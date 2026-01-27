【2月1日～3月10日】シェフが長崎で選び抜いた“本当に美味しい”を味わう「長崎フェア」開催
株式会社ムーンエレファントジャパン（銀座クルーズ事業部：東京都豊島区、代表取締役会長：南 有子）が運営するフレンチレストラン「サンシャインクルーズ・クルーズ」（所在地：東京都豊島区池袋サンシャイン60ビル58階）は、2026年2月1日（日）から2026年3月10日（火）までの期間限定で「長崎フェア」を開催いたします。
本フェアは、シェフ自らが長崎県を訪れ、生産者の声を聞き、現地で味わい、心から「美味しい」と感じた食材のみを厳選。長崎の自然・文化・人の想いを一皿一皿に映し出した、サンシャインクルーズ・クルーズならではの特別なフェアです。
■ 開催概要
フェア名：長崎フェア
開催期間：2026年2月1日（日）～2026年3月10日（火）
開催店舗：サンシャインクルーズ・クルーズ（池袋サンシャイン60 58階レストラン）
内容：長崎食材を使用した期間限定コース、長崎ワイン・カクテル、SNSキャンペーン
長崎の魅力と、サンシャインクルーズ・クルーズの魅力が交差する特別なフェアです。
この機会にぜひ、都心で味わう“長崎の旅”をご体験ください。
https://ginza-cruise.co.jp/ikebukuro/
■ 長崎フェアコース 概要
【ランチタイム】
長崎フェア 特別ディナーコース
6,000円（税込・サービス料別）
https://ginza-cruise.co.jp/ikebukuro/lunch/gentei-lunch/#section1
【ディナータイム】
長崎フェア 特別ランチコース
10,000円（税込・サービス料別）
https://ginza-cruise.co.jp/ikebukuro/dinner/gentei-dinner/#section3
※ 長崎フェア期間中はその他のコースにも、長崎県の食材を一部使用した期間限定コースを販売いたします。
長崎フェアコース
長崎野菜
■ 個性豊かな長崎ワイン飲み比べ
フェア期間中は、長崎県内のワイナリーが手がける個性豊かな長崎ワインを期間限定でご提供いたします。
海と山に囲まれた長崎ならではの風土を映したワインは、味わいも香りも一本一本が主役。
今回ご用意する長崎県産ワインは、以下のラインナップです。
≪五島ワイナリー≫
ナイアガラ スパークリングワイン2025（白）
キャンベル・アーリースパークリングワイン2025（ロゼ）
ナイアガラ2025（白）
ルージュリザーブ2024（赤）
≪小浜温泉ワイナリー≫
雲仙蜜柑ワイン2023
長崎アランチャ2024
シェフであり、ソムリエでもある蓮田直人がセレクトしたワインリストより、
お好みに合わせてグラス・ボトル・飲み比べなど自由なスタイルでお楽しみいただけます。
料理に寄り添う一杯、ワインそのものを味わう一杯。
土地の個性を感じる、長崎ワインならではの魅力をご堪能ください。
■ 期間限定ドリンク
フェア期間中は、長崎県の果物を使用したスペシャルカクテルも登場。
料理との相性も楽しめる、期間限定の一杯です。
・Goutte de Soleil（グット ド ソレイユ）
長崎の陽光をたっぷり浴びて育った自社栽培の温州みかんを使ったカクテル。 長崎産カラスミを添え、海からくる潮風のように余韻に深いアクセントを残します。
・Vague de ZABON（ヴォーグ ド ザボン）
上品な甘みと程よい酸味が特徴の長崎ザボンに、シトラス＆ハーブのエッセンスをプラス。長崎の豊かな 海の風景をイメージしたノンアルコールカクテル。
■ Instagramキャンペーン開催
「長崎フェア投稿キャンペーン」
長崎フェア期間中、サンシャインクルーズ・クルーズではInstagram投稿キャンペーンを開催いたします。2026年2月1日（日）～3月10日（火）の期間中、ランチまたはディナーをご利用のうえ、
コース料理の写真を投稿いただいたお客様の中から、抽選で5組10名様を豪華ディナーコースへご招待いたします。
■ 応募方法
・サンシャインクルーズ・クルーズ公式Instagra mアカウントをフォロー
・ご利用時の料理写真をInstagramに投稿
・投稿時に以下のハッシュタグを付けて投稿
#SCC長崎フェア
#サンシャインクルーズクルーズ
▼ 公式Instagramhttps://www.instagram.com/sunshine_cruisecruise/
※当選者の発表は、InstagramのDMにてご連絡いたします。
※応募条件・詳細は公式Instagram投稿をご確認ください。
■サンシャンクルーズ・クルーズ
公式サイト：https://ginza-cruise.co.jp/ikebukuro/
公式Instagram：https://www.instagram.com/sunshine_cruisecruise/
地上210mの絶景の中で味わう【伝統】と【革新】のフレンチレストラン。
池袋のランドマーク「サンシャイン60」の58Fにあるサンシャインクルーズ・クルーズは地上210mの眺望がご覧いただけるスカイレストラン。フレンチの常に変化し続ける革新的な技法と変わらない伝統的な技法をテーマに、旬の食材を使用し五感でお楽しみいただけるコースをご提供致します。
時間を忘れ景色と共にサンシャインクルーズ・クルーズの美食をご賞味ください。