に関わる全ての人、企業に幸せを提供する」こと。

この理念は顧客だけでなく、まずは“社員自身が幸せであること”を出発点としています。

同社が目指すホワイト企業とは、社員一人ひとりが安心して働ける労働環境に加え、「挑戦できる風土」と「正当に評価される制度」が両立した職場です。

表面的な制度整備ではなく、長期的なキャリア形成と成長を支える環境づくりを徹底してきました。

挑戦に対して適切な評価がなされ、その結果が正当な報酬に反映される。年齢や立場を問わず、等しくチャンスが与えられる。そうした“物心両面の幸せ”を社員に提供することが、シンワの掲げるビジョンです。

「きつい・危険・長時間」からの脱却。業界の価値を高める挑戦

建設・解体業界は、日本の社会インフラを支える不可欠な産業でありながら、「きつい・危険・長時間」といったイメージが先行し、慢性的な人材不足に直面しています。

この現状に対し、株式会社シンワは真っ向から向き合ってきました。

社員が安心して働ける環境を整え、自身の仕事に誇りを持てる会社を実現することが、結果として高品質な仕事、顧客満足、ひいては業界全体の価値向上につながると考えています。

現在までに同社が取り組んできた主な施策は以下の通りです。

・若手人材確保に向けた技能体験会やインターンの受け入れ強化

・業務効率化やDX導入による長時間労働の是正

・評価制度の透明化と、公正なフィードバック体制の整備

・技術・マネジメント両面での教育支援によるキャリア支援

・上司と部下、経営層と現場の“対話”を重視した組織文化の醸成

こうした取り組みにより、社員が自発的に意見を交わし、挑戦できる“風通しのよい職場づくり”が進行しています。

制度を整えるだけでなく、どう“運用するか”を問うフェーズへ

これまで制度整備に力を注いできた同社ですが、組織拡大とともに新たな課題も見えてきました。

「制度運用レベルのさらなる向上」や「管理体制の標準化・可視化」といった、継続的改善が求められる段階に入っています。

同社は今回のホワイト企業認定を、「達成」ではなく「成長の通過点」と位置づけ、自社の取り組みを客観的に見直す機会としています。

今後は、より社員目線に立った制度運用と、働きがいを高める仕組みづくりを進化させていく方針です。

株式会社シンワ 代表 稲垣氏の想いと挑戦

株式会社シンワ 代表 稲垣 和人 氏建設業の常識を変えるのは、社員と向き合う覚悟から

建設業は社会にとって必要不可欠な仕事です。だからこそ、そこで働く人たちが安心して挑戦でき、成長できる環境を整えることは、企業としての責任だと考えています。

私たちは“制度を作って終わり”ではなく、社員の声に耳を傾けながら、より良い職場をともにつくっていく企業でありたい。ホワイト企業認定は、その姿勢を社会に示す一つの節目になりました。

建設業界が直面する課題は、企業単体の努力だけでは解決できません。だからこそ、株式会社シンワのように“社員の幸せ”を起点に、業界構造の課題に挑み続ける企業の存在は、社会的にも大きな意義を持ちます。

制度だけに頼らず、社員との対話から組織を進化させていく姿勢は、これからの人的資本経営を象徴する取り組みの一つと言えるでしょう。

ホワイト企業認定は、同社の「社員が安心して挑戦し、成長できる環境を提供することこそ、企業の社会的責任である」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：株式会社シンワ

本社所在地：東京都中央区湊2-12-11 IXOSビル

代表 ：稲垣 和人

HP ：https://www.sinwa-kaitai.com/

事業内容 ：東京近郊を中心に、ビル・学校・商業施設などの解体工事を自社一貫体制で手がける、都市再生型の解体工事専門会社

企業情報（株式会社シンワ） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13167

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年1月時点で、累計634社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/